2026. május 17. vasárnap Paszkál
A pusztítást nézik emberek egy moszkvai lakóházat ért ukrán dróntámadást követõen 2026. május 17-én. Három ember életét vesztette, legkevesebb 18 pedig megsérült a Moszkvát és környékét ért ukrán dróntámadás következtében.
Volodimir Zelenszkij a Moszkva elleni csapásokról közölt vészjósló mondatokat

Teljességgel igazoltak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a vasárnap Moszkvát és környékét ért, halálos áldozatokkal is járó ukrán dróncsapások.

Az ukrán vezető Telegram-oldalán azt hangoztatta, hogy ez hazája válasza az orosz invázióra. Egy videót is közzétett egy távolban látható füstfelhőről a Moszkva melletti egyik csapás után. „Az orosz légvédelem koncentrációja Moszkva térségében a legerősebb. De mi legyűrjük azt” – írta.

„Világosan az oroszok tudtára adjuk, hogy államuknak véget kell vetnie ennek a háborúnak”

– tette hozzá. „Az ukrán drón- és rakétagyártók folytatják munkájukat. Köszönöm az SZBU-nak (Ukrán Biztonsági Szolgálat) és az ukrán védelmi erőknek találati pontosságukat” – fűzte hozzá Zelenszkij.

Az orosz hatóságok legkevesebb három halottról és 17 sebesültről számoltak be az ukrán csapások következtében, amelyek során lakóházakba csapódtak be drónok Moszkvában és környékén.

Az orosz haderő a múlt héten egyebek között Kijevet támadta. Zelenszkij szerint a múlt héten az Ukrajna területét ért támadásokban 52-en haltak meg és több mint 300-an sebesültek meg.

Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka vasárnap videót tett közzé, amelyen az orosz parti őrség egyik hajója elleni támadás látható a dagesztáni Kaszpijszk kikötőjében.

Bródi szerint Ukrajna egyre fejlettebb drónjaival képes nagyobb távolságokra lévő célpontokat is támadni Oroszország területén.

Magyar Péter is reagált: érvényes-e Havasi Bertalan felmentése?

Miután szombaton Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt sajtófőnöke a Karmelita-bejáráson szóváltásba keveredett Magyar Péterrel, a kormányfő azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári pozíciójából. Ezután többen is úgy vélték, hogy a Magyar Közlönyben is megjelent felmentő határozat nem érvényes, erre most a miniszterelnök is reagált – mint írja, a „jogászkodó” fideszes politikusok már le is vették a posztjukat.
 

Itt a magyarázat a szándékosan a tömegbe hajtó támadó indítékairól

Nyolc sérült van, négynek súlyos az állapota. Elmebetegségben szenved a férfi, aki az olaszországi Modena városában nyolc embert gázolt el, másokra pedig késsel támadt. A tettes másodgenerációs bevándorló: marokkói származású, de olaszországi születésú – feléledt a vita a migrációról és a bevándorlók integrálhatóságáról.
 

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: a jövő héten tárgyalunk a szakdolgozók bérrendezéséről

 

Egyszer már átléptük a 1,5 fokos felmelegedési küszöböt – De mikor válik ez tartóssá?

2024-ben fordult elő először, hogy a Föld éves átlaghőmérséklete meghaladta az iparosodás előtti szint feletti 1,5 °C-os küszöböt. A klímatudomány azonban hosszú távú, 20 éves átlagokkal számol, és ezek a friss elemzések szerint 2028 körül (valahol 2025–2032 között) léphetik át a 1,5 °C-os szintet. A 2 °C-os felmelegedés a század közepe előtt szinte elkerülhetetlen még a legszigorúbb kibocsátáscsökkentés mellett is, ám a 3 °C átlépését a modellek 85%-ában megakadályozhatja a határozott klímapolitika.

Kimondta az egészségügyi miniszter a fájó igazságot: drámai a helyzet a magyar kórházakban

A tárcavezető szerint a magyar egészségügy kritikus helyzetben van, mert nincs elegendő, megfelelően képzett és megbecsült szakdolgozó a betegek mellett.

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

