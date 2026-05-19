A Csányi Alapítvány egyik nyári gyermektábora.
Nyitókép: Facebook/Csányi Alapítvány a Gyermekekért

Nem is gondolnánk, mennyi mindenre kell figyelni a nyári táborozásnál – szervezőnek, résztvevőnek

Infostart / InfoRádió

Magyarországon a táborszervezés szigorú szabályhoz kötött, amelynek elsődleges célja a gyermekek biztonságának és egészségének védelme – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ élelmezés-, táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-egészségügyi osztályának vezetője, Csizmadia Hajnalka. Hozzátette: a táborokban biztosítani kell a megfelelő tisztálkodási lehetőséget, valamint alapvető fontosságú az ivóvíz-minőségű víz garantálása is.

Minden tábort három héttel a tábor kezdése előtt kötelező bejelenteni a tábor helye szerinti népegészségügyi hatóságnak, ez a járási, illetve a kormányhivatalokat jelenti.

Hogy lássuk a nagyságrendeket – jegyezet meg Csizmadia Hajnalka –, évente Magyarországon 4500 tábort jelentenek be, nagy részük napközis tábor (3800), illetve 5-600 szálláshellyel rendelkező tábort is bejelentenek. 150-160 nomád tábort is regisztrálnak.

A népegészségügyi hatóság kiemelt figyelmet fordít a gyermekek védelmére, így igyekszik a táborok nagy részét ellenőrizni. Kisebb hiányosságokat természetesen találnak, hatósági intézkedést igénylő problémák viszont csak kis számban fordulnak elő, kevesebb mint 5 százalékban.

Az InfoRádióban az NNGYK gyermek- és ifjúság-egészségügyi osztályának vezetője elmondta: a biztonságérzetet növelheti az, hogy 2025 tavaszán hatályba lépett egy új rendelet, amely két jelentős újítást hozott a jogszabályban:

  1. erkölcsi bizonyítványhoz kötődik a gyermekek felügyeletét ellátó személyek részvétele a táborozásban, a tábor szervezője, -vezetője vagy a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatárs nem lehet olyan személy, aki büntetett előéletű, büntetőeljárás alatt áll vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától;
  2. tájékoztatási kötelezettség: a szervezőknek már a jelentkezéskor a programterven keresztül be kell mutatni a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, a szállás körülményeit, illetve ha emellett a tábor jellege igényli, akkor az esetleges kockázatokra is fel kell hívni a figyelmet, mint például a kullancs által terjesztett agyhártyagyulladás elleni védőoltás lehetőségét, illetve a kullancsriasztók használatát.

Fontos, hogy a táborszervező az orvosi ellátásról is gondoskodjon, kell, hogy legyen elsősegélynyújtó felszerelés, továbbá az elsősegélynyújtásban jártas személyt is biztosítani kell, 300 fő feletti tábor esetén folyamatosan; az orvosnak a tábor területén kell laknia. Egyéb esetben a területileg illetékes háziorvosnál, gyermekorvosnál kell bejelentkeznie a táborszervezőknek.

Biztonsági követelmény az is, hogy a tábor vezetőjének – írásban – rendelkezésre kell állnia, hogy az adott napszakban hol érhető el az orvosi ellátás.

Részletes higiénés minimumfeltételek is rögzítésre kerültek a jogszabályban, a létszámnak megfelelő illemhely, kézmosó, ottalvós táborok esetén zuhanyzási lehetőség is elő van írva.

A táborok játszótéri eszközeinek biztonságára is kiemelt figyelmet kell fordítani, illetve az étkezés tekintetében fontos előírás, hogy ha a gyermek speciális étkeztetést igényel, akkor a tábor során ezt biztosítania kell a szervezőnek. A normál étrend esetén pedig megfelelő energiaszükségletű étkeztetésről kell gondoskodni.

A nomád, nem közművesített területen szervezett táborokkal kapcsolatban Csizmadia Hajnalka kiemelte az ivóvíz-minőségű víz folyamatos biztosítását tisztálkodáshoz, főzéshez, mosogatáshoz, fogyasztáshoz.

„A nomád táborok esetén még fontos a közös főzés, ami a nomád táboroknak általában a sajátja: az élelmiszer-biztonsági szabályokat be kell tartani, illetve erre fokozott figyelmet kell fordítani. A gyermekeket felnőtt irányítás és folyamatos felügyelet mellett lehet bevonni az ételkészítésbe. Rendkívül fontos, hogy a munka megkezdése előtt szükséges őket oktatni az alapvető higiénés és balesetvédelmi szabályokra, csak olyan résztvevő – gyermek, illetve felnőtt – vegyen részt az ételkészítésben, aki semmilyen fertőző tünetet nem mutatott, nincs hasmenése, ellenkező esetben nem szabad részt vennie a főzésben” – sorolta.

A beteget a táborban el kell különíteni, gondoskodni kell a szülők értesítéséről, illetve a szükséges egészségügyi ellátás megszervezéséről; a betegeket voltaképp ki kell emelni a tábor többi résztvevője közül – hangsúlyozta.

Visszatérve a főzésre elmondta: a földes áruk, a tiszta és a szennyezett folyamatok elkülönítése is kötelező. Amely táborban esetleg medence is található, annak üzemeltetésére is szigorú szabályok vonatkoznak, ezeknek a szervezőknek kell utánanézni, a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságok állnak rendelkezésre segítségnyújtás szempontjából.

Kitért még a sporttáborokra, ahol nem mindegy, mennyi a folyadék nyáron, ráadásul minél alacsonyabb szénhidráttartalmú.

Ugyanígy fontos a nap elleni védelem, a krémek, a karimás sapkák, kalapok használata a napsugárzás elleni védelem jegyében.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.

Súlyos az aszály, nyáron kiszáradhat a Velencei-tó

Súlyos az aszály, nyáron kiszáradhat a Velencei-tó

Nem várható sok eső, eközben pedig mindkettő tározó üres – mondta el Gárdony polgármestere az InfoRádióban. Most 66 centiméteres a vízszint. A valaha volt legkisebb vízállás 53 centi volt, de nyáron egy hónap alatt legalább 15-20 centit párolog a Velencei-tó
Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

A MÁV közleménye szerint hamarosan megindulnak a munkák a kulcsfontosságú szakaszon.

Az elmaradt kárrendezés miatt eljárást indított a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben Budapest Főváros Kormányhivatala

The health minister has acknowledged that medics are playing catch-up with the virus after being slow to detect it.

2026. május 19. 20:34
Kegyelmi ügy – a Fidesz szerint összeomlott a Tisza narratívája
2026. május 19. 20:12
Új gazdasági vezető a MÁV-csoportnál
