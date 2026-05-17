A gyűlölet és a közöny ellen léptek fel az Élet Menete szónokai

A holokauszt áldozataira emlékező séta végén, az Embermentők emlékművénél felállított színpadon Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt: ez a széjjelszakított ország most adott magának egy új esélyt arra, hogy „lebontsuk a gyűlölet falait”, hogy a társadalmi szolidaritás erősebb legyen, mint a közöny.

Hangsúlyozta: a legjobb stratégia a közöny és a gyűlölet minden formája, így az antiszemitizmus ellen is, ha élve a kiküzdött eséllyel egy nyitott és befogadó országot és Budapestet építünk. Egy olyan hazát, amely visszatér az igazság, a szolidaritás és az emberség parancsához.

A felejtés nem lehet opció akkor, amikor az embertelenség normalizálódása állandó fenyegetés. Emlékezni muszáj, ahhoz pedig, hogy méltósággal emlékezzünk, le kell számolnunk néhány illúzióval – mondta, példaként említve azt a hamis illúziót, hogy a holokausztot a németek csinálták a zsidókkal. „A magyar holokausztot a magyar állam tette magyar állampolgárokkal” – szögezte le, hozzátéve, hogy a relativizálás és az emlékezés nem fér meg egymás mellett.

Karácsony Gergely szólt arról is, hogy a holokauszt nem a gázkamrákkal kezdődött, hanem szavakkal és gyűlölettel. Ami lenézéssel kezdődik, az kirekesztéssel folytatódik, és a végén elérkezhet a pusztításhoz. Közös kötelességünk a közbeszéd megújítása, hiszen a gyűlöletkeltésre alkalmas szavak még mindig velünk vannak – mondta. Megjegyezte: kezdhetnénk azzal, hogy soha többet nem mondjuk, hogy mi vagyunk a nemzeti oldal, hogy a nemzeti jelző többé ne megkülönböztessen, hanem egyesítsen.

Itt az ideje, hogy mi mindannyian ebben a hazában visszataláljunk oda, ahol most a legtöbb dolgunk van: egymáshoz – mondta Karácsony Gergely.

Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, az Élet Menete Alapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta, az Élet menete üzenete egyszerű és kristálytiszta: „nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen”, hogy a „mártírok emléke elhalványuljon”, és hogy a „közöny felülírja a felelősséget”.

Kitért arra is: az Élet menetén a résztvevők nemcsak emlékeznek, hanem megmutatják, hogy jelen vannak, élnek és nem hagyják, hogy a „csend, amely egykor hangosabb volt a kiáltásnál, újra elborítsa ezt a várost, ezt a hazát. Nem hagyjuk, hogy a feledés győzzön, hogy a gyűlölet újra gyökeret verjen, hogy a soha többé puszta szólam legyen” – fogalmazott Grósz Andor.

Kiemelte: az Embermentők Emlékművénél az ő példájuk is erőt ad, hiszen ők az életük kockáztatásával segítettek másokon, és nem rajtuk múlt, hogy olyan kevesen voltak a gyilkosokhoz, a közönyhöz képest. „Példájuk arra tanít, hogy a jövőt úgy kell formálnunk, hogy abban a gyűlöletnek ne legyen helye, és a közöny ne válhasson bűnrészessé”.

Az emléksétán résztvevő fiatalokhoz szólva a Mazsihisz elnöke hangsúlyozta: a gyűlölet nem nagy tettekkel kezdődik, hanem mások zaklatásával, megszólásával, méltóságuk elvitatásával és hallgatással. A ti bátorságotok dönti el, hogy ezek ne maradjanak következmények nélkül, a ti éberségetek ad tartalmat a „soha többé” –ígéretének - mondta.

Maya Kadosh, Izrael budapesti nagykövete kijelentette: a korunk antiszemitizmusa elleni küzdelem nem választható el az Izrael állam melletti kiállástól. Nemzedékeken át a zsidóság mások kegyétől függött, és a holokauszt volt a bizonyíték arra, hogy mi történhet, amikor a zsidó nép nem képes megvédeni magát. Izrael állam ezen váltosztatott, kétezer év után először a zsidó nép nincs kiszolgáltatva másoknak, képes megvédeni magát, és ezért Izraelnek nem kell bocsánatot kérnie.

Izraelt természetesen lehet bírálni, de van különbség a bírálat és aközött, hogy megtagadják Izraeltől a jogot, hogy polgárai biztonságban élhessenek saját hazájukban. Ez nem politikai kérdés, hanem az antiszemitizmus modern arca – jelentette ki Maya Kadosh.

A holokauszt áldozataira emlékező séta az id. Antall József rakparton, majd a Carl Lutz rakparton haladt. A megemlékezők a sófár hangjára indultak el, a menet élén 73 - elektromos kisbuszokon utazó - holokauszt-túlélővel. A menet elején vonult mások mellett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, Maya Kadosh, Izrael budapesti nagykövete és Bóka János korábbi európai ügyekért felelős miniszter.