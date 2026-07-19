Szilas Péter felel a gyermekjogokért

Kátai-Németh Vilmos bejegyzésében arról írt, hogy Szilas Péter jogász pályafutását az Igazságügyi Minisztériumban kezdte, ahol részt vett az új polgári törvénykönyv kodifikációjában. Saját megfogalmazása szerint ez az időszak tanította meg arra, hogy a jó jogalkotás alapja az érdemi szakmai vita, a párbeszéd és a nyitottság arra, hogy újragondoljunk akár évtizedes rendszereket, megszokásokat is – tette hozzá a miniszter.

Szilas Péter az elmúlt tizenöt évben ügyvédként dolgozott. Meggyőződése, hogy a jogviták menedzselése nem csupán jogi kérdés: társadalmi szinten is meghatározó jelentősége van annak, ahogyan a konfliktusainkat kezeljük, és ebben nagyon erősen hatnak a gyerekkorból hozott mintázataink – fogalmazott Kátai-Németh Vilmos.

A társadalmi felelősségvállalás és a civil szervezetek támogatása mindig is fontos szerepet játszott Szilas Péter életében, aki a civil szektor működését segítő több projektben is szerepet vállalt, részt vett az üzleti szféra és a civil szervezetek közötti együttműködést megkönnyítő szerződéses konstrukciók és platformok kialakításában – írta a miniszter.

Szilas Péter szívéhez legközelebb a bejegyzés szerint a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal kialakított együttműködés állt: a Jalsovszky Ügyvédi Iroda oldaláról az ő vezetésével indult el ez a partnerség, amelynek keretében gyermekjogi tanácsadásban, közös szakmai anyagok és kodifikációs javaslatok kidolgozásában, nemzetközi kutatásokban, valamint podcastok és videós szakmai tartalmak készítésében működött közre.