2026. május 17. vasárnap Paszkál
Egy panelház Kubában, Havannában, egy hatalmas Che Guevara emlékművel az oldalán.
Kuba csapásmérő drónokat vásárolt

ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok támadása esetén Kubának legitim joga van az önvédelemhez – közölte vasárnap Carlos Fernández de Cossio kubai külügyminiszter-helyettes az X-en.

„Az Egyesült Államok a támadó. Kuba a megtámadott ország, amely az önvédelemre hivatkozik” – írta de Cossio egy esetleges amerikai támadás kapcsán.

A kubai külügyminiszter-helyettes nyilatkozata az Axios amerikai hírportál azon beszámolója nyomán jelent meg, miszerint a karibi szigetállam háborús helyzetben drónokat vethetne be amerikai célpontok ellen.

Anélkül, hogy közvetlenül a jelentésre hivatkozott volna, a miniszterhelyettes bírálta azokat a próbálkozásokat, hogy „egyre kevésbé hiteles vádakkal” igazolják az Egyesült Államok lehetséges támadását Kuba ellen.

A washingtoni kubai nagykövetség, valamint a havannai külügyminisztérium is megerősítette X-en Kuba önvédelemhez való jogát. A diplomáciai képviselet ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy kifogásokkal és hazugságokkal rendkívülinek állítják be a szigetország logikus felkészülését egy lehetséges támadásra.

Az Axios amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozó, vasárnap közzé tett értesülései szerint Kuba több mint 300 katonai drónt szerzett be és nemrég katonai tervezésbe fogott, hogy ezeket miként lehetne bevetni a Guantánamóban működő amerikai témaszpont, amerikai hadihajók, illetve a floridai Key West ellen, amely mindössze 170 kilométerre található Havannától.

Az értesülések, amelyek katonai műveletek ürügyéül is szolgálhatnak, mutatják, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya milyen mértékben lát veszélyt Kubában, tekintettel a drónhadviselés fejlődésére - idézett az Axios egy magas rangú amerikai tisztségviselőt, aki a harci drónok mellett iráni katonai szakértők jelenlétéről is beszámolt Havannában.

Az Axios ugyanakkor megjegyezte azt is, amerikai tisztségviselők nem számolnak azzal, hogy Kuba aktívan tervezne támadást amerikai érdekeltségek ellen, a kubai hadsereg mindössze terveket vitat meg arra az eshetőségre, ha fegyveres konfliktus robbanna ki.

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap

Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap

Az Egyesült Államok hagyta lejárni az orosz olajszállítmányokra vonatkozó ideiglenes szankciós mentességet, ami újabb feszültséget hozhat az amúgy is szűkös globális olajpiacon. Közben Zelenszkij szerint Franciaország is részt venne egy új, ballisztikus rakéták elleni védelmi együttműködésben, amelybe Kijev több nemzetközi partnerét is bevonná. A fronton eközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök szerint a Nyugati Harccsoport mintegy 350 kilométeres szakaszon folytat támadó műveleteket, miközben több településnél is harcok zajlanak. Híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre.

Kiderült az igazság az új netes fizetési trükkről: meglepő módon a leggazdagabb magyarok élnek vele a leggyakrabban

Kiderült az igazság az új netes fizetési trükkről: meglepő módon a leggazdagabb magyarok élnek vele a leggyakrabban

A gyors terjedést nem a hitelre szorulók, hanem egy magas jövedelmű, digitálisan érett réteg hajtja.

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

