Donald Trump amerikai elnök az Artemis II ûrmisszió legénységét fogadó sajtónyilvános eseményen a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. április 30-án. Az Artemis II küldetés legénysége: Victor Glover, Christina Koch és Reid Wiseman NASA-asztronauta, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Ûrügynökség ûrhajósa április 2-10. között megkerülte a Holdat a NASA Orion ûrhajójának fedélzetén.
Nyitókép: MTI/AP/Matt Rourke

Donald Trump ismét súlyosan megfenyegette Iránt

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök ismét cselekvésre szólította fel Iránt a konfliktus rendezése érdekében, ellenkező esetre az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba vasárnap.

Donald Trump elnök Truth Social közösségi oldalán az írta, hogy „Irán számára ketyeg az óra, és jobb, ha gyorsan mozgásba lendül, ellenkező esetben semmi nem marad belőlük”.

A fehér házi illetékesek azt közölték, hogy

az elnök közvetlen nemzetbiztonsági tanácsadóival a hét elején összeül tanácskozni az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról.

Szintén vasárnap az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy az Irán ellen elrendelt tengerhajózási blokád részeként már 81 iráni kikötőből indult, vagy külföldről oda tartó kereskedelmi hajót akadályoztak meg abban, hogy elérje rendeltetési helyét. Ezeken túl 4 hajót katonai erővel állítottak meg, miután megpróbálta átlépni a blokád vonalát – közölte a Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs.

Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője a CBS televízió vasárnapi politikai magazinjának adott interjúban elismerte, hogy az iráni katonai művelet megindulása óta jelentősen megdrágult üzemanyag problémát jelent az amerikai polgároknak, és a többi között azt hangoztatta, hogy a kormány azon dolgozik, hogy növekedjenek a bérek, ami ellensúlyozza az áremelkedést. Az Iránnal kapcsolatos lépéseket indokolva kifejtette, hogy Trump próbál egyensúlyt találni a külpolitikai megfontolások között, valamint hozzátette: „nem akarjuk, hogy gyerekeink és unokáink egy olyan világot örököljenek, amelyben Irán nukleáris fegyverrel rendelkezik”.

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené

Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

