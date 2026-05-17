Nyitókép: Gyurcsány Ferenc hivatalos Facebook-oldala

Megszólalt Gyurcsány Ferenc a politikai manipulációról

ELŐZMÉNYEK

Hosszú posztban elemezte a volt miniszterelnök a politikai manipuláció témakörét, ami szerinte erősen jelen van a mai magyar közéletben.

A politikai hatalom legerősebb fegyvere nem feltétlenül a nyílt hazugság, hanem a szavak kisajátítása és a valóság átkeretezése – véli Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnök egy olvasói felvetésre reagálva a Facebook-oldalán fejtette ki, hogy „a manipuláció igazi sikere az, amikor a társadalom észrevétlenül is magáévá teszi a rákényszerített ellenségképeket és narratívát” – írja az Index összefoglalója.

„A politika egyik legerősebb eszköze az, hogy nevet ad a dolgoknak. Megmondja, mi a baj, ki a hibás, kitől kell félni, kiben kell bízni. Ugyanaz a dolog lehet tiltakozás, de lehet rendbontás is. Lehet kudarc, de lehet hősies küzdelem is. Lehet ellenfél, de lehet ellenség is. És nem mindegy, melyik szót használjuk. Mert ha elfogadjuk a szót, sokszor már elfogadtuk azt is, ahogyan láttatni akarják velünk a világot.
Ezért működik olyan erősen a félelem” – írta a volt miniszterelnök, hozzátéve: „Az ellenség is ezért kell. Tudom, milyen, ha ellenséggé tesznek.

Az ellenség egyszerűvé teszi a világot. Ha van valaki, aki miatt minden rossz, akkor nem kell bonyolult magyarázatokat keresni.

Nem kell azon gondolkodni, mit rontottunk el mi, mit nem értettünk meg, miért nehéz egy helyzet. Elég azt mondani: ők tehetnek róla. Ez kényelmes érzés. És közben nagyon veszélyes. Mert az ellenféllel még beszélgetni kell. Elviselni, hogy van. Vitatkozni vele. Megpróbálni meggyőzni. Az ellenséggel már nem kell beszélgetni. Az ellenséget ki kell szorítani, le kell győzni, meg kell semmisíteni. Legalább politikailag. És ha egy országban túl sok ember kezdi így látni a másikat, akkor ott már nem egyszerűen vita van. Ott valami elromlik a közös életben” – írta Gyurcsány Ferenc.

NAT, tanfelügyelők, tankönyvek, munkáltatói jogok – mit kérnek a pedagógusok az új kormánytól? Itt a részletes lista

Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal – fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában.
 

Itt a magyarázat a szándékosan a tömegbe hajtó támadó indítékairól

Nyolc sérült van, négynek súlyos az állapota. Elmebetegségben szenved a férfi, aki az olaszországi Modena városában nyolc embert gázolt el, másokra pedig késsel támadt. A tettes másodgenerációs bevándorló: marokkói származású, de olaszországi születésú – feléledt a vita a migrációról és a bevándorlók integrálhatóságáról.
 

Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: Orbán Viktor nem kapja meg a jelenlegi szabályok szerint neki járó 38,8 millió forintos végkielégítést. Eközben Magyar Péter felmentette a helyettes államtitkári pozíciójából Havasi Bertalant, aki közölte, hogy nem mond le a végkielégítéséről, és bíróságon is kész érvényesíteni a jogait. Havasi azt állítja, esetében nem több tízmilliós összegről, hanem hathavi fizetésről van szó, amelyet az utolsó fillérig követelni fog. Magyar Péter közben luxusberuházásokra hivatkozva követeli a Kúria elnökének távozását - Varga Zs. András korábban visszautasította a vádakat.

Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba

Mohamed Szalah nyilvánosan bírálta a Liverpoolt és a csapat vezetőedzőjét, Arne Slotot. A kritikát az váltotta ki, hogy az együttes 4-2-es vereséget szenvedett az Aston Villa vendégeként.

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

