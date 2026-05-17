2026. május 17. vasárnap Paszkál
Az Egyesült Arab Emírségek hivatalos hírügynöksége (WAM) által 2020. augusztus 1-jén közreadott képen a Baraka atomerõmû a Baraka nevû településén február 9-én. Az Egyesült Arab Emírségek 2020. augusztus 1-jén sikerrel üzembe helyezte elsõ atomerõmû-reaktorát, ezzel az ország az elsõ olyan arab állam, amely gazdasági célú nukleáris energiát állít elõ.
Dróncsapás ért egy atomerőművet az Öböl-térségben

Dróncsapás okozott tüzet az Egyesült Arab Emírségek Baraka atomerőművének területén vasárnap, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint a sugárzás normál tartományban van, és nincsenek értesülések sebesültekről.

Az emírségekbeli hatóságok tájékoztatása szerint a fővárostól, Abu Dzabitól nyugatra található létesítmény belső peremvonalán kívül található egyik áramfejlesztője kapott lángra, mindez azonban nem veszélyeztette az atomerőmű biztonságát, amely továbbra is rendben üzemel.

„A NAÜ szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet és folyamatosan kapcsolatban áll az emírségek hatóságaival, készen segítséget nyújtani, amennyiben ez szükségesnek bizonyul” – ismertette az ENSZ-ügynökség.

A gyanú Iránra terelődött, amely a háború kitörése óta erőteljesen támadta az Egyesült Arab Emírségek területét. Abu Dzabi február vége óta majdnem 3000 iráni rakéta-, illetve dróncsapásról számolt be.

A barakai atomerőmű az emírségek legfontosabb áramtermelő létesítménye, amelynek négy reaktora az ország elektromosenergia-igényeinek mintegy negyedét fedezi.

(Nyitóképünk: az Egyesült Arab Emírségek hivatalos hírügynöksége (WAM) által 2020. augusztus 1-jén közreadott képen a Baraka atomerõmû a Baraka nevû településén február 9-én. Az Egyesült Arab Emírségek 2020. augusztus 1-jén sikerrel üzembe helyezte elsõ atomerõmû-reaktorát, ezzel az ország lett az elsõ olyan arab állam, amely gazdasági célú nukleáris energiát állít elõ.)

Miután szombaton Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt sajtófőnöke a Karmelita-bejáráson szóváltásba keveredett Magyar Péterrel, a kormányfő azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári pozíciójából. Ezután többen is úgy vélték, hogy a Magyar Közlönyben is megjelent felmentő határozat nem érvényes, erre most a miniszterelnök is reagált – mint írja, a „jogászkodó" fideszes politikusok már le is vették a posztjukat.
 

Nyolc sérült van, négynek súlyos az állapota. Elmebetegségben szenved a férfi, aki az olaszországi Modena városában nyolc embert gázolt el, másokra pedig késsel támadt. A tettes másodgenerációs bevándorló: marokkói származású, de olaszországi születésú – feléledt a vita a migrációról és a bevándorlók integrálhatóságáról.
 

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Csökken a csapadék esélye a jövő héten, de még néhol kialakulhatnak záporok, zivatarok. A fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos lesz az idő és a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, a pünkösdi hétvégén már 21-27 Celsius-fok lehet a legmelegebb órákban - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Az elmúlt tizenöt évben ötszörösére nőtt a stratégiai nyersanyagok exportját korlátozó intézkedések száma.

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

2026. május 17. 16:00
2026. május 17. 15:45
