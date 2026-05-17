60 ezres kiadás – Érzékenyen érinti a családokat, hogy megszűntek az állami napközis táborok

2025-ben született döntés arról, hogy az államilag támogatott napközis táborokat megszüntetik. Ezeket a tábortípusokat, melyeket jellemzően az iskolák szervezték, tízezres nagyságrendben vették igénybe a gyermekek rendkívül kedvező áron. A Táborfigyelő.hu ügyvezetője az InfoRádióban elmondta: néhány száz forintos áron lehetett jelentkezni a táborokba programokkal, ellátással együtt.

Az államilag támogatott táborok megszűnésével ezek a gyermekek most a táborpiacon jelennek meg, és az elmúlt hetekben a szülők megfelelő helyeket kerestek. Tóth Béla tájékoztatása szerint

egy átlagos napközis tábor jelenleg turnusonként 60 ezer forintba kerül a piacon, ami óriási különbség a néhány száz forintos állami lehetőséghez képest.

Ezt kell a szülőknek mérlegelniük, és erre a táboroztatóknak is oda kell figyelniük, mert a nagyobb kereslet miatt sok esetben új turnusokra, kapacitásbővítésre lehet szükség ahhoz, hogy el tudják látni az igényeket. A Táborfigyelőnek az utóbbi időben többen is jelezték, hogy az internetes hirdető oldalakon több olyan táboroztatóval is találkoztak, akiket korábban a szervezet elutasított, mert nem legálisan működő táborokat akartak szervezni, megtartani.

„Egy színes-szagos weboldalt egy tízéves gyerek öt perc alatt összerak. Könnyű megtéveszteni a szülőket, ezért arra kérem őket, hogy legyenek nagyon óvatosak és alaposak, mert

nem mindegy, hogy egészségesen megy-e a gyermek a táborba, és onnan élményekkel telve, egészségesen tér-e haza, vagy pedig olyan negatív élmény éri, ami miatt évekre elriasztjuk attól, hogy táborba menjen”

– magyarázta Tóth Béla.

Felhívta a figyelmet az egészségügyi, biztonsági és anyagi kockázatokra is, ami adott esetben a szülőket érintheti, ha egy-egy program nem valósul meg, miközben kifizették a tábor költségeit.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Tímea készítette.