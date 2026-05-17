Itt a második magyar vereség a hoki-vb-n, most az osztrákok ellen

Az első játékrészben egy-egy emberelőnyös gól esett, a magyaroktól Sofron István volt eredményes, majd a rivális a záró felvonásban 44 másodperc alatt duplázott. Vincze Péter kettős fórban szépített, majd egy üres kapus góllal alakult ki a végeredmény.

Az osztrákok túlvoltak már a britek legyőzésén, a magyarok pedig a finnek elleni 1-4-en. A rivális ugyan az NHL-es különítménye nélkül állt fel, de tekintélyt parancsoló volt, hogy tavaly a negyeddöntőig menetelve a nyolcadik helyen végzett. Ráadásul vb-n legutóbb 49 éve, 1977. március 11-én sikerült a szomszédok ellen győzni, mégpedig a tokiói B-csoportos tornán 7-4-re. Azóta kilenc tétmeccsen kilenc osztrák siker született.

Majoross Gergely szövetségi kapitány együttesének hétfőn szünnapja lesz, majd

kedden 20.20-kor következik a bennmaradásért zajló legfontosabb mérkőzés a szintén nullapontos britekkel szemben.

Eredmények, 2. forduló:

A csoport (Zürich):

Ausztria–Magyarország 4-2 (1-1, 0-0, 3-1)

gól: Rohrer (6.), Zwerger (47.), Nickl (48., 60.), illetve Sofron (12.), Vincze (54.)

Egyesült Államok–Nagy-Britannia 5-1 (1-0, 1-1, 3-0)

később:

Németország–Lettország 20.20

B csoport (Fribourg):

Svédország–Dánia 6-2 (2-0, 3-1, 1-1)

Szlovákia–Olaszország 4-1 (1-0, 1-0, 2-1)

később:

Norvégia–Szlovénia 20.20