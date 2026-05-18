A nagy nyugdíjkérdés: megváltozhat-e a számítás módja?

A szolidaritás hiányát tartja a nyugdíjasokat érintő legnagyobb problémának Papp Katalin, a Nyugdíjasok Országos Képviseletének alelnöke. Mint az InfoRádióban vélekedett, a mai nyugdíjrendszer egyik legnagyobb rákfenéje ez, szerinte a világon nincs másutt olyan, hogy a legkisebb és a legnagyobb nyugdíj között több mint százszoros különbség legyen.

„Közel egymillió idős él mélyszegénységben, ez különösen az egyedül maradt idős nőket jellemzi, mert ők azok, akik az életútjuk miatt hosszabb ideig élnek, ugyanakkor a munkásságuk során töredezettebb munkaviszonnyal rendelkeztek, tehát eleve alacsonyabb ellátással mennek nyugdíjba, a házastársuk után pedig töredékét kapják kiegészítésnek. És minél idősebb valaki, annál szegényebb, és minél egyedülállóbb és nő, annál inkább érinti az elszegényedési hullám” – ecsetelte Papp Katalin.

A NYOK rendszeresen közzéteszi az idősek helyzetével kapcsolatos állásfoglalásait, követeléseit, erre májusban is sor került egy fórum kapcsán. Hogy mit várnának el az új kormánytól, arról elmondta, azonnali intézkedésre volna szükség

a nyugdíjak értékvesztése,

a bérnyugdíj növekedése terén, valamint

az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése esetében.

„A helyzet nem tűr halasztást, a párbeszédnek rövid időn belül konkrét intézkedésekhez kell vezetnie. Most van bizalom abban az irányban, hogy az új kormánynak is fontos kiemelt programunk, a nyugdíjkorrekciós program elindítása, különösen a nagyon idős, régebben nyugdíjba ment társaink nyugdíjának a korrekciója, hiszen amióta az Orbán-rendszer 2012-ben elvetette a vegyes indexálást, azóta gyakorlatilag egyre jobban nyílt az olló. Nem részesültek a nyugdíjasok a gazdasági fejlődésben, valódi emelés nem volt, csak inflációs követés, ami gyakorlatilag szinten tartást jelentett a nyugdíjba vonulás időszakához képest. Hangsúlyoznánk, hogy készek vagyunk szakmai partnerként részt venni a munkában, és el is várjuk, hogy az időseket érintő döntések velünk együttműködésben szülessenek meg” – hangsúlyozta.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.