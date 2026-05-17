Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának 2026. április 28-i ülése után ismerteti a kamatdöntés hátterét
Varga Mihály beszélt a jegybank új szerepéről a Lámfalussy-díj átadóján

A Magyar Nemzeti Bank a Lámfalussy Sándor díjat Adam Glapińsky úrnak, a lengyel jegybank elnökének ítélte – jelentette be Varga Mihály a Lámfalussy-konferencia előestjén rendezett díjátadó gálaesten.

A Magyar Nemzeti Bank immár 11. alkalommal rendezi meg az euró atyjáról, Lámfalussy Sándorról elnevezett konferenciát.

Varga Mihály a gálaesten felhívta a figyelmet:

a Magyar Nemzeti Bank új vezetősége új működési modellt alakított ki,

amelynek lényege

  • az alapfeladatra koncentrálás,
  • a racionalizált belső működés, valamint
  • a hazai pénzügyi stabilitás erősítése.

A jegybankelnök kiemelte: az inflációt az elmúlt egy év során sikerült a jegybanki toleranciasávba mérsékelni, a jegybank célja továbbra is az infláció horgonyzása, azaz, hogy az áremelkedés mértéke tartósan ebben a tartományban stabilizálódjon. Emellett szintén erősíti a stabilitást, hogy mára a magyar gazdaság rekordszintű deviza- és aranytartalékkal rendelkezik, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank kezel – hangsúlyozta a jegybankelnök.

Varga Mihály a díjazott jegybankelnökről szólva elmondta: Adam Glapińsky munkája érdemben hozzájárul a nemzetközi, különösen pedig az európai pénzügyi együttműködések, ezáltal pedig a stabilitás erősítéséhez. Adam Glapińsky egy olyan jegybank kormányzója, amellyel a Magyar Nemzeti Bank szoros kapcsolatokat ápol – tette hozzá.

A Lámfalussy-konferencia hétfőn szakmai programmal folytatódik.

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Szép csendben derült fény a tervre: Magyarországon építhet gyárat a kínai óriás

Súlyos katonai fenyegetést szimatol az Egyesült Államok: a korábbi elnök is a vádlottak padjára kerülhet

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

