Az ETO a bajnok – beszámolók, eredmények, gólkirályok, tabella

A zöld-fehérek sorozatban hét bajnoki címük után végeztek a második helyen. A zalaiak a tizenkét csapatos bajnokság 2015-ös bevezetése óta a legjobb eredményüket érték el az ötödik hellyel.

Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 3-0 (0-0) Groupama Aréna, 13 157 néző v.: Bognár T.



gólszerzők: Akpe Victory (58., öngól), Yusuf (84.), Zachariassen (92.)

sárga lap: Gómez (62.), illetve Calderón (91.)

A hazaiak számára biztosan csak a győzelem jelenthette a bajnoki cím megvédését, de az első félidőben mutatott teljesítmény egyáltalán nem utalt a három pont megszerzésére. Sőt inkább a zalaiak veszélyeztettek, ám Joao Victor a jobb felső sarok mellé lőtt, Maxsuell Alegria próbálkozásánál pedig Dibusz Dénes védett lábbal. A zöld-fehérek a szünet előtt egyszer sem találták el a kaput.

Fordulás után ritmust váltott a Ferencváros, a csereként beállt Kristoffer Zachariassen rögtön helyzetbe is került, de lövése után Gundel-Takács Bence védett. A norvég középpályás aztán az 58. percben is elfutott, a bal szélről középre passzolt volna, de a menteni akaró Akpe Victory lábáról a jobb felső sarokba vágódott a labda. A mérkőzés a 84. percben dőlt el, amikor a szintén csereként pályára lépett Bamidele Yusuf közelről ugyancsak a jobb felsőbe vágta a labdát, a végeredményt pedig Zachariassen állította be a hosszabbítás végén.

A Ferencváros kupagyőztesként az Európa-ligában szerepelhet és már az első selejtezőkörben pályára lép. Az első forduló játéknapjai: július 9. és 16.

Kisvárda Master Good-ETO FC Győr 0-1 (0-1) Kisvárda, Várkerti Stadion, v: Csonka gólszerző: Benbuali (9.) sárga lap: Nagy K. (71.), Balogun (81.), Chlumecky (83.)

Az ETO Győr FC megnyerte a labdarúgó Fizz Liga 2025/2026-os kiírását, miután a 33., utolsó forduló szombati játéknapján 1-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként.

Borbély Balázs vezetőedző tanítványai 13 év szünet után szerezték meg a bajnoki címet az ETO-nak, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, mégpedig az első fordulóban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák.

Története során ötödször lett bajnok a Győr.

Kisvárdai helyzetekkel kezdődött a mérkőzés, Petrás kapusnak egy perc alatt háromszor is védenie kellett, de aztán sikerült kiszabadulnia a szorításból a győrieknek. A bajnoki címért hajtó éllovas hamarosan már a támadásokra is nagyobb hangsúlyt tudott fektetni, a kilencedik percben pedig Schön bal oldali elfutása és remek centerezése után Benbuali góljával előnybe is került. Hét perccel később Schön csapott le egy keresztlabdára, megindult a kapu felé, s megduplázhatta volna az ETO találatainak a számát, de a kapujából kimozduló Popovics megakadályozta ebben. Rövidesen ismért Petrásnak kellett védenie a túloldalon, aztán pedig ismét a Győr vezetett szép támadást, amelynek a végén Benbuali fejjel vehette volna be a hazaiak kapuját, de Popovics megint hárított. A félidő végéhez közeledve némiképp visszaesett a mérkőzés irama, ugyanakkor ez a vendégeket egyáltalán nem zavarta, mert így a labdatartást szem előtt tartva magabiztosan őrizhették az egygólos vezetést.

Fordulás után megint a Kisvárda volt veszélyesebb, de egy jó szabadrúgást leszámítva valós esélye nem nyílt az egyenlítésre. Nagyjából 10-12 perc után ismét átvette a meccs irányítását a győri csapat, amely aztán egy perc leforgása alatt két gólt is szerezhetett volna: előbb Njie okos emelése csattant a keresztlécen, majd az óriási lendülettel és remekül futballozó Schön közeli lövését ütötte ki reflexmozdulattal Popovics. A folytatásban egy-egy alkalommal volt lehetősége ígéretes akciókat vezetni a Kisvárdának, ám vagy Petrás kapus volt jókor jó helyen, vagy a győri védelem tette a dolgát megfelelően. A hajrában már szinte csak a védekezéssel volt elfoglalva a vendégcsapat, amely a lefújást követően azonnal ünneplésbe kezdett, s ebben segítségére voltak a pályára berohanó szurkolói is.

A paksé a harmadik hely A Paks 3-1-re győzött a kiesett Diósgyőr vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 33., utolsó fordulójának szombati játéknapján, így könnyedén megőrizte bronzérmes pozícióját. A zöld-fehérek történetük során negyedszer, sorozatban pedig harmadszor léphetnek ki az európai színtérre, de most először nem az Európa-liga, hanem a Konferencia-liga selejtezőjében kezdhetnek nyáron. A Paks a kvalifikáció második körébe kapcsolódik majd be július végén, három párharcot kell nyernie a főtáblára kerüléshez. A Paks eddigi legjobb szereplése a 2011-es és a 2024-es ezüstérem volt, ezúttal a tavalyi teljesítményét ismételte meg a harmadik hellyel. A találkozót a magyar szövetség büntetése nyomán csak vendégszurkolók tekinthették meg.

További szombati eredmények

Fizz Liga, 33. forduló

Diósgyőri VTK-Paksi FC 1-3

Debreceni VSC-Újpest FC 2-1

A bajnokság végeredménye

H / Csapat / M / GY / D / V / LG / KG / P

ETO FC 33 20 9 4 65-30 69 - BL-selejtező Ferencvárosi TC 33 21 5 7 67-31 68 - El-selejtező Paksi FC 33 15 8 10 63-46 53 - Kl-selejtező Debreceni VSC 33 14 11 8 51-41 53 - Kl-selejtező Zalaegerszegi TE FC 33 13 9 11 49-43 48 Puskás Akadémia FC 33 13 7 13 43-43 46 Újpest FC 33 11 7 15 48-57 40 Kisvárda Master Good 33 11 7 15 36-49 40 Nyíregyháza Spartacus FC 33 10 10 13 47-57 40 MTK Budapest 33 9 11 13 55-62 38 Diósgyőri VTK 33 6 10 17 39-65 28 - kiesett Kolorcity Kazincbarcika SC 33 6 4 23 31-70 22 - kiesett

Lukács Dániel, a Puskás Akadémia és Aljosa Matko, az Újpest csatára végzett az élen a Fizz Liga 2025/2026-os idényének góllövőlistáján 17 találattal.

17 gólos:

Lukács (Puskás Akadémia),

Matko (Újpest)

15 gólos:

Benbuali (Győr)

12 gólos:

Bárány (Debrecen)

11 gólos:

Hahn (Paks)

10 gólos: