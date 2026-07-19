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Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke fogadja Sulyok Tamás köztársasági elnök gratulációját eskütétele után az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Forsthoffer Ágnes az országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja egy ideig

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Az Alaptörvény 17. módosításának hatálybalépésére tekintettel Sulyok Tamás köztársasági elnök úr megbízatása 2026. július 20-án megszűnik. Az új köztársasági elnök megválasztásáig a köztársasági elnök jogköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja – írja közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes.

Forsthoffer Ágnes szombati Facebook-posztjában azt írta, az alaptörvény 17. módosításnak hatálybalépésére tekintettel Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása 2026. július 20-án megszűnik, és az új köztársasági elnök megválasztásáig jogköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja.

E felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni. Az átmeneti időszakban minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem – fogalmazott.

Arról is tájékoztatta Veszprém 02. választókerület lakóit, hogy a köztársasági elnök helyettesítésének ideje alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja.

Az Országgyűlés elnökének feladatait a törvény szerint ideiglenesen az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el.

Hallerné Nagy Anikó alelnök személyére irányuló előterjesztését pénteken írásban benyújtotta, amelyről az Országgyűlés a hétfői ülésén dönt – ismertette.

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Kezdőlap    Belföld    Forsthoffer Ágnes az országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja egy ideig

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