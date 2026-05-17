Dróncsapás ért egy atomerőművet az Öböl-térségben

Az emírségekbeli hatóságok tájékoztatása szerint a fővárostól, Abu Dzabitól nyugatra található létesítmény belső peremvonalán kívül található egyik áramfejlesztője kapott lángra, mindez azonban nem veszélyeztette az atomerőmű biztonságát, amely továbbra is rendben üzemel.

„A NAÜ szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet és folyamatosan kapcsolatban áll az emírségek hatóságaival, készen segítséget nyújtani, amennyiben ez szükségesnek bizonyul” – ismertette az ENSZ-ügynökség.

A gyanú Iránra terelődött, amely a háború kitörése óta erőteljesen támadta az Egyesült Arab Emírségek területét. Abu Dzabi február vége óta majdnem 3000 iráni rakéta-, illetve dróncsapásról számolt be.

A barakai atomerőmű az emírségek legfontosabb áramtermelő létesítménye, amelynek négy reaktora az ország elektromosenergia-igényeinek mintegy negyedét fedezi.

(Nyitóképünk: az Egyesült Arab Emírségek hivatalos hírügynöksége (WAM) által 2020. augusztus 1-jén közreadott képen a Baraka atomerõmû a Baraka nevû településén február 9-én. Az Egyesült Arab Emírségek 2020. augusztus 1-jén sikerrel üzembe helyezte elsõ atomerõmû-reaktorát, ezzel az ország lett az elsõ olyan arab állam, amely gazdasági célú nukleáris energiát állít elõ.)