Egy rasszista AI-videó miatt csapott össze Peking és Manila

A manilai külügyminisztérium a rasszistának és bántónak minősített videó azonnali levételét követelte, és felhívta a figyelmet arra, hogy „semmilyen jogi és politikai vitás ügy nem ad jogalapot olyan képsorok megjelentetésére, amelyeknek nincs helye felelősségteljes országok közötti párbeszédben”.

A mesteréges intelligencia által készített felvétel a China Daily című kínai lap Facebook-oldalán jelent meg, és egy Fülöp-szigeteki nemzeti viseletbe öltözött majom látható rajta, amely úgy tűnik, mintha amerikai és japán utasításra énekelne, majd, miután „hülyének” nevezték, a majom megragad egy dalszöveglapot, amelyen a „Dél-kínai-tengeri választottbírósági ítélet” felirat olvasható, majd az állatot a tengerbe dobják, és egy hajó vízágyúját irányítják rá.

Gilberto Teodoro védelmi miniszter a dehumanizáció egyik formájának nevezte a videót, amely, mint azt hangsúlyozta, „újabb bizonyítéka annak, hogy Kína se nem biztonságos, se nem megbízható szomszéd”.

A kínai külügyminisztérium válaszul azt közölte, a felvétel nem tükrözi Peking hivatalos álláspontját és nem kívánja kommentálni.

A videót július 10-én tették közzé, a hágai választottbíróság vonatkozó döntésének 10. évfordulóján. A döntés hivatalosan is alaptalannak nyilvánította Kína Dél-kínai-tengerre vonatkozó követelését, amit Peking azóta sem fogad el. Teodoro ezzel kapcsolatban úgy vélte, Peking az évfordulón azért fordult ehhez az eszközhöz, mert továbbra sem tudja észszerű és elfogadható bizonyítékokkal alátámasztani területi követeléseit.