2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Gyõri szurkolók a labdarúgó Fizz Liga 33., utolsó fordulójában játszott Kisvárda Master Good - ETO FC mérkõzésen a kisvárdai Várkerti Stadionban 2026. május 16-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Az ETO a bajnok – beszámolók, eredmények, gólkirályok, tabella

Infostart / MTI

A címvédő Ferencváros 3-0-ra legyőzte ugyan a Zalaegerszeget hazai pályán a labdarúgó NB I 33., utolsó fordulójában szombaton, de az ETO sikere miatt csak az ezüstérmet szerezte meg.

A zöld-fehérek sorozatban hét bajnoki címük után végeztek a második helyen. A zalaiak a tizenkét csapatos bajnokság 2015-ös bevezetése óta a legjobb eredményüket érték el az ötödik hellyel.

A hazaiak számára biztosan csak a győzelem jelenthette a bajnoki cím megvédését, de az első félidőben mutatott teljesítmény egyáltalán nem utalt a három pont megszerzésére. Sőt inkább a zalaiak veszélyeztettek, ám Joao Victor a jobb felső sarok mellé lőtt, Maxsuell Alegria próbálkozásánál pedig Dibusz Dénes védett lábbal. A zöld-fehérek a szünet előtt egyszer sem találták el a kaput.

Fordulás után ritmust váltott a Ferencváros, a csereként beállt Kristoffer Zachariassen rögtön helyzetbe is került, de lövése után Gundel-Takács Bence védett. A norvég középpályás aztán az 58. percben is elfutott, a bal szélről középre passzolt volna, de a menteni akaró Akpe Victory lábáról a jobb felső sarokba vágódott a labda. A mérkőzés a 84. percben dőlt el, amikor a szintén csereként pályára lépett Bamidele Yusuf közelről ugyancsak a jobb felsőbe vágta a labdát, a végeredményt pedig Zachariassen állította be a hosszabbítás végén.

A Ferencváros kupagyőztesként az Európa-ligában szerepelhet és már az első selejtezőkörben pályára lép. Az első forduló játéknapjai: július 9. és 16.

Az ETO Győr FC megnyerte a labdarúgó Fizz Liga 2025/2026-os kiírását, miután a 33., utolsó forduló szombati játéknapján 1-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként.

Borbély Balázs vezetőedző tanítványai 13 év szünet után szerezték meg a bajnoki címet az ETO-nak, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, mégpedig az első fordulóban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák.

Története során ötödször lett bajnok a Győr.

Kisvárdai helyzetekkel kezdődött a mérkőzés, Petrás kapusnak egy perc alatt háromszor is védenie kellett, de aztán sikerült kiszabadulnia a szorításból a győrieknek. A bajnoki címért hajtó éllovas hamarosan már a támadásokra is nagyobb hangsúlyt tudott fektetni, a kilencedik percben pedig Schön bal oldali elfutása és remek centerezése után Benbuali góljával előnybe is került. Hét perccel később Schön csapott le egy keresztlabdára, megindult a kapu felé, s megduplázhatta volna az ETO találatainak a számát, de a kapujából kimozduló Popovics megakadályozta ebben. Rövidesen ismért Petrásnak kellett védenie a túloldalon, aztán pedig ismét a Győr vezetett szép támadást, amelynek a végén Benbuali fejjel vehette volna be a hazaiak kapuját, de Popovics megint hárított. A félidő végéhez közeledve némiképp visszaesett a mérkőzés irama, ugyanakkor ez a vendégeket egyáltalán nem zavarta, mert így a labdatartást szem előtt tartva magabiztosan őrizhették az egygólos vezetést.

