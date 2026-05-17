2026. május 17. vasárnap Paszkál
Képviselõk szavaznak az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. december 17-én. Az uniós törvényhozás december 15. és 18. között ülésezik franciaországi székhelyén.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Kiderült, ki lesz a Tisza két új képviselője az Európai Parlamentben

„A Tisza Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarr Zoltán és az én megüresedett helyemre. A Tisza EP-delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti” – közölte Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétette, kiket jelöl az Európai Parlamentbe pártja a me

Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika-filológia szakon is diplomát szerzett. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen, a Pannon Egyetemen, valamint a bécsújhelyi Fachhochschule Wiener Neustadt-on végezte. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte, kutatása az emberi gerinc vizsgálatára irányult. Pályája során vezetői és stratégiai szerepeket töltött be: igazgatott egyetemi prototípusgyártó műhelyt, szoftverfejlesztési és kutatási projekteket koordinált, legutóbb egy CT- és MR- diagnosztikai központ ügyvezető igazgatója Budapesten.

Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak. Meggyőződése, hogy amilyen mértékben felfedezi az erkölcsöt az ember, úgy válik a saját szakterületén egyre szabadabbá és képzettebbé.

Weisz Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Tanulmányai során ösztöndíjasként vett részt az amerikai Stanford Egyetem emberi- és nemzetközi jogi programjában, valamint a dél-koreai KAIST egyetem globális biztonságpolitika képzésén.

Anyanyelvi szinten beszél angolul és felsőfokú spanyol nyelvvizsgával rendelkezik. 2024-ben csatlakozott a TISZA közösségéhez. Az Európai Parlamentben külügyi tanácsadóként nemzetközi politikai, külgazdasági és geopolitikai kérdések elemzésével, valamint stratégiai előkészítésével foglalkozott. Korábban projektmenedzseri tapasztalatot szerzett Szaúd-Arábiában, emellett vállalkozásfejlesztési és innovációs projekteken dolgozott Washingtonban, Londonban és Bécsben.

Szakmai célkitűzésének tekinti, hogy nemzetközi tapasztalatait, stratégiai szemléletét és globális kapcsolatrendszerét hazánk fejlődésének szolgálatába állítsa. Magyarország és az Európai Néppárt legfiatalabb EP-képviselőjeként kiemelten fontosnak tartja, hogy hitelesen és felelősen jelenítse meg korosztálya érdekeit és nézőpontját az európai döntéshozatalban.

„A Tisza Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarr Zoltán és az én megüresedett helyemre. A Tisza EP-delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti" – közölte Magyar Péter miniszterelnök.
 

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: Orbán Viktor nem kapja meg a jelenlegi szabályok szerint neki járó 38,8 millió forintos végkielégítést. Eközben Magyar Péter felmentette a helyettes államtitkári pozíciójából Havasi Bertalant, aki közölte, hogy nem mond le a végkielégítéséről, és bíróságon is kész érvényesíteni a jogait. Havasi azt állítja, esetében nem több tízmilliós összegről, hanem hathavi fizetésről van szó, amelyet az utolsó fillérig követelni fog. Magyar Péter közben luxusberuházásokra hivatkozva követeli a Kúria elnökének távozását - Varga Zs. András korábban visszautasította a vádakat.

A jelenlegi számítások alapján a hét eleji csapadékos, szeles idő után fokozatos melegedés kezdődik Magyarországon.

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

