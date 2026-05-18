2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
Drónok repülnek a levegőben.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Éleződik a feszültség: lezuhant katonai drónt találtak Litvániában

Infostart / MTI

Feltételezett ukrán drón roncsait találták meg Litvániában. Az oroszok azzal vádolják a NATO-t, hogy az ő területét felhasználva támadnak az ukránok, míg Ukrajna szerint az oroszok szándékosan eltérítik a drónjaikat, hogy élezzék a NATO-val a feszültséget.

Feltételezett ukrán katonai drón roncsait találták meg Litvániában vasárnap – közölte a vilniusi országos válságkezelő központ vezetője. Vilmantas Vitkauskas újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nem észlelték a drón belépését Litvánia légterébe és azon nem találtak robbanószert. A lezuhant pilóta nélküli repülőeszközt Samane falu határában lelték fel 40 kilométerre a lett határtól és 55 kilométerre Fehéroroszországtól.

Kijev egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.

A lett hadsereg vasárnap reggel drónriasztást adott ki Oroszországgal közös határán, ahol NATO harci repülőgépeket is riasztottak. Egy drón rövid időre belépett a lett légtérbe.

A drónok ellen gyakran elektronikus zavaróeszközöket vetnek be, így azok veszélyt jelenthetnek a szomszédos országokra is. Az utóbbi idők ukrán dróntámadásai során többször előfordult, hogy az Oroszország északnyugati részén lévő célpontok ellen indított, az orosz erők által eltérített drónok repültek be a balti államok és Finnország légterébe, ahol lezuhantak. Május 7-én két ilyen drón tüzet okozott egy lett olajtároló létesítményben.

A balti országok áprilisban közölték, hogy sosem engedélyezték, hogy területüket, illetve légterüket hasznáhassák Oroszország elleni csapásokhoz.

(Nyitóképünk illusztráció)

Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Még a látszatát is kerülni kell a nem jogállami megoldásoknak Sulyok Tamás államfő szerint, akivel interjú jelent meg. „Teljesen világossá vált számomra, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnöki alkotmányos funkciójának újraértelmezésére.”
 

Több autós egyesület is a tiltakozik a július 1-jétől érvénybe lépő új parkolási rendszer ellen. Az új rendelet szerintük jelentősen megnehezítheti a parkolási díjak szabályos megfizetését, és leginkább azokat érinti rosszul mindez, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, vagy nem használják a digitális fizetési megoldásokat – mondta Legin István, a Zöldutat a Közlekedőknek Egyesület elnöke az InfoRádióban.
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Küszöbön az újabb háború? – Az ürügy megvan, a kiszemelt ország már készül az ellenséges támadásra

Kuba külügyminisztere szerint Washington „csalárd ügyet” kreál, hogy igazolja a gazdasági szankciókat és egy esetleges katonai beavatkozást – írja a Reuters. Bruno Rodríguez ezzel arra az Axios-jelentésre válaszolt, amely szerint Kuba több mint 300 katonai drónt szerzett be.

Nagyon elázhatnak ma több megyében is az ott lakók: mutatjuk, hol kell még az esernyő

Ma kettősség jellemzi hazánk időjárását: míg délnyugaton a napsütésé lesz a főszerep, északkeleten borult, csapadékos időre kell készülni.

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

