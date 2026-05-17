Volodimir Zelenszkij a Moszkva elleni csapásokról közölt vészjósló mondatokat

Az ukrán vezető Telegram-oldalán azt hangoztatta, hogy ez hazája válasza az orosz invázióra. Egy videót is közzétett egy távolban látható füstfelhőről a Moszkva melletti egyik csapás után. „Az orosz légvédelem koncentrációja Moszkva térségében a legerősebb. De mi legyűrjük azt” – írta.

„Világosan az oroszok tudtára adjuk, hogy államuknak véget kell vetnie ennek a háborúnak”

– tette hozzá. „Az ukrán drón- és rakétagyártók folytatják munkájukat. Köszönöm az SZBU-nak (Ukrán Biztonsági Szolgálat) és az ukrán védelmi erőknek találati pontosságukat” – fűzte hozzá Zelenszkij.

Az orosz hatóságok legkevesebb három halottról és 17 sebesültről számoltak be az ukrán csapások következtében, amelyek során lakóházakba csapódtak be drónok Moszkvában és környékén.

Az orosz haderő a múlt héten egyebek között Kijevet támadta. Zelenszkij szerint a múlt héten az Ukrajna területét ért támadásokban 52-en haltak meg és több mint 300-an sebesültek meg.

Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka vasárnap videót tett közzé, amelyen az orosz parti őrség egyik hajója elleni támadás látható a dagesztáni Kaszpijszk kikötőjében.

Bródi szerint Ukrajna egyre fejlettebb drónjaival képes nagyobb távolságokra lévő célpontokat is támadni Oroszország területén.