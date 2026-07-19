Lecsaptak a viharok, feleződött a hőmérséklet, a katasztrófavédelem is megszólalt – videók

Vasárnap kora estig leginkább a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A segítséget kérők útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt hívták a katasztrófavédelem munkatársait.

Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél, a 7-es főút forgalmát a 64-es főúti csomópontnál leszakadt ágak akadályozták, míg Sormás és Eszteregnye között egy fa dőlt az érintett főútra.

Az Időkép tudósítása szerint megszűnt északnyugaton a meleg, 10–15 fokkal esett vissza a hőmérséklet a hidegfront érintette területeken. Több helyen közel feleannyit mutatott a hőmérő, mint a legmelegebb órákban, Kendig-csúcson 26-ról 13 fokra hűlt le a levegő rövid idő alatt.

A Balatonnál késő délután már 100 km/óra feletti erősségű széllökéseket mértek.

A MetNet olvasói videókon mutatta be a zivatarokat.

Viharos széllel jött a lehűlés.