A győztes Bulgária ünnepel a feszült Eurovíziós Dalfesztivál után

Veliszlava Petrova-Csamova külügyminiszter az X-en azt írta: Dara „Bulgária egyik legfontosabb fiatal nagykövete”, győzelme pedig bizonyítja, hogy „tehetséggel, bátorsággal és kemény munkával minden cél elérhető”. Dara a győzelem után azt mondta: sokáig bizonytalan volt abban, hogy részt vegyen-e a versenyen. Mint megjegyezte, férje biztatta arra, hogy induljon el a megmérettetésen. Az énekesnő arról is beszélt, hogy szorongással és önbizalomhiánnyal küzdött a verseny előtt. A Bangaranga című dal az énekesnő szerint a „belső erő és energia” érzését fejezi ki. A dpa ismertetése szerint a szó jamaicai kreol eredetű, jelentése hozzávetőleg „felfordulás", „káosz”.

A Wiener Stadthalléban rendezett fináléban Dara 516 pontot szerzett, mind a nemzeti zsűrik, mind a közönségszavazás alapján az első helyen végzett. A dalfesztivál története során Bulgária versenyzője először aratott győzelmet.

Az izraeli–palesztin konfliktus árnyékában telt a verseny

Az izraeli versenyző, Noam Bettan második lett, annak ellenére, hogy az idei dalversenynek otthont adó Bécsben számos tüntetés zajlott a verseny közben Izrael részvétele miatt, és több ország is bojkottálta a fesztivált.

A verseny harmadik helyezettje a román Alexandra Capitanescu lett Choke Me című rockdalával, az ausztrál Delta Goodrem a negyedik helyen végzett, míg az olasz Sal Da Vinci az ötödik helyet szerezte meg a versenyben. A fogadási listákon a legjobbak között szereplő finn popduo, Pete Parkkonen és Linda Lampenius hegedűs végül csak a hatodik lett a versenyben.

Az Eurovíziós Dalfesztiválon idén 35 ország versenyzői indultak, közülük 25 előadó léphetett fel a Wiener Stadthalle arénában rendezett megmérettetésen.

Az Eurovíziót harmadik éve árnyékolják be a nemzetközi konfliktusok, Izrael részvétele miatt idén öt, a versenyen régóta részt vevő ország, Izland, Szlovénia, Spanyolország, Írország és Hollandia is bojkottálta a fesztivált. Ennek ellenére ez a második alkalom, hogy az izraeli versenyző a második helyen végzett a közönségszavazásnak köszönhetően. Az Eurovízió szervezői ugyan szigorítottak a szabályokon, mivel felmerült a vád, hogy az ország intenzív lobbikampányt folytatott, hogy szavazatokat szerezzen.

Az izraeli előadót, Bettant fellépésekor egyrészt hangosan éljenezték, de füttyszó is hallatszott, mikor előadta dalát héberül, franciául és angolul. A hét elején négy embert távolítottak el a helyszínről, mert megpróbálták megzavarni az elődöntőben való fellépését. A szombati döntő előtt több száz tüntető vonult fel a verseny helyszíne közelében Izrael részvétele ellen tiltakozva.