Pethõ Bence, a Vasas (k), valamint Hangya Szilveszter (b) és Kállai Kevin, a Honvéd játékosai a labdarúgó Merkantil Bank Liga 29. fordulójának Budapest Honvéd - Vasas SC mérkõzésén a Bozsik Arénában 2026. május 10-én. A Honvéd 3-1-re legyõzte a listavezetõ Vasast.
Nyitókép: Illyés Tibor

A Vasas bajnokként jutott fel az NB I-be

Infostart / MTI

A Vasas 2-1-re legyőzte a vendég Ajkát a labdarúgó Merkantil Liga vasárnapi zárófordulójában, ezzel bajnokként jutott fel az élvonalba az ezüstérmes Honvéddal.

Az angyalföldiek kétpontos előnnyel kezdték meg a zárókört, melyben a második Budapest Honvéd a BVSC vendége volt. A Vasas az első félidőben Horváth Gábor góljával szerzett vetést, majd a második játékrész elején Horváth ismét betalált, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a meccset, melyen a vendégek szépíteni tudtak, de egyenlíteni már nem.

A párhuzamosan zajló BVSC–Honvéd találkozón a már szintén feljutott kispestiek szereztek vezetést, de a házigazda még a szünet előtt fordított, majd a fordulás után fölényessé tette sikerét.

Merkantil Bank Liga NB II, 30. (utolsó) forduló:

  • Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE 1-3 (1-1)

  • HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC 2-1 (0-1)

  • Mezőkövesd Zsóry FC–Békéscsaba 1912 Előre 0-1 (0-0)

  • Soroksár SC–Kecskeméti TE 3-0 (1-0)

  • Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár 0-1 (0-0)

  • Tiszakécskei LC–Szentlőrinc 1-2 (0-2)

  • Vasas FC–FC Ajka 2-1 (1-0)

  • BVSC-Zugló - Budapest Honvéd FC 4-1 (2-1)

A bajnokság végeredménye:

1. Vasas FC 30 20 4 6 59-26 64

2. Budapest Honvéd FC 30 18 5 7 49-26 59

3. Kecskeméti TE 30 16 3 11 49-39 51

4. HR-Rent Kozármisleny 30 13 9 8 38-40 48

5. Mezőkövesd Zsóry FC 30 13 7 10 37-34 46

6. Aqvital FC Csákvár 30 12 10 8 43-37 46

7. BVSC-Zugló 30 12 5 13 36-30 41

8. Videoton FC Fehérvár 30 10 9 11 37-33 39

9. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 30 9 9 12 29-34 36

10. Tiszakécskei LC 30 10 9 11 37-44 35

11. Karcagi SC 30 9 8 13 29-41 35

12. FC Ajka 30 10 3 17 23-40 33

13. Soroksár SC 30 8 9 13 41-45 33

14. Szentlőrinc 30 7 12 11 35-42 33

15. Budafoki MTE 30 7 8 15 33-49 29

16. Békéscsaba 1912 Előre 30 6 10 14 27-42 28

1-2.: feljutó

15-16.: kieső

(Nyitóképünkön a 29. forduló, amikor a két feljutó egymás ellen játszott. Pethõ Bence, a Vasas (k), valamint Hangya Szilveszter (b) és Kállai Kevin, a Honvéd játékosai a labdarúgó Merkantil Bank Liga 29. fordulójának Budapest Honvéd–Vasas SC mérkõzésén a Bozsik Arénában 2026. május 10-én. A Honvéd 3-1-re legyõzte a listavezetõ Vasast.)

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Szép csendben derült fény a tervre: Magyarországon építhet gyárat a kínai óriás

A világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea gyors ütemben terjeszkedik a nemzetközi piacokon az iráni háború nyomán megugró olajárak hatására. A vállalat többek között Magyarországon is gyárat tervez építeni.

A tervezett eljárás a kubai vezetés és az amerikai hírszerzés közötti konfliktus újabb súlyos fordulatának számít.

A tervezett eljárás a kubai vezetés és az amerikai hírszerzés közötti konfliktus újabb súlyos fordulatának számít.

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

2026. május 17. 20:45
Nem állunk fényesen, de lehet 3-5 indulónk Los Angelesben – terveiről beszélt a magyar dzsúdósok új elnöke
2026. május 17. 19:30
Nagy csata után még nagyobb csalódás: nem jutott ki a világbajnokságra a magyar férfi kézilabda-válogatott
