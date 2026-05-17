Ilic Zoran (b) és a szerb Uros Borzas a férfi kézilabda világbajnoki selejtezõben játszott Magyarország - Szerbia visszavágó mérkõzésen a One Veszprém Arénában 2026. május 17-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Nagy csata után még nagyobb csalódás: nem jutott ki a világbajnokságra a magyar férfi kézilabda-válogatott

Infostart / MTI

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31-29-es vereség után vasárnap Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát a selejtezőben.

A magyarok még reménykedhetnek a szabadkártyában, a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra pedig kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról.

Imre Bence hat góllal, Palasics Kristóf hat védéssel zárt. A túloldalon Vanja Ilic kilenc alkalommal talált be, Dejan Milosavljev nyolc lövést védett.

Eredmény, visszavágó:

Magyarország–Szerbia 31-30 (17-17)

Veszprém, 5200 néző, v.: Eliasson, Palsson (izlandiak)

továbbjutott: Szerbia, 61-60-as összesítéssel.

lövések/gólok: 41/31, illetve 43/30

gólok hétméteresből: 12/9, illetve 8/7

kiállítások: 4, illetve 8 perc

Magyarország:

Palasics - Imre 6, Ilic 4, Fazekas 3, Bánhidi 4, Szita 4, Bóka 1, cserék: Ligetvári, Sipos 1, Ónodi-Jánoskúti 2, Hanusz 1, Pergel 2, Rosta, Bartucz, Krakovszki B. 3

A magyarok számára kedvező előjel lehetett a veszprémi helyszín – ahol ott volt Magyar Péter miniszterelnök is –, hiszen korábban 16 alkalommal nyertek a bakonyi városban, és csak egyszer kaptak ki, ráadásul az a bizonyos szlovénokkal szembeni 2018-as vereség is világbajnoki kijutást jelentette.

A hazaiak keretéből Rodríguez Álvarez Pedro, Máthé Dominik, Szilágyi Benjámin és Győri Mátyás maradt ki. A vendégeknél ezúttal is ott volt a keretben a Veszprém irányítója és beállója, Stefan Dodic és Dragan Pechmalbec.

A szerbek először 5-4-nél vezettek, de erre remekül, egy 6-2-es sorozattal reagált a magyar válogatott, amely igyekezett több posztról gólokat szerezni, mint csütörtökön, hogy ezzel is nehezebbé tegye a vendégek védelmének dolgát. Imre Bence kihagyott egy büntetőt, a csereként beállt Ónodi-Jánoskúti Máté viszont két góllal és egy labdaszerzéssel, Hanusz Egon pedig egy találattal mutatkozott be. A magyar hibákat kihasználva az ellenfél fordított (13-14), ekkor Chema Rodríguez szövetségi kapitány időt kért.

Fazekas Gergő két találatával ismét a házigazdáknál volt az előny, a szünetben pedig döntetlen volt az állás.

Palasics Kristófnak az első félidőben négy védése volt, ezért a második felvonást Bartucz László kezdte a magyar kapuban, a szerbek pedig alattomos szabálytalanságokkal és színészkedésekkel igyekeztek tördelni a játékot. A magyarok nem hagyták magukat kizökkenteni, ismét három találattal vezettek, majd Imre a kapu mellé lőtt büntetőből, a szerbek pedig létszámfölényes támadójátékra álltak át. Az ellenfél visszazárkózott egy gólra, Palasics visszatért a kapuba és hétméterest védett.

A technikai hibák miatt nem tudta növelni előnyét a magyar csapat, és bár két perccel a vége előtt Palasics ziccert védett, a túloldalon Szita Zoltán kísérletét Dejan Milosavljev hárította. Uros Borzas a kapu mellé lőtt, az utolsó magyar akció során Fazekas eladta a labdát, az egygólos magyar siker pedig a szerbek továbbjutását jelentette.

Palasics Kristóf hat lövést védett. A túloldalon Vanja Ilic kilenc, Dragan Pechmalbec öt, Milos Kos és Darko Djukic négy-négy alkalommal talált be, Dejan Milosavljev nyolc lövést hárított.

A két csapat 17. egymás elleni mérkőzésén öt szerb siker és két döntetlen mellett kilencedik alkalommal született magyar győzelem.

A jövő évi lesz a harmincadik férfi világbajnokság, a magyarok eddig 22 alkalommal voltak résztvevők, legjobb eredményük az 1986-os ezüstérem, a legrosszabb pedig az 1995-ös 17. helyezés. Legutóbb, tavaly januárban a negyeddöntőig jutottak.

A januári világbajnokság győztese kijut a Los Angeles-i olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig 2028 tavaszán részt vehetnek az egyik selejtezőtornán.

A 2028-as Európa-bajnokság aranyérmese – ha az Eb-t a világbajnok nyeri meg, akkor az Eb-ezüstérmes – szintén részt vehet az ötkarikás játékokon, az Eb-ről pedig további két válogatott (amely korábban közvetlenül nem kvalifikált, vagy nem szerzett részvételi jogot a selejtezőre) ugyancsak ott lehet a kvalifikációs tornák egyikén.

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Magyar Péter is reagált: érvényes-e Havasi Bertalan felmentése?

Újabb kulcsfontosságú államtitkárt jelentett be Gajdos László

Gyorsít a kormány, máris itt a következő kormányülés és a sajtótájékoztató

Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után

Havasi Bertalan szerint nem sikerült jól a felmentése

Magyar Péter válaszolt a Kúria elnökének, és fotókat is közzétett a szerinte luxusszínvonalon felújított épületről

Gulyás Gergely megszólalt a „luxizásról”, védte a Kúria elnökét és bírálta Magyar Pétert

Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

új kormány
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: a jövő héten tárgyalunk a szakdolgozók bérrendezéséről

 

NAT, tanfelügyelők, tankönyvek, munkáltatói jogok – mit kérnek a pedagógusok az új kormánytól? Itt a részletes lista

Bóka János fideszes volt miniszter hosszan beszélt a súlyos vereség okairól

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

Kiderült, ki lesz a Tisza két új képviselője az Európai Parlamentben

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Trump őrjöng és megfenyegette Iránt: "ketyeg az óra"

Donald Trump amerikai elnök vasárnap komoly következményekkel fenyegette meg Iránt, ha vezetői nem cselekszenek gyorsan. Közben nagyon úgy tűnik, hogy a Hormuzi-szoros ügyében távolról sincs megállapodás.

Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás

Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírek a Pénzcentrumon 2026-os év 20. hetében.

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo an international emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

