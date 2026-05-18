Bajba kerülhetnek az okostelefon nélküli autósok – tiltakozás az új parkolási rendszer ellen

„Problémásnak látjuk a parkolási rendeletet, mert a jegybank egy rendelete is előírja a készpénzfizetést, tehát mindenképpen kötelezővé kell tenni. Ezt úgy szerették volna megoldani ebben a javaslatban, hogy be kell menni az ügyfélszolgálatra, és minden alkalommal három órát kell kifizetni” – mondta Legin István, a Zöldutat a Közlekedőknek Egyesület elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: ezzel megkárosítják a parkoló embereket, hiszen ha fél órát vagy egy órát parkoltak, akkor is három órát kell fizetni.

Ezzel ráadásul szerinte egy kicsit paradox helyzet alakul ki, mert az ügyfélszolgálatok mindig fizető parkolási területen vannak, és amikor bemegy az ember elintézni az előző parkolási esemény kifizetését, akkor újabb parkolási esemény kezdődik, hiszen ott le kell parkolni. Ez így elfogadhatatlan – fogalmazott.

„Levélben kértük a fővárosi képviselőket és főpolgármester urat, hogy találjanak ki egy másik megoldást, akár ahogy külföldön is van több helyen, hogy valamilyen jegyrendszerrel, üzletekben vásárolható jeggyel meg lehessen oldani a kérdést” – mondta az érdekvédő.

A főváros vezetése azzal érvel, hogy az applikációk, a mobilfizetési lehetőségek kényelmesek, gyorsak, és ezek a legkönnyebben ellenőrizhetők, ezért próbálják ebbe az irányba terelni az ügyfeleket. A kérdésre, hogy miért lenne életszerűbb a készpénzes fizetés, azt mondta: „például lehetne jegyet vásárolni üzletekben, ahol ikszel az ember, mint egy lottószelvénynél, és akkor beolvassa a gép, és annyit fizet, ahány amennyi időt beikszelt. Egy ilyen rendszer elfogadható lenne. Ez működik például Bécsben, Szegeden is hasonló van” – mondta Legin István.

Azt, hogy „mindenáron elektronikus rendszert akarnak”, és ennek használatát mobiltelefonnal akarják megoldani, álláspontjuk szerint annyiban nem fogadható el, hogy sok ember van, akár még a fiatalok között is, aki nem szereti vagy nem akarja ezt használni.

„Akiknek nincs okostelefonjuk, azokat nem kötelezhetjük ezzel arra, hogy vegyenek.

A mobilszolgáltatók és a gyártók tudják ezt, nem véletlen, hogy még ma is lehet kapni olyan telefonokat, amelyek a hagyományos rendszerrel, a régi módszer alapján működnek” – tette hozzá.

Minden parkolási zónában átlagosan 25 százalékos díjnövekedés várható. Erről úgy vélekedett: megszüntetik a jegykiadó automatákat, pont azért, hogy csökkentsék az üzemeltetési költségeket. Ha tényleg olcsóbb lesz a rendszet, akkor teljesen indokolatlannak tartják az órajdíj emelését.

„Már most is elég magas. Az, hogy az emberek kifizetnek egy órára 800 forintokat, azért egy kicsit sok. Mi azt kérjük, hogy ne legyen óradíjemelés, maradjunk meg a régi tarifáknál. Remélem, hogy ezeket megfontolják, és kitalálnak egy olyan rendszert, ami valóban mindenkinek jó és használható” – mondta Legin István, a Zöldutat a Közlekedőknek Egyesület elnöke az InfoRádióban.

A cikk Szabó S. Gergő interjúja alapján készült.