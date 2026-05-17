A Vasas bajnokként jutott fel az NB I-be

Az angyalföldiek kétpontos előnnyel kezdték meg a zárókört, melyben a második Budapest Honvéd a BVSC vendége volt. A Vasas az első félidőben Horváth Gábor góljával szerzett vetést, majd a második játékrész elején Horváth ismét betalált, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a meccset, melyen a vendégek szépíteni tudtak, de egyenlíteni már nem.

A párhuzamosan zajló BVSC–Honvéd találkozón a már szintén feljutott kispestiek szereztek vezetést, de a házigazda még a szünet előtt fordított, majd a fordulás után fölényessé tette sikerét.

Merkantil Bank Liga NB II, 30. (utolsó) forduló:

Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE 1-3 (1-1)

HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC 2-1 (0-1)

Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre 0-1 (0-0)

Soroksár SC–Kecskeméti TE 3-0 (1-0)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár 0-1 (0-0)

Tiszakécskei LC–Szentlőrinc 1-2 (0-2)

Vasas FC–FC Ajka 2-1 (1-0)

BVSC-Zugló - Budapest Honvéd FC 4-1 (2-1)

A bajnokság végeredménye:

1. Vasas FC 30 20 4 6 59-26 64

2. Budapest Honvéd FC 30 18 5 7 49-26 59

3. Kecskeméti TE 30 16 3 11 49-39 51

4. HR-Rent Kozármisleny 30 13 9 8 38-40 48

5. Mezőkövesd Zsóry FC 30 13 7 10 37-34 46

6. Aqvital FC Csákvár 30 12 10 8 43-37 46

7. BVSC-Zugló 30 12 5 13 36-30 41

8. Videoton FC Fehérvár 30 10 9 11 37-33 39

9. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 30 9 9 12 29-34 36

10. Tiszakécskei LC 30 10 9 11 37-44 35

11. Karcagi SC 30 9 8 13 29-41 35

12. FC Ajka 30 10 3 17 23-40 33

13. Soroksár SC 30 8 9 13 41-45 33

14. Szentlőrinc 30 7 12 11 35-42 33

15. Budafoki MTE 30 7 8 15 33-49 29

16. Békéscsaba 1912 Előre 30 6 10 14 27-42 28

1-2.: feljutó

15-16.: kieső

(Nyitóképünkön a 29. forduló, amikor a két feljutó egymás ellen játszott. Pethõ Bence, a Vasas (k), valamint Hangya Szilveszter (b) és Kállai Kevin, a Honvéd játékosai a labdarúgó Merkantil Bank Liga 29. fordulójának Budapest Honvéd–Vasas SC mérkõzésén a Bozsik Arénában 2026. május 10-én. A Honvéd 3-1-re legyõzte a listavezetõ Vasast.)