2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Jávor Benedek, az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti képviselőjelöltje beszél a Karácsony Gergellyel, az MSZP és Párbeszéd főpolgármester-jelöltjével és Ujhelyi Istvánnal, az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti képviselőjelöltjével az Ezrek életét veszélyezteti a kormány évente - egyre rosszabb a levegő Budapesten címmel tartott sajtótájékoztatón az Országgyűlés Irodaháza előtt 2019. május 15-én.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Brüsszelben áttekintették a magyar kormányváltás összetevőit

Infostart / MTI

Brüsszelben 16 év magyar ellenállás címmel rendeztek konferenciát, amelyen magyar politikusok, aktivisták és újságírók vitatták meg az Orbán-rendszer 16 éve alatt szerzett tapasztalatokat, valamint az illiberális rendszerrel szembeni ellenállás tanulságait.

A rendezvény résztvevői a többi között a politikai és társadalmi ellenállás lehetőségeiről, a független média és az önkormányzatok szerepéről, valamint a rendszer meggyengülésének okairól beszéltek.

Jávor Benedek, a főváros európai uniós képviseletének vezetője elmondta: gazdasági válságok, az uniós források elapadása, valamint az önkormányzatok, a civil társadalom és a független média ellenállása együtt ásták alá az Orbán-rendszer stabilitását.

Jávor szerint az Orbán-rendszer hanyatlása nem egyetlen eseményhez köthető, hanem hosszabb folyamat eredménye volt. Úgy vélte, a rendszer stabilitását sokáig a kedvező nemzetközi gazdasági környezet és a jelentős uniós támogatások biztosították, amelyek lehetővé tették a kormány körüli gazdasági elit finanszírozását, miközben szerény, de folyamatos életszínvonal-emelkedést is biztosítottak a társadalom számára.

Jávor Benedek szerint ez a modell 2020 után megingott: a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború nyomán kialakult energiaválság, valamint az uniós források felfüggesztése alapjaiban gyengítette meg az illiberális rendszer gazdasági hátterét.

A politikus úgy fogalmazott: ezzel párhuzamosan erősödtek azok a társadalmi és politikai szereplők is, amelyek ellenállást tanúsítottak a kormánnyal szemben. Kiemelte a civil szervezetek, a független média és az ellenzéki politikusok szerepét, valamint az önkormányzatok jelentőségét a 2019-es helyhatósági választások után, amikor a Fidesz több nagyvárosban elveszítette a vezetést.

Szerinte ez volt az első alkalom 2010 után, amikor megrendült az a kép, hogy a Fidesz minden politikai teret ural.

Jávor Benedek

a 2025-ös Budapest Pride-ot

fordulópontnak nevezte. Mint mondta, a rendezvény bebizonyította, hogy tömegek hajlandók nyíltan kiállni nemcsak az LGBTQI-közösség mellett, hanem az alapvető szabadságjogok és a gyülekezési jog védelmében is. Hozzátette: Budapest önkormányzata kulcsszerepet játszott a rendezvény megszervezésében.

A politikus szerint az önkormányzatok, civil szervezetek, újságírók és ellenzéki szereplők éveken át fenntartották annak reményét, hogy létezik alternatíva a Fidesz rendszerével szemben. Úgy vélte, a későbbi politikai változások, köztük a Tisza Párt és Magyar Péter felemelkedése sem történhetett volna meg ezen ellenállási központok nélkül.

Krekó Péter, a Political Capital Institute igazgatója arról beszélt, hogy az Orbán-rendszer hanyatlásában több tényező játszott szerepet. A legfontosabbnak a

kegyelmi botrányt

nevezte, amely szerinte „földrengésszerű" hatással volt a kormány legitimitására.

Az elemző úgy fogalmazott: a Fidesz kormányzása hosszú éveken át erkölcsi pánikok gerjesztésére épült. Példaként a migrációval, Soros Györggyel vagy az LGBTQ-közösséggel kapcsolatos kampányokat említette. Szerinte ez a kommunikációs stratégia hosszú ideig hatékonyan működött, ám 2024 után elveszítette erejét.

Krekó Péter szerint a kegyelmi ügy egy olyan esemény volt, amelyet nem lehetett előre látni. Hasonlóan váratlannak nevezte Magyar Péter politikai színre lépését is.

Az elemző kiemelte: Magyar Péter karizmatikus szereplőként képes volt megszólítani olyan embereket is, akik korábban nem érdeklődtek a politika iránt, illetve általános kiábrándultság jellemezte őket. Szerinte ezt mutatta a rekordmagas választási részvétel is.

Úgy fogalmazott: már korábban is érzékelhető volt a társadalmi elégedetlenség. Emlékeztetett arra, hogy még Magyar Péter színre lépése előtt több százezres influenszer-tüntetést tartottak politikusok részvétele nélkül, ami szerinte azt jelezte, hogy a közvéleményben már kialakult egy erős erkölcsi felháborodás.

Az elemző szerint a 16 évnyi „rossz kormányzás", különösen a gazdaság, az egészségügy és a korrupció problémái szintén hozzájárultak a rendszer meggyengüléséhez.

Krekó Péter szerint Magyar Péter jobbközép politikusként nehezebben volt támadható a korábbi ellenzéki szereplőkhöz képest. Emellett a Tisza Párt működését a központilag irányított kommunikáció és az alulról szerveződő hálózatok, például a Tisza Szigetek kombinációjaként jellemezte, amely szerinte hatékonyan csatornázta be a társadalmi elégedetlenséget a politikába.

Kaufmann Balázs, a 444.hu újságírója szerint a

gyermekvédelmi ügyek

körüli botrány fordulópontot jelentett a Fidesz támogatottságában, mert sok választó ekkor szembesült azzal, hogy a kormány kommunikációja és gyakorlata között ellentmondás van. Mint mondta 2024-re az ellenzéki szavazók és a társadalom jelentős része belefáradt abba, hogy a Fidesz sorozatos választási győzelmeket arat.

Kiemelte: a gyermekvédelem a Fidesz politikájának egyik központi és szimbolikus eleme volt, amelyet a kormányzat többek között az LMBTQ-közösséget érintő jogszabályok igazolására is felhasznált.

Kaufmann Balázs szerint a gyermekvédelem ügye politikailag kiemelt jelentőségű volt a kormány számára, ezért különösen nagy visszhangot váltott ki, amikor az ehhez kapcsolódó botrány 2024-ben nyilvánosságra került.

Úgy fogalmazott: a történtek során sok emberben megingott a bizalom a kormány kommunikációjával szemben.

Cartwright Éva, a Tisza Mozgalom aktivistája arról beszélt hogy Magyar Péter sikeréhez

a korábbi botrányok, a független média munkája és a közvetlen kapcsolatépítés

is hozzájárult, Véleménye szerint a politikus karizmája mellett döntő volt, hogy két és fél éven át járta az országot, személyesen szólította meg az embereket, miközben több tízezer önkéntesből álló, alulról szerveződő közösség támogatta.

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Komoly változás jön a Revolutnál: bizonyos utalások után már díjat számolhatnak fel a magyar ügyfeleknek.

The Russian leader is looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Moscow.

2026. május 20. 07:56
Salát Gergely az Arénában: Peking globális diplomáciai központtá vált
2026. május 20. 06:47
Új fázisba lép Ukrajna Oroszország elleni védekezése: támadás jön
