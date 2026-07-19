ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.97
usd:
317.33
bux:
140981.27
2026. július 19. vasárnap Emília
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy nagy zivatarfelhő egy kicsapó villámmal.
Nyitókép: Unsplash

Lecsaptak a viharok, feleződött a hőmérséklet, a katasztrófavédelem is megszólalt – videók

Infostart

Néhol a felére esett vissza a front hatására a hőség. Az ország nyugati feléről több bejelentést is kaptak a katasztrófavédők a vasárnap délután megérkező viharok miatt.

Vasárnap kora estig leginkább a Balaton déli partjáról, illetve Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A segítséget kérők útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt hívták a katasztrófavédelem munkatársait.

Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél, a 7-es főút forgalmát a 64-es főúti csomópontnál leszakadt ágak akadályozták, míg Sormás és Eszteregnye között egy fa dőlt az érintett főútra.

Az Időkép tudósítása szerint megszűnt északnyugaton a meleg, 10–15 fokkal esett vissza a hőmérséklet a hidegfront érintette területeken. Több helyen közel feleannyit mutatott a hőmérő, mint a legmelegebb órákban, Kendig-csúcson 26-ról 13 fokra hűlt le a levegő rövid idő alatt.

A Balatonnál késő délután már 100 km/óra feletti erősségű széllökéseket mértek.

A MetNet olvasói videókon mutatta be a zivatarokat.

Viharos széllel jött a lehűlés.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Lecsaptak a viharok, feleződött a hőmérséklet, a katasztrófavédelem is megszólalt – videók

katasztrófavédelem

lehűlés

vihar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

Magyar Péter reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek

A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart – írta egyebek mellett.
 

Ki legyen a köztársasági elnök? Javaslat érkezett a tudomány, a kultúra és a sport szereplőitől

Sulyok Tamás: közjogi tisztségviselők is szabadon fenyegethetőek, utasíthatóak, kényszeríthetőek

Élesedett egy inaktív szabály, Hende Csaba is távozik

A Tisza Párt elmondta, ki lenne jó köztársasági elnök

Hétfőtől nincs köztársasági elnöke az országnak – Mutatjuk, mi következik most

Az elődöntős tizenegyekkel kezdődhet a vb-döntő

Az elődöntős tizenegyekkel kezdődhet a vb-döntő

A címvédő (egyben a Copa América védője), illetve az Európa-bajnok mérkőzik ma este New Jersey-ben a világbajnoki címért. Érdekességek a kezdés előtt. Azért is érdekes összevetni bizonyos adatokat, mert az 1994-es Brazília–Olaszország mérkőzésen született gól nélküli döntetlen óta lejátszott hét világbajnoki döntőből hatot az a csapat nyert meg, amelyik megszerezte a vezetést – egy kivétellel.
 

Csere a félidőben: Messi, Rodri, Yamal le, Madonna, Shakira, Justin Bieber be

Ezekkel a jó tippekkel hatalmas összegeket lehetett nyerni, volt, aki 7 ezer forintból 24 milliót kaszált

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.20. hétfő, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: javaslat érkezett, hogy ki legyen Magyarország következő köztársasági elnöke

Tisza-kormány: javaslat érkezett, hogy ki legyen Magyarország következő köztársasági elnöke

Több fontos belpolitikai és gazdaságpolitikai fejlemény is napvilágot látott szombaton: Magyar Péter a választójogi korhatár 16 évre csökkentését említette meg egyik posztjában, miközben a Tisza-kormány egy átfogó adócsomagot jelentett be. A javaslat többek között megszünteti a bizalmi vagyonkezelés és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) egyes adókedvezményeit, kötelező NAV-ellenőrzést vezet be a vagyonkezelőknél, és több, alacsony bevételt hozó adónemet is eltöröl. Az előző nap legfőbb eseménye az volt, hogy megszületett Sulyok Tamás döntése is a 17. alaptörvény-módosításról és az államfői székből való távozásáról, ma pedig a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete közleményében Polgár Juditot javasolta köztársasági elnöknek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Téged is kiakaszt, hogy nem kapsz fizetésemelést, a kollégád meg igen? Itt a válasz: ezt a dolgot csinálják jobban

Téged is kiakaszt, hogy nem kapsz fizetésemelést, a kollégád meg igen? Itt a válasz: ezt a dolgot csinálják jobban

Az eredmények arra is rávilágítanak, hogy a bértranszparencia önmagában nem oldja meg a nemek közötti egyenlőtlenséget.

BBC
Business Sport Travel Science
Watch closing ceremony and build-up before Spain face Argentina in World Cup final

Watch closing ceremony and build-up before Spain face Argentina in World Cup final

Watch, listen and follow live text updates as Spain face Argentina in the World Cup final in New York.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 19. 20:22
Gyakorlatilag megsemmisültek a járművek – két ember meghalt a frontális balesetben
2026. július 19. 19:53
Magyar Péter máris reagált arra, hogy Polgár Juditot ajánlották köztársasági elnöknek
×
×