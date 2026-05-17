2026. május 17. vasárnap Paszkál
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az EU-tagországok állam-, és kormányfõinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án. 2025. Mellette Bóka János európai uniós ügyekért felelõs miniszter (b).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A fideszes volt miniszter hosszan beszélt a súlyos vereség okairól

Bóka János volt uniós ügyekért felelős miniszter szerint a Fideszre „ráégett” a korrupció és a luxizás, és a párt nem egyszerűen választást vesztett, hanem valamit alapvetően félreértett az ország állapotából: nem látták azt a nagyjából egymilliós választói tömeget, amely végül a Tiszához ment. „Az első feladat az, hogy helyreállítsuk a valóságérzékelésünket” – fogalmazott.

Bóka János volt uniós ügyekért felelős miniszter nagyinterjút adott az Indexnek, és arról beszélt: „a jobboldal politikai univerzuma sokat veszített a hitelességéből, a korrupciós vádak ráégtek a Fideszre, és a közéletben szereplők látványos luxizása az egész politikai közösségre visszaütött”.

Bóka János az Orbán-kormány egyik legfontosabb brüsszeli tárgyalója volt, most egyszerű országgyűlési képviselőként próbál választ találni arra, hogyan olvashatta félre a Fidesz ilyen súlyosan az ország politikai állapotát. Az interjúban beszél a választási vereség sokkjáról, a jobboldal hitelességi válságáról, a Fidesz-brand sérüléséről, a szakértői kormányzás illúziójáról, és arról is, milyen politikai árat fizethet az új kormány az uniós pénzek gyors hazahozataláért.

A beszélgetés egyik része az „arrogáns luxizás” politikai következményeiről szól. Arról, hogy mekkora kárt okozott a jobboldalnak, amikor a választók egy része már nem kormányzati teljesítményt, hanem Porschékat, közpénzből felépült vagyonokat, kivagyiságot és mértéktelenséget látott maga előtt. Bóka János nem nevesít, de kimondja: a politikai közösségnek szembe kell néznie a korrupciós vádakkal, a jogellenes ügyeknek jogi és politikai következménye kell legyen, és aki egy politikai közösséghez tartozik, annak tudnia kell, hogy a saját életvitele az egész közösségre visszaéghet.

„Az első feladat az, hogy helyreállítsuk a valóságérzékelésünket. Mert az, hogy ennyire félremértük a politikai hangulatot és a választókat, azt jelenti, hogy valamit alapvetően nem értettünk meg az ország állapotából” – fogalmazott Bóka János.

(A nyitóképen Bóka János és Orbán Viktor 2025. október 23-án Brüsszelben)

