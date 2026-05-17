ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 17. vasárnap Paszkál
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Résztvevõk vonulnak az Élet menete rendezvényen a budapesti id. Antall József rakparton 2026. május 17-én. A holokauszt áldozataira emlékezõ, 22. alkalommal megrendezett séta résztvevõi a Cipõk a Duna-parton holokauszt-emlékmûtõl a Carl Lutz rakparton található Embermentõk emlékmûve elnevezésû színpadhoz vonultak.
Nyitókép: Balogh Zoltán

A gyűlölet és a közöny ellen léptek fel az Élet Menete szónokai

Infostart / MTI

A közöny és a gyűlölet elleni küzdelem, valamint az emlékezés fontosságát hangsúlyozták az Élet menete rendezvény szónokai vasárnap délután Budapesten.

A holokauszt áldozataira emlékező séta végén, az Embermentők emlékművénél felállított színpadon Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt: ez a széjjelszakított ország most adott magának egy új esélyt arra, hogy „lebontsuk a gyűlölet falait”, hogy a társadalmi szolidaritás erősebb legyen, mint a közöny.

Hangsúlyozta: a legjobb stratégia a közöny és a gyűlölet minden formája, így az antiszemitizmus ellen is, ha élve a kiküzdött eséllyel egy nyitott és befogadó országot és Budapestet építünk. Egy olyan hazát, amely visszatér az igazság, a szolidaritás és az emberség parancsához.

A felejtés nem lehet opció akkor, amikor az embertelenség normalizálódása állandó fenyegetés. Emlékezni muszáj, ahhoz pedig, hogy méltósággal emlékezzünk, le kell számolnunk néhány illúzióval – mondta, példaként említve azt a hamis illúziót, hogy a holokausztot a németek csinálták a zsidókkal. „A magyar holokausztot a magyar állam tette magyar állampolgárokkal” – szögezte le, hozzátéve, hogy a relativizálás és az emlékezés nem fér meg egymás mellett.

Karácsony Gergely szólt arról is, hogy a holokauszt nem a gázkamrákkal kezdődött, hanem szavakkal és gyűlölettel. Ami lenézéssel kezdődik, az kirekesztéssel folytatódik, és a végén elérkezhet a pusztításhoz. Közös kötelességünk a közbeszéd megújítása, hiszen a gyűlöletkeltésre alkalmas szavak még mindig velünk vannak – mondta. Megjegyezte: kezdhetnénk azzal, hogy soha többet nem mondjuk, hogy mi vagyunk a nemzeti oldal, hogy a nemzeti jelző többé ne megkülönböztessen, hanem egyesítsen.

Itt az ideje, hogy mi mindannyian ebben a hazában visszataláljunk oda, ahol most a legtöbb dolgunk van: egymáshoz – mondta Karácsony Gergely.

Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, az Élet Menete Alapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta, az Élet menete üzenete egyszerű és kristálytiszta: „nem hagyjuk, hogy a gyűlölet újra teret nyerjen”, hogy a „mártírok emléke elhalványuljon”, és hogy a „közöny felülírja a felelősséget”.

Kitért arra is: az Élet menetén a résztvevők nemcsak emlékeznek, hanem megmutatják, hogy jelen vannak, élnek és nem hagyják, hogy a „csend, amely egykor hangosabb volt a kiáltásnál, újra elborítsa ezt a várost, ezt a hazát. Nem hagyjuk, hogy a feledés győzzön, hogy a gyűlölet újra gyökeret verjen, hogy a soha többé puszta szólam legyen” – fogalmazott Grósz Andor.

Kiemelte: az Embermentők Emlékművénél az ő példájuk is erőt ad, hiszen ők az életük kockáztatásával segítettek másokon, és nem rajtuk múlt, hogy olyan kevesen voltak a gyilkosokhoz, a közönyhöz képest. „Példájuk arra tanít, hogy a jövőt úgy kell formálnunk, hogy abban a gyűlöletnek ne legyen helye, és a közöny ne válhasson bűnrészessé”.

