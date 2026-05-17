„Ami nem öl meg, az megerősít” – Robert Fico fekvőtámasszal „ünnepelte” a merénylet évfordulóját

Fekvőtámaszozó videóval „emlékezett” Robert Fico az ellene elkövetett merénylet második évfordulóján. A szlovák miniszterelnök az X-re töltötte fel a felvételt – írja a 444 összefoglalója.

Sétál, majd sportol, és a végén azt mondja: „Emlékezzenek: ami nem öl meg, az megerősít. Legyen szép napjuk.”

Today I’m celebrating my second birthday ? Remember: what doesn’t kill you makes you stronger. Have a nice day. pic.twitter.com/ZdfXy7oZIb — Robert Fico ?? (@RobertFicoSVK) May 15, 2026

Ficót 2024. május 15-én lőtték meg a handlovái kultúrház előtt. A politikust három golyó találta el: egy a mellkasán, egy a kezén, egy pedig a hasán. A merénylő a 71 éves lévai amatőr író, Juraj Cintula volt, akit később 21 év börtönbüntetésre ítéltek. Fico nyilvánosan megbocsátott Cintulának, és a szlovák ellenzéket hibáztatta a merénylethez vezető politikai közhangulat szításáért.