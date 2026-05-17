„Tiszás Tusványost” is szerveznek idén nyárra Erdélyben a hírek szerint

A székelyföldi Homoródfürdőn szervezik meg július 28. és augusztus 1. között a Közösségi Párbeszéd Tábort, amely egyszerre akar alternatívája lenni Tusványosnak és új közösségi tér az erdélyi magyar közéletben – írja a Mandiner a kolozsvári Transtelex hírportál alapján. Félkész épületek, erdei tisztások, régi villák és markológépek között tartották meg csütörtökön Homoródfürdőn az idei tábor sajtótájékoztatóját. A szervezők több ezer résztvevőt várnak a Székelyudvarhelyt és Csíkszeredát összekötő főút mentén található üdülőtelepre, ah ol a fesztiválhelyszín, közösségi tér és ”egy új erdélyi politikai-kulturális hálózat találkozópontja épül.” A Közösségi Párbeszéd Tábort szervező Kátai István, az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget alapítója és a Romániai Magyar Egységpárt kezdeményezője azt hangsúlyozta: alulról szerveződő, nyitott és párbeszédre épülő tábort szeretnének létrehozni, ahol az erdélyi zenekarok is „levegőhöz juthatnak”.

A szervezők hangsúlyozták: a részvétel ingyenes lesz, előzetes regisztráció nélkül. Fizetni csak a sátorhelyekért és a vásároshelyekért kell majd. A sajtó számára külön munkaterületet alakítanak ki, és a tavalyi nagyadorjáni tábor körül kialakult regisztrációs viták után idén kifejezetten azt emelték ki: minden sajtóorgánum szabadon beléphet a rendezvényre. Kátai elismerte: tavaly több újságíró sérelmezte, hogy nem jutott be a táborba, ezért idén „nyitott kapus” rendezvényt akarnak. „A táborban nem lesz kitiltva a sajtó. Bárki bejöhet, bárki kérdezhet” – mondta.