Az emléksétán résztvevő fiatalokhoz szólva a Mazsihisz elnöke hangsúlyozta: a gyűlölet nem nagy tettekkel kezdődik, hanem mások zaklatásával, megszólásával, méltóságuk elvitatásával és hallgatással. A ti bátorságotok dönti el, hogy ezek ne maradjanak következmények nélkül, a ti éberségetek ad tartalmat a „soha többé” –ígéretének - mondta.

Maya Kadosh, Izrael budapesti nagykövete kijelentette: a korunk antiszemitizmusa elleni küzdelem nem választható el az Izrael állam melletti kiállástól. Nemzedékeken át a zsidóság mások kegyétől függött, és a holokauszt volt a bizonyíték arra, hogy mi történhet, amikor a zsidó nép nem képes megvédeni magát. Izrael állam ezen váltosztatott, kétezer év után először a zsidó nép nincs kiszolgáltatva másoknak, képes megvédeni magát, és ezért Izraelnek nem kell bocsánatot kérnie.

Izraelt természetesen lehet bírálni, de van különbség a bírálat és aközött, hogy megtagadják Izraeltől a jogot, hogy polgárai biztonságban élhessenek saját hazájukban. Ez nem politikai kérdés, hanem az antiszemitizmus modern arca – jelentette ki Maya Kadosh.

A holokauszt áldozataira emlékező séta az id. Antall József rakparton, majd a Carl Lutz rakparton haladt. A megemlékezők a sófár hangjára indultak el, a menet élén 73 - elektromos kisbuszokon utazó - holokauszt-túlélővel. A menet elején vonult mások mellett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester, Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, Maya Kadosh, Izrael budapesti nagykövete és Bóka János korábbi európai ügyekért felelős miniszter.

Kezdőlap    Belföld    A gyűlölet és a közöny ellen léptek fel az Élet Menete szónokai

budapest

holokauszt

élet menete

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Magyar Péter is reagált: érvényes-e Havasi Bertalan felmentése?

Újabb kulcsfontosságú államtitkárt jelentett be Gajdos László

Gyorsít a kormány, máris itt a következő kormányülés és a sajtótájékoztató

Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után

Havasi Bertalan szerint nem sikerült jól a felmentése

Magyar Péter válaszolt a Kúria elnökének, és fotókat is közzétett a szerinte luxusszínvonalon felújított épületről

Gulyás Gergely megszólalt a „luxizásról”, védte a Kúria elnökét és bírálta Magyar Pétert

Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

új kormány
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: a jövő héten tárgyalunk a szakdolgozók bérrendezéséről

 

NAT, tanfelügyelők, tankönyvek, munkáltatói jogok – mit kérnek a pedagógusok az új kormánytól? Itt a részletes lista

Bóka János fideszes volt miniszter hosszan beszélt a súlyos vereség okairól

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

Kiderült, ki lesz a Tisza két új képviselője az Európai Parlamentben

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szép csendben derült fény a tervre: Magyarországon építhet gyárat a kínai óriás

Szép csendben derült fény a tervre: Magyarországon építhet gyárat a kínai óriás

A világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea gyors ütemben terjeszkedik a nemzetközi piacokon az iráni háború nyomán megugró olajárak hatására. A vállalat többek között Magyarországon is gyárat tervez építeni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos katonai fenyegetést szimatol az Egyesült Államok: a korábbi elnök is a vádlottak padjára kerülhet

Súlyos katonai fenyegetést szimatol az Egyesült Államok: a korábbi elnök is a vádlottak padjára kerülhet

A tervezett eljárás a kubai vezetés és az amerikai hírszerzés közötti konfliktus újabb súlyos fordulatának számít.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 17. 20:30
60 ezres kiadás – Érzékenyen érinti a családokat, hogy megszűntek az állami napközis táborok
2026. május 17. 19:45
Varga Mihály beszélt a jegybank új szerepéről a Lámfalussy-díj átadóján
×
×