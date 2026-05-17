2026. május 17. vasárnap Paszkál
WINDSOR, ENGLAND - MAY 16: King Charles III attends day 3 of The Royal Windsor Horse Show 2026 on May 16, 2026 in Windsor, England. (Photo by Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images)
Nyitókép: Mark Cuthbert

Lezuhant a lóról és meghalt Károly király szeme láttára egy brit katona

Infostart

Pénteken meghalt egy katona, miután a Royal Windsor Horse Show egyik bemutatója után leesett a lováról. A halálesetet „megmagyarázhatatlannak, de nem gyanúsnak” tekintik.

A Királyi Lovas Tüzérség King’s Troop egységéhez tartozó katona brit idő szerint pénteken körülbelül 19:00-kor zuhant le, miután elhagyta az arénát. A rendőrség közlése szerint azonnal orvosi ellátást kapott, de súlyos sérüléseket szenvedett és a helyszínen meghalt – írja az Index összefoglalója a BBC alapján.

Michael Loebenberg, a Thames Valley-i rendőrség főfelügyelője közölte, hogy a halálesetet „megmagyarázhatatlannak, de nem gyanúsnak” tekinti.

A Buckingham-palota szóvivője szerint a király „megdöbbent és elszomorodott”, amikor tudomást szerzett a halálesetről, és kapcsolatba lép a családdal, hogy személyesen fejezze ki részvétét. A szóvivő hozzátette: „Bár Őfelsége és a királyi család többi tagja is jelen volt az arénában az eset idején, a helyzet súlyosságáról csak később értesültek”.

nagy-britannia

windsor

károly király

Kiderült, ki lesz a Tisza két új képviselője az Európai Parlamentben

„A Tisza Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarr Zoltán és az én megüresedett helyemre. A Tisza EP-delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti” – közölte Magyar Péter miniszterelnök.
 

Bóka János fideszes volt miniszter hosszan beszélt a súlyos vereség okairól

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: a jövő héten tárgyalunk a szakdolgozók bérrendezéséről

Magyar Péter válaszolt a Kúria elnökének, és fotókat is közzétett a szerinte luxusszínvonalon felújított épületről

Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

Havasi Bertalan szerint nem sikerült jól a felmentése

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Rohamosan fogy a pénz, és az a rendszer dőlhet be, amitől eddig a világ stabilitását vártuk

A fejlesztési együttműködésnek egy egyszerre szűkülő forrásokkal, geopolitikai feszültségekkel, adósságválságokkal és rekordmagas humanitárius szükségletekkel terhelt világban kell újra meghatároznia saját szerepét – ez volt az OECD párizsi konferenciájának egyik fő üzenete. A globális fejlesztési együttműködések jövője egyre kevésbé írható le a hagyományos donor–kedvezményezett logikával: a partnerországok nagyobb beleszólást kérnek, a globális Dél alternatív intézményi és finanszírozási útvonalakat épít, a donorországokban pedig erősebb politikai igazolásra van szükség. A fejlesztési rendszer jövője így azon múlik, hogy a szereplők képesek-e kevesebb pénzből világosabb célokra, mérhetőbb hatással, jobban összehangoltan és a partnerországok saját prioritásaihoz közelebb működni.

Zelenszkijék súlyos csapást mértek Moszkvára: komoly veszteséggel néz szembe Putyin

Az orosz hatóságok szerint ez volt az egyik legnagyobb támadás az orosz főváros ellen az elmúlt több mint egy évben.

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

2026. május 17. 12:00
Nemzetközi veszélyhelyzetet rendeltek el a járvány miatt
2026. május 17. 11:30
Lezuhant egy repülőgép, halálos áldozatok is vannak, csaknem egy lakóházba csapódott Németországban
