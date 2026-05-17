Megvan, ki nyerte a Tour de Hongrie kerékpáros körversenyt

A lerövidített szombati királyetap után vasárnap a Balatonalmádi és Veszprém közötti 147 kilométeres távval ért véget a 47. magyar körverseny, benne a Tótvázsony-Gella emelkedővel, amelyet négyszer másztak meg a versenyzők. A szökésben gyűjtött hegyi pontjaival Fetter megnyerte a piros trikót.

A negyedik, pécsi szakaszt megnyerő Söderqvist a viadal történetének első svéd győztese lett.

A pontverseny élén a belga Merlier zárt.

A lerövidített szombati királyetap után vasárnap Balatonalmádiból vágott neki a mezőny a 47. magyar körversenyt lezáró 147 kilométeres távnak. A rajtváros körüli másfél kör után – amely során a harmadik kategóriás Szentkirályszabadjai emelkedőt is megmászták – a bringások Balatonfüred felé fordultak, ahol Balatonalmádit követően a második gyorsasági hajrát rendezték. Ezek után jött a Tótvázsony-Gella emelkedő, amit négyszer másztak meg a versenyzők, akik aztán a nemesvámosi részhajrá után a királynék városában zárták a szakaszt és az idei Tour de Hongrie-t.

Az előző nap egyaránt bukó Kelland O'Brien és Yves Lampaert mellett Yordi Corsus sem fejezte be a Pécsen végződött etapot, Zsembery Boldizsár pedig az időlimit túllépése miatt nem folytathatta a magyar körversenyt, ahogy Davide Persico és Christian Piffer sem.

A Balaton partján kellemetlen időjárási körülmények között, esőben került sor a rajtra. A startot megelőző szalagátvágási ceremóniánál Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke is közreműködött. A mezőny 99 fővel vágott neki a távnak, mivel Xavier Pickering nem állt rajthoz.

Dejan Percic, a Team United Shipping sportigazgatója előzetesen az MTI-nek elárulta: Fetter Erik mindenképpen szeretné megszerezni a hegyi trikót, ezért szeretne benne lenni egy sikeres szükésben. A magyar sportoló ennek megfelelően nagyon aktívan versenyzett az 1860 méter szintemelkedést tartalmazó távon és már az első, sikertelen szökési kísérletben részt vett.

Az első, Balatonalmádiban kijelölt részhajrában megszerezhető időjóváírással még szerettek volna faragni lemaradásukból a szombati rövidítés hatására hátrányba került összetett esélyesek, ez akkora tempót eredményezett, hogy időlegesen szétszakadt a mezőny. Végül azonban heten el tudtak tekerni, s ebben a bolyban a kitartóan próbálkozó, kétszeres magyar időfutambajnok Fetter is benne volt, miközben csapattársa, Endrédi Máté feladta a versenyt.

A közel háromperces előnyt kialakító szökevények között ott volt a piros trikót a legutóbbi két kiírásban elhódító belga Siebe Deweirdt is, ám Fetter mind az öt hegyi hajrát elvitte. Így megnyerte ezt a kategóriát és övé lett a piros trikó, ami Valter Attila 2020-as sikere óta először jött össze hazai kerékpárosnak.

A rossz idő ellenére is akadtak kitartó és lelkes szurkolók, akik az út mentén szurkoltak a bringásoknak, voltak, akik állatjelmezben tették ezt, míg a mezőn Minikből óriási autót formáztak, illetve tűzoltók is tekertek egy párhuzamos kerékpárúton, és ezúttal is feltűnt Pókember és Batman is.

A nehéz szakaszon a magyar válogatott Vock András is feladta a viadalt, miközben a mezőnyben a sárga trikós csapata, a Lidl-Trek diktálta a tempót, a jelentős különbségek miatt a riválisok sorai meg sem próbáltak növelni a sebességen az emelkedőkön.

Az emelkedők után a mezőny befogta és lehagyta a szökevényeket, majd a Veszprémig hátralevő sík részen villámgyorsan tíz főre csökkent az élboly, benne az összetettben első Söderqvisttel, aki 20,5 kilométerrel a vége előtt elesett és a főmezőnybe tudott csak visszaállni, miközben az elöl maradó háromfős bolyban ott maradt a harmadik helyen álló ausztrál Luke Plapp, valamint a 2019-es bajnok Krists Neilands is. Félpercesnél nagyobb különbség nem alakult ki, Plapp miatt pedig még Söderqvist is kivette a részét az üldözésből, amely az utolsó kilométerhez érve zárult sikerrel. A szakaszgyőzelemről így mezőnyhajrá döntött, amiben a pontverseny élén záró belga Tim Merlier volt a leggyorsabb, aki harmadik etapsikerét aratta.

Valter Attila az összetett legjobb hazai versenyzőjeként a kilencedik lett és ezzel a fehér trikót érdemelte ki.