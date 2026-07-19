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Nyitókép: skynesher/Getty Images

Ki legyen a köztársasági elnök? Javaslat érkezett a tudomány, a kultúra és a sport szereplőitől

Infostart / MTI

Tizenhat közismert ember levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, hogy Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolja köztársasági elnöknek.

Nagy Tímea, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete elnökének vasárnapi közleményében az olvasható, hogy a levelet rajta kívül Antall György, Baán László, Barabási Albert-László, Kapu Tibor, Kelemen Barnabás, Kepes András, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos, Peták István, Rubik Ernő, Tóth Krisztina és Závada Pál írták alá.

Azért fordultak az Országgyűlés elnökéhez, hogy együtt kezdeményezzék egy, a teljes magyar nemzet egységét megteremtő köztársasági elnök megválasztását. „Történelmi időket élünk, ezért olyan személy megválasztására van szükség, aki a köztársasági elnöki intézmény eredeti céljának megfelelően, képes a nemzet egységét, a nemzeti büszkeséget, a példamutatást, és legfőképpen a nemzet szolgálatát megtestesíteni” – fogalmaztak.

A Forsthoffer Ágnesnek címzett levélben az olvasható, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnését követően Magyarország olyan válaszút elé érkezett, amikor nem csupán új államfőt választ az Országgyűlés, hanem a nemzet kivételes lehetőséget kap az 1989-es rendszerváltozás óta húzódó „átmenet” végleges, megnyugtató lezárására.

„Úgy véljük, itt az idő, hogy a magyar alkotmányos demokráciát biztos és konszenzusos alapokra helyezzük” – tudatták a levél aláírói, akik hozzátették: „meggyőződésünk szerint a jövőbeni stabilitás záloga egy átfogó, széles körű társadalmi és politikai megegyezésen alapuló alkotmányozási folyamat”.

Hozzátették: a jelenlegi helyzet különleges alkalom a pártpolitikai érdekek meghaladására.

„Polgár Judit személye, életútja tökéletesen testesíti meg mindazt, amire hazánknak most szüksége van: megbecsültsége és az iránta itthon és a nagyvilágban érzett szeretet a pártok felett áll, feddhetetlensége, morális tartása megkérdőjelezhetetlen” – közölték az aláírók.

Világklasszis teljesítménye, nemzetközi súlya fontos értéket közvetít: minden idők legjobb női sakkozójaként Magyarország büszkesége, aki a világ bármely pontján hűen képviseli a magyar szellemet, a tehetséget és a kitartást - emlékeztettek, majd hozzáfűzték: „nemzetközi diplomáciai és kulturális elismertsége révén képes helyreállítani és tovább erősíteni hazánk kedvező külföldi megítélését”.

Magyarországnak gyógyulásra van szüksége, ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban – olvasható a levélben.

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Kezdőlap    Belföld    Ki legyen a köztársasági elnök? Javaslat érkezett a tudomány, a kultúra és a sport szereplőitől

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Közismert emberek levélben fordultak Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez.
 

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