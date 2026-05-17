Gyorsít a kormány, máris itt a következő kormányülés és a sajtótájékoztató

A meghívó szerint a hétfői kormányülés kapcsán tartandó sajtótájékoztatóra május 18-án, 17:00 órakor kerül sor az 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. szám alatt, a Miniszterelnökségen.

Magyar Péter korábban azt közölte, hogy az első időkben heti két kormányülést is fognak tartani. A jövő héten várhatóan ezekre hétfőn és pénteken kerül sor, mert a miniszterelnök közben beiktatása utáni első külföldi útjain Lengyelországba, majd Ausztriába utazik néhány miniszterével hivatalos látogatásra.

(Nyitóképünkön: Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép előtt 2026. május 13-án. Mellette Köböl Anita, Szondi Vanda és Magyar Éva kormányszóvivők)