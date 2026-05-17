Európának a NATO-val összhangban kell erősítenie védelmét
Nyitókép: Michele Ursi, Getty Images

Éveken belül jön az orosz–NATO háború a német vezérkari főnök szerint

A német vezérkari főnök szerint Oroszország legkésőbb 2029-re katonailag is próbára teheti a NATO-t. A katonai vezető ezért egy magas készenlétű haderő azonnali kialakítását sürgeti.

Bár a legtöbb elemző a Baltikumot tartja a legsebezhetőbb régiónak, biztonságpolitikai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egy esetleges orosz támadás első célpontja akár Németország is lehet. Ennek fényében Berlin saját nagy hatótávolságú rakéták beszerzésére készül, miután az amerikai fegyvertelepítés terve lekerült a napirendről – írja a Portfolio.

Carsten Breuer, a Bundeswehr vezérkari főnöke a Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában hangsúlyozta a fenyegetés közelségét. Kiemelte: az orosz fegyverkezési ütem, a haderőnövelés és a geopolitikai folyamatok mind arra utalnak, hogy Moszkva legkésőbb 2029-re készen állhat a katonai szövetség próbára tételére.

A tábornok rámutatott, hogy a fenyegetés egyértelműen Oroszország felől érkezik. Németországnak ezért haladéktalanul egy harcra kész, magas készenléti szintű hadsereget kell felépítenie.

A katonai vezető álláspontját több nyugati döntéshozó, köztük Mark Rutte NATO-főtitkár is osztja. Erkki Koort észt biztonságpolitikai szakértő azonban egy meglepőbb forgatókönyvre is felhívta a figyelmet. Szerinte egy orosz provokáció nem feltétlenül a balti államok ellen irányulna, hiszen egy Németország elleni akció jóval nagyobb politikai és katonai hatást válthatna ki.

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Szép csendben derült fény a tervre: Magyarországon építhet gyárat a kínai óriás

A világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea gyors ütemben terjeszkedik a nemzetközi piacokon az iráni háború nyomán megugró olajárak hatására. A vállalat többek között Magyarországon is gyárat tervez építeni.

Súlyos katonai fenyegetést szimatol az Egyesült Államok: a korábbi elnök is a vádlottak padjára kerülhet

A tervezett eljárás a kubai vezetés és az amerikai hírszerzés közötti konfliktus újabb súlyos fordulatának számít.

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

