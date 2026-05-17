Nagy csata után még nagyobb csalódás: nem jutott ki a világbajnokságra a magyar férfi kézilabda-válogatott

A magyarok még reménykedhetnek a szabadkártyában, a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra pedig kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról.

Eredmény, visszavágó:

Magyarország–Szerbia 31-30 (17-17)

Veszprém, 5200 néző, v.: Eliasson, Palsson (izlandiak)

továbbjutott: Szerbia, 61-60-as összesítéssel.

lövések/gólok: 41/31, illetve 43/30

gólok hétméteresből: 12/9, illetve 8/7

kiállítások: 4, illetve 8 perc

Magyarország:

Palasics - Imre 6, Ilic 4, Fazekas 3, Bánhidi 4, Szita 4, Bóka 1, cserék: Ligetvári, Sipos 1, Ónodi-Jánoskúti 2, Hanusz 1, Pergel 2, Rosta, Bartucz, Krakovszki B. 3

A magyarok számára kedvező előjel lehetett a veszprémi helyszín – ahol ott volt Magyar Péter miniszterelnök is –, hiszen korábban 16 alkalommal nyertek a bakonyi városban, és csak egyszer kaptak ki, ráadásul az a bizonyos szlovénokkal szembeni 2018-as vereség is világbajnoki kijutást jelentette.

A hazaiak keretéből Rodríguez Álvarez Pedro, Máthé Dominik, Szilágyi Benjámin és Győri Mátyás maradt ki. A vendégeknél ezúttal is ott volt a keretben a Veszprém irányítója és beállója, Stefan Dodic és Dragan Pechmalbec.

A szerbek először 5-4-nél vezettek, de erre remekül, egy 6-2-es sorozattal reagált a magyar válogatott, amely igyekezett több posztról gólokat szerezni, mint csütörtökön, hogy ezzel is nehezebbé tegye a vendégek védelmének dolgát. Imre Bence kihagyott egy büntetőt, a csereként beállt Ónodi-Jánoskúti Máté viszont két góllal és egy labdaszerzéssel, Hanusz Egon pedig egy találattal mutatkozott be. A magyar hibákat kihasználva az ellenfél fordított (13-14), ekkor Chema Rodríguez szövetségi kapitány időt kért.

Fazekas Gergő két találatával ismét a házigazdáknál volt az előny, a szünetben pedig döntetlen volt az állás.

Palasics Kristófnak az első félidőben négy védése volt, ezért a második felvonást Bartucz László kezdte a magyar kapuban, a szerbek pedig alattomos szabálytalanságokkal és színészkedésekkel igyekeztek tördelni a játékot. A magyarok nem hagyták magukat kizökkenteni, ismét három találattal vezettek, majd Imre a kapu mellé lőtt büntetőből, a szerbek pedig létszámfölényes támadójátékra álltak át. Az ellenfél visszazárkózott egy gólra, Palasics visszatért a kapuba és hétméterest védett.

A technikai hibák miatt nem tudta növelni előnyét a magyar csapat, és bár két perccel a vége előtt Palasics ziccert védett, a túloldalon Szita Zoltán kísérletét Dejan Milosavljev hárította. Uros Borzas a kapu mellé lőtt, az utolsó magyar akció során Fazekas eladta a labdát, az egygólos magyar siker pedig a szerbek továbbjutását jelentette.

Palasics Kristóf hat lövést védett. A túloldalon Vanja Ilic kilenc, Dragan Pechmalbec öt, Milos Kos és Darko Djukic négy-négy alkalommal talált be, Dejan Milosavljev nyolc lövést hárított.

A két csapat 17. egymás elleni mérkőzésén öt szerb siker és két döntetlen mellett kilencedik alkalommal született magyar győzelem.

A jövő évi lesz a harmincadik férfi világbajnokság, a magyarok eddig 22 alkalommal voltak résztvevők, legjobb eredményük az 1986-os ezüstérem, a legrosszabb pedig az 1995-ös 17. helyezés. Legutóbb, tavaly januárban a negyeddöntőig jutottak.

A januári világbajnokság győztese kijut a Los Angeles-i olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig 2028 tavaszán részt vehetnek az egyik selejtezőtornán.

A 2028-as Európa-bajnokság aranyérmese – ha az Eb-t a világbajnok nyeri meg, akkor az Eb-ezüstérmes – szintén részt vehet az ötkarikás játékokon, az Eb-ről pedig további két válogatott (amely korábban közvetlenül nem kvalifikált, vagy nem szerzett részvételi jogot a selejtezőre) ugyancsak ott lehet a kvalifikációs tornák egyikén.