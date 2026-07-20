ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.16
usd:
317.65
bux:
140981.27
2026. július 20. hétfő Illés
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: police.hu

Nem mindennapi rendőri akció a Balatonnál – képek

Infostart

A neki felróható bűncselekmények mellett a jogsértéseket is halmozta az az autós, aki a rendőri intézkedés elől menekült. Végül útzár alkalmazásával, több rendőri egység közös munkájával fogták el Balatonvilágos térségében.

2026. július 19-én hajnalban a székesfehérvári rendőrök egy Peugeot személygépkocsira figyeltek fel, amely a Horváth István út és a Széchenyi utca kereszteződésében lassítás nélkül, az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla utasítását figyelmen kívül hagyva, nagy sebességgel hajtott át.

A rendőrök megkülönböztető fény- és hangjelzés használatával megkísérelték megállítani a járművet, a sofőr azonban nem tett eleget a rendőri felszólításnak, hanem tovább gyorsított. Menekülése Székesfehérvárról az M7-es autópályára vezetett, ahol többször is megtévesztő manővereket hajtott végre annak érdekében, hogy lerázza az őt követő rendőri egységeket.

A menekülés a rendőrségi beszámoló szerint Balatonvilágos térségében ért véget. Az enyingi, polgárdi és székesfehérvári rendőrök összehangolt intézkedésének eredményeként a 7116-os úton teljesen elzárták a menekülő útvonalát, és megállásra kényszerítették a gépkocsit. A 26 éves férfit testi kényszer alkalmazásával elfogták és megbilincselték. Az intézkedés során sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem keletkezett.

Forrás: police.hu
Forrás: police.hu

Az igazoltatás során megállapították, hogy az ukrán állampolgár soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, a vezetés előtt alkoholt fogyasztott, továbbá a gépkocsit a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül használta. Az is kiderült, hogy a járműre kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást sem kötöttek.

A férfit a rendőrök elfogták, őrizetbe vették, majd a Székesfehérvári Rendőrkapitányság fogdájába szállították. Kezdeményezik a letartóztatását. A közúti veszélyeztetés gyanújával összefüggő körülményeket a rendőrség tovább vizsgálja.

Az eljárás során megállapított bűncselekmények:

  1. ittas járművezetés,
  2. jármű önkényes elvétele.

Megállapított szabálysértések:

  1. engedély nélküli járművezetés,
  2. elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása,
  3. rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása,
  4. irányjelzés sorozatos elmulasztása,
  5. jobbra tartási kötelezettség megsértése,
  6. kanyarodási szabályok megsértése,
  7. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya.

A sofőrre jelentős jogkövetkezmények várnak mind szabálysértési, mind büntetőeljárás keretein belül – derül ki a rendőrségi összefoglalóból, amely szerint egy héten belül a harmadik ámokfutót fogták el a székesfehérvári rendőrök.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nem mindennapi rendőri akció a Balatonnál – képek

rendőrség

útzár

autós üldözés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ferrán Torres góljával Spanyolország a világbajnok
vb-döntő

Ferrán Torres góljával Spanyolország a világbajnok
A 120 perc egészét nézve nagy fölényben játszó, de csak egyetlen gólt szerző spanyol válogatott Ferrán Torres góljával megnyerte a világbajnoki döntőt New Jersey-ben.
 

Ferrán Torres, a vb-döntő hőse: megyünk tovább!

Luis de la Fuente: nagyon fontos szakaszt zártunk le

A félidős show nagyobb siker volt, mint a foci-vb záróünnepsége

Koncertek, szurkolói tömeg, Trump-helikopter – ilyen volt a döntő előtti showműsor

Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart – írta egyebek mellett.
 

Ki legyen a köztársasági elnök? Javaslat érkezett a tudomány, a kultúra és a sport szereplőitől

Sulyok Tamás: közjogi tisztségviselők is szabadon fenyegethetőek, utasíthatóak, kényszeríthetőek

Élesedett egy inaktív szabály, Hende Csaba is távozik

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.20. hétfő, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az egyik legnagyobb rakétatámadást hajtott végre Oroszország a háború kezdete óta

Az egyik legnagyobb rakétatámadást hajtott végre Oroszország a háború kezdete óta

Az ukrajnai háború vasárnap hajnalban újabb súlyos eszkalációt hozott: Oroszország a háború egyik legnagyobb ballisztikusrakéta-támadását indította Kijev ellen, amelyben legalább egy ember meghalt, 16-an pedig megsebesültek. Az ukrán légvédelem közlése szerint a 41 rakétából 18-at sikerült megsemmisíteni. A támadás azután érkezett, hogy Ukrajna nagyszabású dróncsapásokat hajtott végre oroszországi logisztikai és energetikai létesítmények ellen. Volodimir Zelenszkij ismét sürgette a nyugati szövetségeseket, hogy küldjenek több légvédelmi rendszert és elfogórakétát. Háborús híreink vasárnap percről percre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói

Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói

Magyarország legszegényebb településein éves szinten alig néhány százezer forintnyi egy főre jutó adóköteles jövedelem jut egy lakosra.

BBC
Business Sport Travel Science
Spain beat Argentina to win World Cup for second time

Spain beat Argentina to win World Cup for second time

Spain beat Argentina in extra time to win the World Cup for the second time in their history.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 20. 05:30
Sok magyarra jöhetett a frászt, de ha ilyet kap, nem kell fizetnie
2026. július 19. 22:15
Hétfőn megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása – a nap hírei
×
×