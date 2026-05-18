ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.91
usd:
311.41
bux:
131696.18
2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy ügyfél parkolójegyet vesz egy belvárosi parkolóautomatánál.
Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán

Bajba kerülhetnek az okostelefon nélküli autósok – tiltakozás az új parkolási rendszer ellen

InfoRádió

Több autós egyesület is a tiltakozik a július 1-jétől érvénybe lépő új parkolási rendszer ellen. Az új rendelet szerintük jelentősen megnehezítheti a parkolási díjak szabályos megfizetését, és leginkább azokat érinti rosszul mindez, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, vagy nem használják a digitális fizetési megoldásokat – mondta Legin István, a Zöldutat a Közlekedőknek Egyesület elnöke az InfoRádióban.

„Problémásnak látjuk a parkolási rendeletet, mert a jegybank egy rendelete is előírja a készpénzfizetést, tehát mindenképpen kötelezővé kell tenni. Ezt úgy szerették volna megoldani ebben a javaslatban, hogy be kell menni az ügyfélszolgálatra, és minden alkalommal három órát kell kifizetni” – mondta Legin István, a Zöldutat a Közlekedőknek Egyesület elnöke az InfoRádióban, hozzátéve: ezzel megkárosítják a parkoló embereket, hiszen ha fél órát vagy egy órát parkoltak, akkor is három órát kell fizetni.

Ezzel ráadásul szerinte egy kicsit paradox helyzet alakul ki, mert az ügyfélszolgálatok mindig fizető parkolási területen vannak, és amikor bemegy az ember elintézni az előző parkolási esemény kifizetését, akkor újabb parkolási esemény kezdődik, hiszen ott le kell parkolni. Ez így elfogadhatatlan – fogalmazott.

„Levélben kértük a fővárosi képviselőket és főpolgármester urat, hogy találjanak ki egy másik megoldást, akár ahogy külföldön is van több helyen, hogy valamilyen jegyrendszerrel, üzletekben vásárolható jeggyel meg lehessen oldani a kérdést” – mondta az érdekvédő.

A főváros vezetése azzal érvel, hogy az applikációk, a mobilfizetési lehetőségek kényelmesek, gyorsak, és ezek a legkönnyebben ellenőrizhetők, ezért próbálják ebbe az irányba terelni az ügyfeleket. A kérdésre, hogy miért lenne életszerűbb a készpénzes fizetés, azt mondta: „például lehetne jegyet vásárolni üzletekben, ahol ikszel az ember, mint egy lottószelvénynél, és akkor beolvassa a gép, és annyit fizet, ahány amennyi időt beikszelt. Egy ilyen rendszer elfogadható lenne. Ez működik például Bécsben, Szegeden is hasonló van” – mondta Legin István.

Azt, hogy „mindenáron elektronikus rendszert akarnak”, és ennek használatát mobiltelefonnal akarják megoldani, álláspontjuk szerint annyiban nem fogadható el, hogy sok ember van, akár még a fiatalok között is, aki nem szereti vagy nem akarja ezt használni.

„Akiknek nincs okostelefonjuk, azokat nem kötelezhetjük ezzel arra, hogy vegyenek.

A mobilszolgáltatók és a gyártók tudják ezt, nem véletlen, hogy még ma is lehet kapni olyan telefonokat, amelyek a hagyományos rendszerrel, a régi módszer alapján működnek” – tette hozzá.

Minden parkolási zónában átlagosan 25 százalékos díjnövekedés várható. Erről úgy vélekedett: megszüntetik a jegykiadó automatákat, pont azért, hogy csökkentsék az üzemeltetési költségeket. Ha tényleg olcsóbb lesz a rendszet, akkor teljesen indokolatlannak tartják az órajdíj emelését.

„Már most is elég magas. Az, hogy az emberek kifizetnek egy órára 800 forintokat, azért egy kicsit sok. Mi azt kérjük, hogy ne legyen óradíjemelés, maradjunk meg a régi tarifáknál. Remélem, hogy ezeket megfontolják, és kitalálnak egy olyan rendszert, ami valóban mindenkinek jó és használható” – mondta Legin István, a Zöldutat a Közlekedőknek Egyesület elnöke az InfoRádióban.

A cikk Szabó S. Gergő interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Bajba kerülhetnek az okostelefon nélküli autósok – tiltakozás az új parkolási rendszer ellen

parkolás

közlekedés

mobilparkolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Magyar Péter is reagált: érvényes-e Havasi Bertalan felmentése?

Újabb kulcsfontosságú államtitkárt jelentett be Gajdos László

Gyorsít a kormány, máris itt a következő kormányülés és a sajtótájékoztató

Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után

Havasi Bertalan szerint nem sikerült jól a felmentése

Magyar Péter válaszolt a Kúria elnökének, és fotókat is közzétett a szerinte luxusszínvonalon felújított épületről

Gulyás Gergely megszólalt a „luxizásról”, védte a Kúria elnökét és bírálta Magyar Pétert

Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank

Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank

Hamarosan megtörténik a magyar ügyfelek áthelyezése a Revolut magyarországi fióktelepéhez - árulta el lapunknak Petrás Gábor, a Revolut magyarországi vezetője. A szakember azt is elmondta, jön a magyar nyelvű ügyfélszolgálat, csatlakoznak az Azonnali Fizetési Rendszerhez, bevezetik a qvik és a fizetési kérelem funkciókat. A kriptoszolgáltatás újraindításáról, a tranzakciós illeték, a bankadó és az extraporfitadó befizetéséről és a fióktelep körüli változásokról is kérdeztük a Revolut magyar country managerét. A fintechek és a bankok versenyéről is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT rendezvényén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?

Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?

A magyar államadósság átlagos hátralevő futamideje 5,5 év, ami rövidebb, mint a régió más országaira jellemző 6-8 év, és rövidebb az EU és az Eurózóna 8-8,5 éves átlagánál is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 18. 05:36
Jön Magyarországra a kocsi-szupertöltő: öt perc alatt 10-ről 70 százalékra tölt
2026. május 18. 05:00
Más időjárás jön, hétfőn kezdődik a fordulat – itt az egész heti előrejelzés
×
×