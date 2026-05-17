NAT, tanfelügyelők, tankönyvek, munkáltatói jogok – mit kérnek a pedagógusok az új kormánytól? Itt a részletes lista

A szakszervezet szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a PSZ szombaton tartott kongresszusán „azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet.”

A PSZ üdvözölte, hogy a választáson győztes Tisza Párt vezetője, Magyar Péter miniszterelnök javaslatára önálló Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium alakult, amely a bölcsődétől az egyetemig minden területért felel. Ez megegyezik a szakszervezet korábbi 50 pontos javaslatcsomagjával.

Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövid távú elképzeléseivel.

Egyebek mellett sürgetik

az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását,

a nevelést és oktatást közvetlenül segítők (NOKS) béremelését,

a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését,

a tankönyvrendelés felszabadítását,

a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek,

a teljesítményértékelési rendszer (TÉR) újragondolását,

a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését,

a bérkorrekció rendezését,

a jubileumi jutalmak elmaradásából származó veszteségek kártérítését és

a tanfelügyelet azonnali kivezetését is.

Hangsúlyozták: szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést egy új nemzeti alaptantervről (NAT), a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézményfenntartói rendszer újragondolásáról.

A PSZ bizakodva tekint a miniszter azon nyilatkozatára, miszerint visszaállítja a szakszervezeti és a sztrájkjogokat. Emellett mielőbbi érdemi reflexiót várnak az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények vizsgálatát követelő, 2023-as indítványukra, illetve a javító-nevelő intézetekben dolgozók helyzetének rendezésével kapcsolatban hónapokkal ezelőtt feltett kérdéseikre – olvasható a közleményben.