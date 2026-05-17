Nem állunk fényesen, de lehet 3-5 indulónk Los Angelesben – terveiről beszélt a magyar dzsúdósok új elnöke

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judo Szövetség elnökének. A 32 esztendős sportvezető a 28 év után távozó Tóth László tisztségét vette át, aki a magyar sport leghosszabb ideje regnáló szakszövetségi vezetője volt, de a mostani tisztújító közgyűlésen már nem jelöltette magát, mert a továbbiakban az európai szövetség (EJU) elnöki teendőire koncentrál.

Tóth Krisztián megválasztását követően az InfoRádióban azt mondta, az eddigi elnök regnálása alatt főleg a versenyrendezésben, a kommunikációban és a nemzetközi kapcsolatokban mutatkozott meg nagyon sok pozitívum, ezeket mindenképpen megtartaná. Mint fogalmazott, szakmai értelemben egy kicsit jobban szeretné képviselni a versenyzőket. Ez alatt konkrétan azt érti, hogy

több edzőtábort iktatna be a programba, még több versenyen való részvételt biztosítana a magyar dzsúdósoknak, és bízik benne, hogy ennek eredményekben is meglesz majd a hozadéka.

Többé-kevésbé belülről fakadt, hogy elinduljon az elnöki posztért. Ugyanakkor egészen addig nem is gondolkozott ezen a lehetőségen, amíg Tóth László nem pedzegette neki egy korábbi külföldi versenyen. Az előző elnök ezzel „bogarat ültetett a fülébe”, és elkezdett gondolkodni azon, hogy szakmailag mit tudna hozzátenni a magyar dzsúdó közösségéhez. Bevallotta, voltak kételyei, mielőtt meghozta a végső döntést a tisztújító közgyűlésen való indulásáról, hiszen ilyen fiatalon, 32 évesen nem kis feladat elvállalni egy sportszövetség irányítását. Tudta, hogy ez „egy nagyon nemes, de roppant nehéz feladat”. Sokat mérlegelt, és azt mondta magában, csak akkor próbálja meg, ha egy jó szakmai stábot tud összeállítani, és olyan embereket tud maga köré gyűjteni, akikben szakmai tapasztalat és hozzáállás alapján megbízik.

Tóth Krisztián továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy

nem egy emberként kell megváltania a világot, hanem egy olyan csapattal szeretne együtt dolgozni, melynek tagjai a saját területükön kiemelkedő eredményeket érhetnek el,

legyen szó szakmai vagy gazdasági vonalról. Bízik benne, hogy az összeállt csapat sikeres lesz a következő időszakban.

Az olimpiai bronzérmes közölte: ha Tóth László újra megmérettette volna magát az elnöki posztért, el sem indult volna. Úgy véli, Tóth László olyan régóta és olyan szinten van benne a Magyar Judo Szövetségben és a nemzetközi dzsúdó életben, hogy nehéz dolga lett volna bárkinek vele szemben egy szavazáson. Az összeférhetetlenségi probléma miatt azonban le kellett mondania, úgy döntött, az európai szövetségnél tartja meg a pozícióját. Ezzel viszont új helyzet állt elő, Tóth Krisztán pedig mindenféleképpen képviselni akarta a szakmát. Úgy véli, nem vitatható, hogy a többi elnökjelölt is tudta volna képviselni a sportágat, de azt gondolta,

erre a pozícióra szakmai értelemben ő a legoptimálisabb választás.

Tóth Krisztián szerint jelenleg nagyon szerencsés helyzetben van a magyar dzsúdó társadalom, mert a nemzetközi és az európai szövetség székhelye is Magyarországon található, ráadásul Tóth László személyében magyar elnöke van az európai szövetségnek. Tóth Krisztián úgy fogalmazott, „kifejezetten jó tárgyalási alappal tudunk nekiállni a különböző egyeztetéseknek, és nagyon jó kollaborációnak lehetünk majd a későbbiekben szemtanúi”. Bízik benne, hogy Tóth László (az európai szövetség elnöke) és Marius Vizer (a nemzetközi szövetség elnöke) a tudásához mérten, de természetesen elfogultság nélkül segíti a magyar dzsúdót, illetve biztosítja a jövőt.

A Magyar Judo Szövetség új elnöke elismerte, „nem nem állunk fényesen” az olimpiai kvalifikációt illetően. Azt gondolja, reálisan nézve jelenleg három magyar kvótában lehet reménykedni, ami elsőre nagyon kevésnek, „szörnyű számnak” tűnik, de jelenleg ennyivel lehet tervezni.

Tóth Krisztián reméli, hogy hosszabb távon többen oda tudnak kerülni az olimpiai részvétel közelébe, és örülne, ha

két év múlva azt mondhatnánk, legalább öt magyar dzsúdós készülhet a Los Angeles-i olimpiára.

„Mi abszolút a versenyzők mögött állunk. Azt gondolom, jó versenyzőink vannak. Olyan versenyzők, akik akarnak is teljesíteni, ehhez pedig nekünk minden szakmai és gazdasági hátteret biztosítanunk kell” – fogalmazott a sportvezető.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.