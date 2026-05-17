Megszólalt Gyurcsány Ferenc a politikai manipulációról

A politikai hatalom legerősebb fegyvere nem feltétlenül a nyílt hazugság, hanem a szavak kisajátítása és a valóság átkeretezése – véli Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnök egy olvasói felvetésre reagálva a Facebook-oldalán fejtette ki, hogy „a manipuláció igazi sikere az, amikor a társadalom észrevétlenül is magáévá teszi a rákényszerített ellenségképeket és narratívát” – írja az Index összefoglalója.

„A politika egyik legerősebb eszköze az, hogy nevet ad a dolgoknak. Megmondja, mi a baj, ki a hibás, kitől kell félni, kiben kell bízni. Ugyanaz a dolog lehet tiltakozás, de lehet rendbontás is. Lehet kudarc, de lehet hősies küzdelem is. Lehet ellenfél, de lehet ellenség is. És nem mindegy, melyik szót használjuk. Mert ha elfogadjuk a szót, sokszor már elfogadtuk azt is, ahogyan láttatni akarják velünk a világot.

Ezért működik olyan erősen a félelem” – írta a volt miniszterelnök, hozzátéve: „Az ellenség is ezért kell. Tudom, milyen, ha ellenséggé tesznek.

Az ellenség egyszerűvé teszi a világot. Ha van valaki, aki miatt minden rossz, akkor nem kell bonyolult magyarázatokat keresni.

Nem kell azon gondolkodni, mit rontottunk el mi, mit nem értettünk meg, miért nehéz egy helyzet. Elég azt mondani: ők tehetnek róla. Ez kényelmes érzés. És közben nagyon veszélyes. Mert az ellenféllel még beszélgetni kell. Elviselni, hogy van. Vitatkozni vele. Megpróbálni meggyőzni. Az ellenséggel már nem kell beszélgetni. Az ellenséget ki kell szorítani, le kell győzni, meg kell semmisíteni. Legalább politikailag. És ha egy országban túl sok ember kezdi így látni a másikat, akkor ott már nem egyszerűen vita van. Ott valami elromlik a közös életben” – írta Gyurcsány Ferenc.