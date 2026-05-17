hatos lottó hatoslottó
Nyitókép: Szerencsejáték Zrt.

Telitalálat furcsa számokkal – egy boldog ember most biztosan van Magyarországon

Infostart

Egyetlen nyertes vitte el a több mint 430 millió forintot a hatos lottón. Három kihúzott szám is egyesre végződik a hatból.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 20. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 3 (három)
  • 11 (tizenegy)
  • 12 (tizenkettő)
  • 21 (huszonegy)
  • 27 (huszonhét)
  • 41 (negyvenegy)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 433 950 855 forint;
  • 5 találatos szelvény 44 darab, nyereményük egyenként 232 570 forint;
  • 4 találatos szelvény 1933 darab, nyereményük egyenként 5295 forint;
  • 3 találatos szelvény 27 449 darab, nyereményük egyenként 2270 forint.

A következő húzáskor 50 millió forintot ér majd a telitalálatos.

Az egekbe emelkedtek a fővárosi szobaárak a május 30-i budapesti BL-döntő idejére: éjszakánként 3 és fél millióért, sőt csaknem 7 millió forintért is kínálnak apartmant a belvárosban. Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő, az InfoRádió Világszám című utazási magazinjának szerkesztő-műsorvezetője szerint az árak megugrása egy ilyen sportesemény idején normális, a drágulást pedig az is pörgeti, hogy egyre nehezebb szállást találni a döntő idejére.
