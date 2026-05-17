A horgászatot is befolyásolja az azbesztszennyezés

Bár a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) vizsgálja az alternatív helyszínek kijelölésének lehetőségét a lukácsházi Abért-tóra tervezett országos bajnoki középdöntők kapcsán, a jelenlegi helyzet alapján a rendezvények megvalósíthatók a lezárt parkolók igénybevétele nélkül is – írja az agroinform.hu.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság akkreditált mintavétele korábban azbeszt jelenlétét mutatta ki

a vízterület nagyparkolójában,

a horgászok számára fenntartott parkolóban,

az ezeket összekötő útszakaszon,

valamint a Dozmati víztározó bekötőútján és parkolójában.

A korlátozások életbe lépését követően a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége a vízüggyel egyeztetve ideiglenes várakozóhelyeket alakított ki a helyszínen. A korábbi parkolózónák melletti zöldfelületeken és betonozott részeken lehet parkolni, ha az nem akadályozza a közúti forgalmat.

A szövetség nyomatékosította, hogy

a tavon a horgászati tevékenység továbbra sem tiltott. De a lezárt parkolási övezetekbe és szervizutakra járművel behajtani tilos,

a parkolókat összekötő utakon gyalogosan vagy kerékpárral pedig kizárólag saját felelősségre szabad közlekedni.