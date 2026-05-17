Rendõrök és mentõsök a helyszínen, miután egy autós belehajtott az utcán sétálók közé az észak-olaszországi Modenában 2026. május 16-án. Az incidensben hét ember megsebesült, a 30 éves elkövetõt õrizetbe vették.
Itt a magyarázat a szándékosan az olasz tömegbe hajtó támadó indítékairól

ELŐZMÉNYEK

Már nyolc sérülnél tudni, négynek súlyos az állapota. Elmebetegségben szenved az a férfi, aki az észak-olaszországi Modena városában nyolc embert gázolt el, másokra pedig késsel támadt – erősítette meg a rendőrség vasárnap.

Nyolcra emelkedett a sérültek száma, akik közül négyen súlyos állapotban vannak. Az életéért küzd egy nő, akinek amputálni kellett mindkét lábát, miután az óránként csaknem száz kilométeres sebességgel száguldó jármű nekihajtott, és nekinyomta egy épület falának.

A Modena kórházában ápolt sérülteket Sergio Mattarella államfő és Giorgia Meloni kormányfő is meglátogatta vasárnap. Azokkal is találkoztak, akik feltartóztatták az elkövetőt.

A gázolás szombat délután történt a város központjában, egy emberekkel teli utcán.

A 31 éves elkövető járművével felhajtott a járdára, és elgázolta az ott sétálókat. Miután nekiment egy üzlet kirakatának, kiszállt a járműből, és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni. Férfiak egy csoportja üldözőbe vette és ártalmatlanította.

Mások, köztük éppen ott tartózkodó orvosok, a sérülteknek igyekeztek azonnali segítséget nyújtani a mentők megérkezéséig.

„Olyan volt, mintha háborús helyszínen lettünk volna. Sokan megbénultak a félelemtől, de néha muszáj cselekedni és közbeavatkozni. Megmutattam, hogy Olaszország jelen van” – nyilatkozta az állam- és kormányfővel való találkozó után Luca Signorelli, az a férfi, aki Modena utcáin az elkövető után futott, összeverekedett vele, és sikerült kicsavarnia a kezéből a kést. Signorelli a dulakodás közben az arcán megsérült egy késszúrástól.

A rendőrség az őrizetbe vett Szalim El Koudrival kapcsolatban közölte, hogy

marokkói származású olasz állampolgár, aki Modena térségében született, és ott is él. Közgazdasági egyetemi diplomája van, büntetlen előéletű, és két évvel ezelőttig egy mentálhigiénés központban kezelték elmezavarral.

A hatóságok hozzátették, hogy az elkövető lakása, számítógépe, baráti kapcsolatainak átvizsgálása megkezdődött, de semmi nem utal szélsőséges háttérre vagy terrorizmusra. Az első kihallgatásán a férfi nem válaszolt az ügyész kérdéseire.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a jobboldali Liga párt vezetője közösségi oldalán úgy vélte, az olaszországi városokban a második generációs bevándorlók integrációja kudarcot vallott. Hangoztatta, hogy a bevándorlócsaládok Olaszországban született gyerekei állampolgársága helyett a tartózkodási engedélyt kell visszavonni a súlyos bűncselekményt elkövetőktől. „Van, aki abszolút nem integrálható, felesleges, hogy egyesek ideológiai indokból tagadják ezt a drámai tényt” – írta Salvini.

Riccardo De Corato, az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt képviselője közölte, az elkövető elmebeteg, de „a baloldali fellegvárként” ismert Modena nem tett semmit polgárai védelmében.

A Zöldek és Baloldal Szövetségének (AVS) képviselője, Angelo Bonelli szerint nem az elkövető bőrszíne számít, és a felelős politikának nem szabad a tragédiát propagandává átalakítani.

Nyolc sérült van, négynek súlyos az állapota. Elmebetegségben szenved a férfi, aki az olaszországi Modena városában nyolc embert gázolt el, másokra pedig késsel támadt. A tettes másodgenerációs bevándorló: marokkói származású, de olaszországi születésú – feléledt a vita a migrációról és a bevándorlók integrálhatóságáról.
 

Drasztikus fordulat jöhet az orosz olajnál, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap

Drasztikus fordulat jöhet az orosz olajnál, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap

Az Egyesült Államok hagyta lejárni az orosz olajszállítmányokra vonatkozó ideiglenes szankciós mentességet, ami újabb feszültséget hozhat az amúgy is szűkös globális olajpiacon. Közben Zelenszkij szerint Franciaország is részt venne egy új, ballisztikus rakéták elleni védelmi együttműködésben, amelybe Kijev több nemzetközi partnerét is bevonná. A fronton eközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök szerint a Nyugati Harccsoport mintegy 350 kilométeres szakaszon folytat támadó műveleteket, miközben több településnél is harcok zajlanak. Híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre.

Halálos kórt is terjeszthet a hazánkban megjelent új vérszívó: a te kertedben is ott lapulhat a veszély

Halálos kórt is terjeszthet a hazánkban megjelent új vérszívó: a te kertedben is ott lapulhat a veszély

Új, veszélyes kullancsfajok terjedésére figyelmeztetnek a kutatók Magyarországon.

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

2026. május 17. 13:15
Moszkvát és környékét súlyos ukrán dróncsapások érték, halottak is vannak
2026. május 17. 12:30
Lezuhant a lóról és meghalt Károly király szeme láttára egy brit katona
