Robot-szörnyfarkasok a medvék ellen, és ez nem film, hanem a valóság – fotó

A japánok egy egészen őrült megoldáshoz nyúltak: robotfarkasokat küldenek a medvék ellen. Egy robot 4000 dollárba (1,2 millió Ft) kerül, és első ránézésre inkább tűnik egy horrorfilm démonának, mint valódi megoldásnak. A vörösen izzó szemű gépszörny üvöltéseket, lövésszerű hangokat és agresszív zajokat ad ki, miközben érzékelői azonnal észlelik a közelben mozgó állatokat – írja az Origo a Fox News alapján.

A cél: halálra rémiszteni a medvéket, és a beszámolók szerint pontosan ez történik. A medvék fejvesztve menekülnek, amikor meglátják vagy meghallják a robotfarkast. A szerkezetet eredetileg mezőgazdasági területek védelmére fejlesztették ki szarvasok és vaddisznók ellen, de most Japán egyik legfontosabb fegyverévé vált a medveválságban.

A legdurvább az egészben, hogy a Monster Wolf névre hallgató berendezés kinézete annyira félelmetes, hogy valószínűleg az emberek többsége is menekülne előle az erdőben.