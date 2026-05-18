Éleződik a feszültség: lezuhant katonai drónt találtak Litvániában

Feltételezett ukrán katonai drón roncsait találták meg Litvániában vasárnap – közölte a vilniusi országos válságkezelő központ vezetője. Vilmantas Vitkauskas újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nem észlelték a drón belépését Litvánia légterébe és azon nem találtak robbanószert. A lezuhant pilóta nélküli repülőeszközt Samane falu határában lelték fel 40 kilométerre a lett határtól és 55 kilométerre Fehéroroszországtól.

Kijev egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.

A lett hadsereg vasárnap reggel drónriasztást adott ki Oroszországgal közös határán, ahol NATO harci repülőgépeket is riasztottak. Egy drón rövid időre belépett a lett légtérbe.

A drónok ellen gyakran elektronikus zavaróeszközöket vetnek be, így azok veszélyt jelenthetnek a szomszédos országokra is. Az utóbbi idők ukrán dróntámadásai során többször előfordult, hogy az Oroszország északnyugati részén lévő célpontok ellen indított, az orosz erők által eltérített drónok repültek be a balti államok és Finnország légterébe, ahol lezuhantak. Május 7-én két ilyen drón tüzet okozott egy lett olajtároló létesítményben.

A balti országok áprilisban közölték, hogy sosem engedélyezték, hogy területüket, illetve légterüket hasznáhassák Oroszország elleni csapásokhoz.

