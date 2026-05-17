Megjelent a rémisztő rovar, sokan frászt kapnak tőle – ne üssük agyon!

Sokan félnek tőle, mert olyan, mint egy óriásira nőtt vérszívó, ráadásul most a szokásosnál korábban és nagy számban bukkant fel. Valójában a lószúnyog ártalmatlan – nem azért repül be az otthonunkba, hogy megcsípjen – írta a Délmagyar.

A lap egy olvasója meghökkenve jelezte: már kettővel is találkozott idén, pedig úgy emlékszik, inkább a nyár derekán, június-július táján szokott felbukkanni.

„Semmi okunk félni tőle” – hangsúlyozta Lajtár Lili biológus, rovarszakértő, amikor arra kérte a lap, hogy tisztázza, képes-e ez a rovar megcsípni az embert. Mint mondta, a lószúnyog nem vérszívó, erre alkalmas szerve sincs. Ha az ember egyet óvatosan a kezébe vesz, erről – mérete miatt – szabad szemmel is meggyőződhet. Fullánkja sincs. Egyébként több, egymáshoz hasonló faja is létezik.

Sok madárnak, például a közkedvelt feketerigónak is kedvelt tápláléka, ezért ha tudjuk, ne üssük agyon, hanem tereljük ki a szabadba a lakásba tévedt állatot.