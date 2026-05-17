Kuba csapásmérő drónokat vásárolt

„Az Egyesült Államok a támadó. Kuba a megtámadott ország, amely az önvédelemre hivatkozik” – írta de Cossio egy esetleges amerikai támadás kapcsán.

A kubai külügyminiszter-helyettes nyilatkozata az Axios amerikai hírportál azon beszámolója nyomán jelent meg, miszerint a karibi szigetállam háborús helyzetben drónokat vethetne be amerikai célpontok ellen.

Anélkül, hogy közvetlenül a jelentésre hivatkozott volna, a miniszterhelyettes bírálta azokat a próbálkozásokat, hogy „egyre kevésbé hiteles vádakkal” igazolják az Egyesült Államok lehetséges támadását Kuba ellen.

A washingtoni kubai nagykövetség, valamint a havannai külügyminisztérium is megerősítette X-en Kuba önvédelemhez való jogát. A diplomáciai képviselet ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy kifogásokkal és hazugságokkal rendkívülinek állítják be a szigetország logikus felkészülését egy lehetséges támadásra.

Az Axios amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozó, vasárnap közzé tett értesülései szerint Kuba több mint 300 katonai drónt szerzett be és nemrég katonai tervezésbe fogott, hogy ezeket miként lehetne bevetni a Guantánamóban működő amerikai témaszpont, amerikai hadihajók, illetve a floridai Key West ellen, amely mindössze 170 kilométerre található Havannától.

Az értesülések, amelyek katonai műveletek ürügyéül is szolgálhatnak, mutatják, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya milyen mértékben lát veszélyt Kubában, tekintettel a drónhadviselés fejlődésére - idézett az Axios egy magas rangú amerikai tisztségviselőt, aki a harci drónok mellett iráni katonai szakértők jelenlétéről is beszámolt Havannában.

Az Axios ugyanakkor megjegyezte azt is, amerikai tisztségviselők nem számolnak azzal, hogy Kuba aktívan tervezne támadást amerikai érdekeltségek ellen, a kubai hadsereg mindössze terveket vitat meg arra az eshetőségre, ha fegyveres konfliktus robbanna ki.