Fordulás után megint a Kisvárda volt veszélyesebb, de egy jó szabadrúgást leszámítva valós esélye nem nyílt az egyenlítésre. Nagyjából 10-12 perc után ismét átvette a meccs irányítását a győri csapat, amely aztán egy perc leforgása alatt két gólt is szerezhetett volna: előbb Njie okos emelése csattant a keresztlécen, majd az óriási lendülettel és remekül futballozó Schön közeli lövését ütötte ki reflexmozdulattal Popovics. A folytatásban egy-egy alkalommal volt lehetősége ígéretes akciókat vezetni a Kisvárdának, ám vagy Petrás kapus volt jókor jó helyen, vagy a győri védelem tette a dolgát megfelelően. A hajrában már szinte csak a védekezéssel volt elfoglalva a vendégcsapat, amely a lefújást követően azonnal ünneplésbe kezdett, s ebben segítségére voltak a pályára berohanó szurkolói is.

További szombati eredmények

Fizz Liga, 33. forduló

  • Diósgyőri VTK-Paksi FC 1-3
  • Debreceni VSC-Újpest FC 2-1

A bajnokság végeredménye

H / Csapat / M / GY / D / V / LG / KG / P

  1. ETO FC 33 20 9 4 65-30 69 - BL-selejtező
  2. Ferencvárosi TC 33 21 5 7 67-31 68 - El-selejtező
  3. Paksi FC 33 15 8 10 63-46 53 - Kl-selejtező
  4. Debreceni VSC 33 14 11 8 51-41 53 - Kl-selejtező
  5. Zalaegerszegi TE FC 33 13 9 11 49-43 48
  6. Puskás Akadémia FC 33 13 7 13 43-43 46
  7. Újpest FC 33 11 7 15 48-57 40
  8. Kisvárda Master Good 33 11 7 15 36-49 40
  9. Nyíregyháza Spartacus FC 33 10 10 13 47-57 40
  10. MTK Budapest 33 9 11 13 55-62 38
  11. Diósgyőri VTK 33 6 10 17 39-65 28 - kiesett
  12. Kolorcity Kazincbarcika SC 33 6 4 23 31-70 22 - kiesett

Lukács Dániel, a Puskás Akadémia és Aljosa Matko, az Újpest csatára végzett az élen a Fizz Liga 2025/2026-os idényének góllövőlistáján 17 találattal.

17 gólos:

  • Lukács (Puskás Akadémia),
  • Matko (Újpest)

15 gólos:

  • Benbuali (Győr)

12 gólos:

  • Bárány (Debrecen)

11 gólos:

  • Hahn (Paks)

10 gólos:

  • Acolatse (Diósgyőr 8/Ferencváros 2),
  • Böde (Paks),
  • Molnár Á. (MTK),
  • Skribek (Zalaegerszeg),
  • Varga B. (Ferencváros)

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium

A tudományt támogatni kell, de nem így – kezdte álláspontja kifejtését a tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. Megindokolta, miért szüntetik meg az Élvonal Alapítvány 261,7 milliárd forintos szerződését, mit terveznek helyette, illetve hol tart a tudományt érintő átadás-átvételi folyamatban.
 

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

„A valaha volt legdrasztikusabb nyár jön" – klimatikus vészhelyzet lehet Magyarországon is

Körülbelül egy teljes évnyi csapadékmennyiség hiányzik a hazai rendszerből 2022 óta, és úgy fogunk ráfordulni az idei nyárra, hogy a talaj felső száz centiméteres rétegében alig van víz – mondta az InfoRádióban Budapest főtájépítésze. Több más téma mellett kitért a kaszálási tilalom értelmére és arra is, hogy nagy szükség lenne még több automata öntözőre, de nincs rá forrás.
 

Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is.

Saját sírját áshatja meg a kontinens autóipara: ezzel a húzással végleg lemaradhatnak a keleti riválisok mögött

Az európai autógyártók lobbiszervezete a személygépkocsikra vonatkozó uniós szén-dioxid-kibocsátási szabályok enyhítését szorgalmazza.

Taiwan insists it is independent after Trump warning

Fresh from his summit in Beijing, the US president warned against a formal declaration of independence by the island.

