Éveken belül jön az orosz–NATO háború a német vezérkari főnök szerint

Bár a legtöbb elemző a Baltikumot tartja a legsebezhetőbb régiónak, biztonságpolitikai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egy esetleges orosz támadás első célpontja akár Németország is lehet. Ennek fényében Berlin saját nagy hatótávolságú rakéták beszerzésére készül, miután az amerikai fegyvertelepítés terve lekerült a napirendről – írja a Portfolio.

Carsten Breuer, a Bundeswehr vezérkari főnöke a Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában hangsúlyozta a fenyegetés közelségét. Kiemelte: az orosz fegyverkezési ütem, a haderőnövelés és a geopolitikai folyamatok mind arra utalnak, hogy Moszkva legkésőbb 2029-re készen állhat a katonai szövetség próbára tételére.

A tábornok rámutatott, hogy a fenyegetés egyértelműen Oroszország felől érkezik. Németországnak ezért haladéktalanul egy harcra kész, magas készenléti szintű hadsereget kell felépítenie.

A katonai vezető álláspontját több nyugati döntéshozó, köztük Mark Rutte NATO-főtitkár is osztja. Erkki Koort észt biztonságpolitikai szakértő azonban egy meglepőbb forgatókönyvre is felhívta a figyelmet. Szerinte egy orosz provokáció nem feltétlenül a balti államok ellen irányulna, hiszen egy Németország elleni akció jóval nagyobb politikai és katonai hatást válthatna ki.