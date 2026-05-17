Lezuhant a lóról és meghalt Károly király szeme láttára egy brit katona

A Királyi Lovas Tüzérség King’s Troop egységéhez tartozó katona brit idő szerint pénteken körülbelül 19:00-kor zuhant le, miután elhagyta az arénát. A rendőrség közlése szerint azonnal orvosi ellátást kapott, de súlyos sérüléseket szenvedett és a helyszínen meghalt – írja az Index összefoglalója a BBC alapján.

Michael Loebenberg, a Thames Valley-i rendőrség főfelügyelője közölte, hogy a halálesetet „megmagyarázhatatlannak, de nem gyanúsnak” tekinti.

A Buckingham-palota szóvivője szerint a király „megdöbbent és elszomorodott”, amikor tudomást szerzett a halálesetről, és kapcsolatba lép a családdal, hogy személyesen fejezze ki részvétét. A szóvivő hozzátette: „Bár Őfelsége és a királyi család többi tagja is jelen volt az arénában az eset idején, a helyzet súlyosságáról csak később értesültek”.