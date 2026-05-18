Elképesztő videón, ahogy a vadnyúl leüti az e-rollerről a férfit

A becsapódás ereje óriási volt, a rolleres a védőfelszerelésnek köszönhetően kisebb sérülésekkel megúszta, és az állat is sértetlenül futott tovább – írja az Index összefoglalója.

A férfi káromkodva óriásit esett az aszfaltozott úttestre. A rolleresen volt sisak és védőfelszerelés is, aminek köszönhetően szerencsére komolyabb törések nélkül, főként horzsolásokkal és kisebb zúzódásokkal megúszta az ijesztő karambolt.

A balesetet szenvedett fiatal férfi, Dániel a Tényeknek nyilatkozva elmondta, hogy minden olyan hirtelen történt, hogy elsőre fel sem tudta fogni a helyzetet: „amikor fejmagasságban volt, akkor találkoztunk össze. Fogtam a kormányt, de elengedtem, amikor a földre estem. És csak gondolkoztam, hogy ilyen egyáltalán létezik-e.”