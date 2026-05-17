2026. május 17. vasárnap Paszkál
A bolgár Dara ünnepel a gyõztesnek járó trófeával a Bécsben rendezett sajtótájékoztatón 2026. május 17-én, miután elõzõ este a Bangaranga címû dalával megnyerte a 70. Eurovíziós Dalverseny döntõjét.
Nyitókép: Hannibal Hanschke

A győztes Bulgária ünnepel a feszült Eurovíziós Dalfesztivál után

Infostart / MTI

Országszerte ünnepelték vasárnap Bulgáriában a bolgár versenyző, Dara győzelmét az Eurovíziós Dalfesztiválon, Rumen Radev bolgár államfő közösségi oldalán gratulált a győztes énekesnőnek, és közölte: készen állnak arra, hogy 2027-ben Szófiában rendezzék meg a következő versenyt. Az egész fesztivált beárnyékolták az izraeli–palesztin konfliktus körülötti demonstrációk, több ország bojkottálta a részvételt.

Veliszlava Petrova-Csamova külügyminiszter az X-en azt írta: Dara „Bulgária egyik legfontosabb fiatal nagykövete”, győzelme pedig bizonyítja, hogy „tehetséggel, bátorsággal és kemény munkával minden cél elérhető”. Dara a győzelem után azt mondta: sokáig bizonytalan volt abban, hogy részt vegyen-e a versenyen. Mint megjegyezte, férje biztatta arra, hogy induljon el a megmérettetésen. Az énekesnő arról is beszélt, hogy szorongással és önbizalomhiánnyal küzdött a verseny előtt. A Bangaranga című dal az énekesnő szerint a „belső erő és energia” érzését fejezi ki. A dpa ismertetése szerint a szó jamaicai kreol eredetű, jelentése hozzávetőleg „felfordulás", „káosz”.

A Wiener Stadthalléban rendezett fináléban Dara 516 pontot szerzett, mind a nemzeti zsűrik, mind a közönségszavazás alapján az első helyen végzett. A dalfesztivál története során Bulgária versenyzője először aratott győzelmet.

Az izraeli–palesztin konfliktus árnyékában telt a verseny

Az izraeli versenyző, Noam Bettan második lett, annak ellenére, hogy az idei dalversenynek otthont adó Bécsben számos tüntetés zajlott a verseny közben Izrael részvétele miatt, és több ország is bojkottálta a fesztivált.

A verseny harmadik helyezettje a román Alexandra Capitanescu lett Choke Me című rockdalával, az ausztrál Delta Goodrem a negyedik helyen végzett, míg az olasz Sal Da Vinci az ötödik helyet szerezte meg a versenyben. A fogadási listákon a legjobbak között szereplő finn popduo, Pete Parkkonen és Linda Lampenius hegedűs végül csak a hatodik lett a versenyben.

Az Eurovíziós Dalfesztiválon idén 35 ország versenyzői indultak, közülük 25 előadó léphetett fel a Wiener Stadthalle arénában rendezett megmérettetésen.

Az Eurovíziót harmadik éve árnyékolják be a nemzetközi konfliktusok, Izrael részvétele miatt idén öt, a versenyen régóta részt vevő ország, Izland, Szlovénia, Spanyolország, Írország és Hollandia is bojkottálta a fesztivált. Ennek ellenére ez a második alkalom, hogy az izraeli versenyző a második helyen végzett a közönségszavazásnak köszönhetően. Az Eurovízió szervezői ugyan szigorítottak a szabályokon, mivel felmerült a vád, hogy az ország intenzív lobbikampányt folytatott, hogy szavazatokat szerezzen.

Az izraeli előadót, Bettant fellépésekor egyrészt hangosan éljenezték, de füttyszó is hallatszott, mikor előadta dalát héberül, franciául és angolul. A hét elején négy embert távolítottak el a helyszínről, mert megpróbálták megzavarni az elődöntőben való fellépését. A szombati döntő előtt több száz tüntető vonult fel a verseny helyszíne közelében Izrael részvétele ellen tiltakozva.

Napokon belül teljesen eldurvulnak a budapesti szálláshelyárak – a szakíró megmagyarázza, mi az oka
Az egekbe emelkedtek a fővárosi szobaárak a május 30-i budapesti BL-döntő idejére: éjszakánként 3 és fél millióért, sőt csaknem 7 millió forintért is kínálnak apartmant a belvárosban. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetője szerint az árak megugrása egy ilyen sportesemény idején normális, a drágulást pedig az is pörgeti, hogy egyre nehezebb szállást találni a döntő idejére.
Magyar Péter is reagált: érvényes-e Havasi Bertalan felmentése?

Miután Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt sajtófőnöke a Karmelita-bejáráson szóváltásba keveredett Magyar Péterrel, a kormányfő felmentette helyettes államtitkári pozíciójából. Ezután többen is úgy vélték, hogy a Magyar Közlönyben megjelent felmentő határozat nem érvényes, erre most a miniszterelnök is reagált – mint írja, a „jogászkodó” fideszes politikusok már le is vették a posztjukat.
 

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: Orbán Viktor nem kapja meg a jelenlegi szabályok szerint neki járó 38,8 millió forintos végkielégítést. Eközben Magyar Péter felmentette a helyettes államtitkári pozíciójából Havasi Bertalant, aki közölte, hogy nem mond le a végkielégítéséről, és bíróságon is kész érvényesíteni a jogait. Havasi azt állítja, esetében nem több tízmilliós összegről, hanem hathavi fizetésről van szó, amelyet az utolsó fillérig követelni fog. Magyar Péter közben luxusberuházásokra hivatkozva követeli a Kúria elnökének távozását - Varga Zs. András korábban visszautasította a vádakat.

Óriási elismerést kapott a legendás Cseh László: meglepő, kiknek köszönte meg

Beválasztották a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába a magyar úszóklasszist, a sokszoros olimpiai érmes Cseh Lászlót.

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo an international emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

