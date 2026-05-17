Papp Endre kinevezéséről Nyíregyháza polgármestere, Kovács Ferenc döntött. Papp frissen végzett állatorvosként került a parkba, 2006-tól dolgozott Gajdos mellett – írja a Telex összefoglalója. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének titkára is volt, később elnöke. Gajdos az ország egyik legjobb állatkerti szakemberének nevezte, sőt szerinte a legjobb.

„Abszolút jó kezekbe kerül a park. Ismerik a dolgozók, ismerik az állatok, ő is jól ismeri a parkot”

– mondta róla Gajdos László Instagram-videójában.

A Nyíregyházi Állatpark az elmúlt években Európa-szerte elismert intézménnyé vált, amely kiemelt szerepet tölt be az európai tenyészprogramokban, az állatjólét erősítésében és a szemléletformáló oktatásban.