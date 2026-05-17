Lezuhant egy repülőgép, halálos áldozatok is vannak, csaknem egy lakóházba csapódott Németországban

Lakóház mellett csapódott a földbe egy lezuhant kisrepülő Németországban – írja a 24.hu a Bild alapján. A jármű két utasa életét vesztette, a lakók közül csodával határos módon jelenlegi értesüléseik szerint senkinek nem esett baja, csak egy 66 éves járókelő szerzett könnyebb sérüléseket.

A baleset szombat délelőtt történt Limburgerhof városban. A jármű állítólag váratlanul felrobbant a levegőben, ennek hangját nagy távolságból is hallani lehetett. Ezután törmelékek kezdtek hullani a lakott területre, kisebb-nagyobb darabok épületeket is eltaláltak, a jármű legnagyobb része egy lakóház udvarában ért földet. A baleset kiváltó okát még nyomozzák.