Robot-szörnyfarkasok a medvék ellen, és ez nem film, hanem a valóság – fotó

A japánok egy egészen őrült megoldáshoz nyúltak: robotfarkasokat küldenek a medvék ellen. Egy robot 4000 dollárba (1,2 millió Ft) kerül, és első ránézésre inkább tűnik egy horrorfilm démonának, mint valódi megoldásnak. A vörösen izzó szemű gépszörny üvöltéseket, lövésszerű hangokat és agresszív zajokat ad ki, miközben érzékelői azonnal észlelik a közelben mozgó állatokat – írja az Origo a Fox News alapján.
A cél: halálra rémiszteni a medvéket, és a beszámolók szerint pontosan ez történik. A medvék fejvesztve menekülnek, amikor meglátják vagy meghallják a robotfarkast. A szerkezetet eredetileg mezőgazdasági területek védelmére fejlesztették ki szarvasok és vaddisznók ellen, de most Japán egyik legfontosabb fegyverévé vált a medveválságban.
A legdurvább az egészben, hogy a Monster Wolf névre hallgató berendezés kinézete annyira félelmetes, hogy valószínűleg az emberek többsége is menekülne előle az erdőben.
Japan has seen a huge rise in bear attacks over the last couple of years, with record fatalities reported last year and more incidents already this year. In some areas, bears are turning up near homes, schools and construction sites often enough that it’s become a national issue.… pic.twitter.com/2iKxSoflby— Volcaholic ? (@volcaholic1) May 13, 2026