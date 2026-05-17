2026. május 17. vasárnap Paszkál
Back view of a female teacher teaching large group of elementary students in the classroom.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

NAT, tanfelügyelők, tankönyvek, munkáltatói jogok – mit kérnek a pedagógusok az új kormánytól? Itt a részletes lista

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal – fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában.

A szakszervezet szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a PSZ szombaton tartott kongresszusán „azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet.”

A PSZ üdvözölte, hogy a választáson győztes Tisza Párt vezetője, Magyar Péter miniszterelnök javaslatára önálló Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium alakult, amely a bölcsődétől az egyetemig minden területért felel. Ez megegyezik a szakszervezet korábbi 50 pontos javaslatcsomagjával.

Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövid távú elképzeléseivel.

Egyebek mellett sürgetik

  • az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását,
  • a nevelést és oktatást közvetlenül segítők (NOKS) béremelését,
  • a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését,
  • a tankönyvrendelés felszabadítását,
  • a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek,
  • a teljesítményértékelési rendszer (TÉR) újragondolását,
  • a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését,
  • a bérkorrekció rendezését,
  • a jubileumi jutalmak elmaradásából származó veszteségek kártérítését és
  • a tanfelügyelet azonnali kivezetését is.

Hangsúlyozták: szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést egy új nemzeti alaptantervről (NAT), a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézményfenntartói rendszer újragondolásáról.

A PSZ bizakodva tekint a miniszter azon nyilatkozatára, miszerint visszaállítja a szakszervezeti és a sztrájkjogokat. Emellett mielőbbi érdemi reflexiót várnak az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények vizsgálatát követelő, 2023-as indítványukra, illetve a javító-nevelő intézetekben dolgozók helyzetének rendezésével kapcsolatban hónapokkal ezelőtt feltett kérdéseikre – olvasható a közleményben.

A brit sajtó már Robbie Keane helyzetét tárgyalja a Fradi-ezüst után

A brit sajtóhoz is eljutott a Fradi bukásának a híre. Ezzel együtt a The Sun szerint az ír szakember a csak ezüst ellenére is eséllyel pályázik a nyártól a skót bajnokká avanzsált Celtic kispadjára. Robbie Keane a szombati meccs után azt nyilatkozta: jól érzi magát itt, Ferencvárosban.
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Két baleset miatt állt be az M1-es autópálya

Két baleset is lassítja a forgalmat az M1-es autópályán Győr felé Biatorbágy térségében ezért az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Elszabadult a kóborkutya-helyzet Magyarországon: már a menhelyek sem bírják a terhelést

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag legújabb adása annak járt utána, hogyan működik ma a magyar állatvédelmi rendszer, és miért jutott sok helyen a teljesítőképessége határára.

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

