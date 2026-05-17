NAT, tanfelügyelők, tankönyvek, munkáltatói jogok – mit kérnek a pedagógusok az új kormánytól? Itt a részletes lista

A szakszervezet szerint Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter látogatása a PSZ szombaton tartott kongresszusán „azt jelzi, hogy a tárcavezető és az új kormány fontosnak tartja a szakmával és az érdekképviseletekkel folytatandó párbeszédet.”
A PSZ üdvözölte, hogy a választáson győztes Tisza Párt vezetője, Magyar Péter miniszterelnök javaslatára önálló Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium alakult, amely a bölcsődétől az egyetemig minden területért felel. Ez megegyezik a szakszervezet korábbi 50 pontos javaslatcsomagjával.
Mint írják, ajánlásaik nagy többsége egybevág a tárcavezető rövid távú elképzeléseivel.
Egyebek mellett sürgetik
- az ágazati szociális párbeszéd intézményeinek felállítását,
- a nevelést és oktatást közvetlenül segítők (NOKS) béremelését,
- a pedagógusok és oktatók adminisztratív terheinek csökkentését,
- a tankönyvrendelés felszabadítását,
- a munkáltatói jogok visszaadását az intézményvezetőknek,
- a teljesítményértékelési rendszer (TÉR) újragondolását,
- a közoktatás, a gyermekvédelem és a továbbképzési rendszer átvilágításának előkészítését,
- a bérkorrekció rendezését,
- a jubileumi jutalmak elmaradásából származó veszteségek kártérítését és
- a tanfelügyelet azonnali kivezetését is.
Hangsúlyozták: szeptembertől meg kell kezdeni az egyeztetést egy új nemzeti alaptantervről (NAT), a demográfiai változások hatásainak megfelelő kezeléséről és az intézményfenntartói rendszer újragondolásáról.
A PSZ bizakodva tekint a miniszter azon nyilatkozatára, miszerint visszaállítja a szakszervezeti és a sztrájkjogokat. Emellett mielőbbi érdemi reflexiót várnak az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények vizsgálatát követelő, 2023-as indítványukra, illetve a javító-nevelő intézetekben dolgozók helyzetének rendezésével kapcsolatban hónapokkal ezelőtt feltett kérdéseikre – olvasható a közleményben.