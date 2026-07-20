Nem mindennapi rendőri akció a Balatonnál – képek

2026. július 19-én hajnalban a székesfehérvári rendőrök egy Peugeot személygépkocsira figyeltek fel, amely a Horváth István út és a Széchenyi utca kereszteződésében lassítás nélkül, az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla utasítását figyelmen kívül hagyva, nagy sebességgel hajtott át.

A rendőrök megkülönböztető fény- és hangjelzés használatával megkísérelték megállítani a járművet, a sofőr azonban nem tett eleget a rendőri felszólításnak, hanem tovább gyorsított. Menekülése Székesfehérvárról az M7-es autópályára vezetett, ahol többször is megtévesztő manővereket hajtott végre annak érdekében, hogy lerázza az őt követő rendőri egységeket.

A menekülés a rendőrségi beszámoló szerint Balatonvilágos térségében ért véget. Az enyingi, polgárdi és székesfehérvári rendőrök összehangolt intézkedésének eredményeként a 7116-os úton teljesen elzárták a menekülő útvonalát, és megállásra kényszerítették a gépkocsit. A 26 éves férfit testi kényszer alkalmazásával elfogták és megbilincselték. Az intézkedés során sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem keletkezett.

Forrás: police.hu

Az igazoltatás során megállapították, hogy az ukrán állampolgár soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, a vezetés előtt alkoholt fogyasztott, továbbá a gépkocsit a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást sem kötöttek.

A férfit a rendőrök elfogták, őrizetbe vették, majd a Székesfehérvári Rendőrkapitányság fogdájába szállították. Kezdeményezik a letartóztatását. A közúti veszélyeztetés gyanújával összefüggő körülményeket a rendőrség tovább vizsgálja.

Az eljárás során megállapított bűncselekmények:

ittas járművezetés, jármű önkényes elvétele.

Megállapított szabálysértések:

engedély nélküli járművezetés, elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása, rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása, irányjelzés sorozatos elmulasztása, jobbra tartási kötelezettség megsértése, kanyarodási szabályok megsértése, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya.

A sofőrre jelentős jogkövetkezmények várnak mind szabálysértési, mind büntetőeljárás keretein belül – derül ki a rendőrségi összefoglalóból, amely szerint egy héten belül a harmadik ámokfutót fogták el a székesfehérvári rendőrök.