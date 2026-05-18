ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.91
usd:
311.48
bux:
131696.18
2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Robot-szörnyfarkasok a medvék ellen, és ez nem film, hanem a valóság – fotó

Infostart

Japánban 2025 kezdete óta több mint 200 ember sérült meg medvetámadásokban, 13-an pedig életüket vesztették. A helyiek rettegnek, a turisták pánikban vannak, a falvak környékén pedig már nappal sem érzik magukat biztonságban az emberek. Már a hadsereget is bevetették, és egészen extrém megoldást is kitaláltak.

A japánok egy egészen őrült megoldáshoz nyúltak: robotfarkasokat küldenek a medvék ellen. Egy robot 4000 dollárba (1,2 millió Ft) kerül, és első ránézésre inkább tűnik egy horrorfilm démonának, mint valódi megoldásnak. A vörösen izzó szemű gépszörny üvöltéseket, lövésszerű hangokat és agresszív zajokat ad ki, miközben érzékelői azonnal észlelik a közelben mozgó állatokat – írja az Origo a Fox News alapján.

A cél: halálra rémiszteni a medvéket, és a beszámolók szerint pontosan ez történik. A medvék fejvesztve menekülnek, amikor meglátják vagy meghallják a robotfarkast. A szerkezetet eredetileg mezőgazdasági területek védelmére fejlesztették ki szarvasok és vaddisznók ellen, de most Japán egyik legfontosabb fegyverévé vált a medveválságban.

A legdurvább az egészben, hogy a Monster Wolf névre hallgató berendezés kinézete annyira félelmetes, hogy valószínűleg az emberek többsége is menekülne előle az erdőben.

Kezdőlap    Külföld    Robot-szörnyfarkasok a medvék ellen, és ez nem film, hanem a valóság – fotó

japán

robot

medve

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Magyar Péter is reagált: érvényes-e Havasi Bertalan felmentése?

Újabb kulcsfontosságú államtitkárt jelentett be Gajdos László

Gyorsít a kormány, máris itt a következő kormányülés és a sajtótájékoztató

Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után

Havasi Bertalan szerint nem sikerült jól a felmentése

Magyar Péter válaszolt a Kúria elnökének, és fotókat is közzétett a szerinte luxusszínvonalon felújított épületről

Gulyás Gergely megszólalt a „luxizásról”, védte a Kúria elnökét és bírálta Magyar Pétert

Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené

Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: Orbán Viktor nem kapja meg a jelenlegi szabályok szerint neki járó 38,8 millió forintos végkielégítést. Eközben Magyar Péter felmentette a helyettes államtitkári pozíciójából Havasi Bertalant, aki közölte, hogy nem mond le a végkielégítéséről, és bíróságon is kész érvényesíteni a jogait. Havasi azt állítja, esetében nem több tízmilliós összegről, hanem hathavi fizetésről van szó, amelyet az utolsó fillérig követelni fog. Magyar Péter közben luxusberuházásokra hivatkozva követeli a Kúria elnökének távozását - Varga Zs. András korábban visszautasította a vádakat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?

Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?

A magyar államadósság átlagos hátralevő futamideje 5,5 év, ami rövidebb, mint a régió más országaira jellemző 6-8 év, és rövidebb az EU és az Eurózóna 8-8,5 éves átlagánál is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 18. 05:24
Donald Trump ismét súlyosan megfenyegette Iránt
2026. május 17. 22:00
Kuba csapásmérő drónokat vásárolt
×
×