A Vasas bajnokként jutott fel az NB I-be

Az angyalföldiek kétpontos előnnyel kezdték meg a zárókört, melyben a második Budapest Honvéd a BVSC vendége volt. A Vasas az első félidőben Horváth Gábor góljával szerzett vetést, majd a második játékrész elején Horváth ismét betalált, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a meccset, melyen a vendégek szépíteni tudtak, de egyenlíteni már nem.
A párhuzamosan zajló BVSC–Honvéd találkozón a már szintén feljutott kispestiek szereztek vezetést, de a házigazda még a szünet előtt fordított, majd a fordulás után fölényessé tette sikerét.
Merkantil Bank Liga NB II, 30. (utolsó) forduló:
-
Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE 1-3 (1-1)
-
HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC 2-1 (0-1)
-
Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre 0-1 (0-0)
-
Soroksár SC–Kecskeméti TE 3-0 (1-0)
-
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár 0-1 (0-0)
-
Tiszakécskei LC–Szentlőrinc 1-2 (0-2)
-
Vasas FC–FC Ajka 2-1 (1-0)
-
BVSC-Zugló - Budapest Honvéd FC 4-1 (2-1)
A bajnokság végeredménye:
1. Vasas FC 30 20 4 6 59-26 64
2. Budapest Honvéd FC 30 18 5 7 49-26 59
3. Kecskeméti TE 30 16 3 11 49-39 51
4. HR-Rent Kozármisleny 30 13 9 8 38-40 48
5. Mezőkövesd Zsóry FC 30 13 7 10 37-34 46
6. Aqvital FC Csákvár 30 12 10 8 43-37 46
7. BVSC-Zugló 30 12 5 13 36-30 41
8. Videoton FC Fehérvár 30 10 9 11 37-33 39
9. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 30 9 9 12 29-34 36
10. Tiszakécskei LC 30 10 9 11 37-44 35
11. Karcagi SC 30 9 8 13 29-41 35
12. FC Ajka 30 10 3 17 23-40 33
13. Soroksár SC 30 8 9 13 41-45 33
14. Szentlőrinc 30 7 12 11 35-42 33
15. Budafoki MTE 30 7 8 15 33-49 29
16. Békéscsaba 1912 Előre 30 6 10 14 27-42 28
1-2.: feljutó
15-16.: kieső
(Nyitóképünkön a 29. forduló, amikor a két feljutó egymás ellen játszott. Pethõ Bence, a Vasas (k), valamint Hangya Szilveszter (b) és Kállai Kevin, a Honvéd játékosai a labdarúgó Merkantil Bank Liga 29. fordulójának Budapest Honvéd–Vasas SC mérkõzésén a Bozsik Arénában 2026. május 10-én. A Honvéd 3-1-re legyõzte a listavezetõ Vasast.)