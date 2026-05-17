Pozsony látképe a várból.
Egyre rosszabbul érzik magukat a szlovákok

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák lakosság 47 százaléka rosszabbnak értékeli életszínvonalát, mint egy évvel ezelőtt

A szlovákiai háztartások egyre nagyobb anyagi nyomás alatt élnek – a lakosság közel fele rosszabbnak értékeli jelenlegi életszínvonalát, mint egy évvel ezelőtt. Ez derül ki az NMS Market Research Slovakia legfrissebb felméréséből, amelyet április elején készítettek több mint ezer megkérdezett bevonásával.

A válaszadók

  • 47 százaléka úgy érzi, hogy romlott az élethelyzete tavalyhoz képest. Közülük 35 százalék inkább rosszabbnak, 12 százalék pedig egyértelműen rosszabbnak látja saját helyzetét.
  • A megkérdezettek valamivel több mint egyharmada szerint nem történt változás,
  • míg mindössze 17 százalék számolt be javulásról.

A pénzügyi nehézségek a mindennapokban is érezhetők. A szlovák lakosság 22 százaléka szerint a havi nettó jövedelem csak az alapvető kiadásokra – lakhatásra, élelmiszerre és energiára – elegendő. További 8 százalék azt mondta: még ezek fedezésére sem elég a bevételük.

A válaszadók 43 százaléka ugyan ki tud jönni a jövedelméből, de félretenni már nem tud. Mindössze a háztartások valamivel több mint egynegyede mondta azt, hogy megtakarításra is jut pénz.

A felmérés szerint jelentős különbségek mutatkoznak az iskolai végzettség alapján. Minél magasabb valakinek a végzettsége, annál nagyobb eséllyel tud stabil anyagi helyzetben élni és tartalékot képezni. Kedvezőbb helyzetről számoltak be gyakrabban a férfiak, a pozsonyi régió lakosai, valamint az ellenzéki Progresszív Szlovákia és a Szabadság és Szolidaritás támogatói is. A legnehezebb körülmények között pedig azok élnek, akik nem járnak választani.

A mindennapi kiadások mellett sokaknak gondot okoznak a váratlan helyzetek is.

A megkérdezettek több mint egyharmada nem tudna fedezni egy 300 eurós rendkívüli kiadást. Minden tizedik szlováknak problémát jelent időben kifizetni a lakbért, a jelzáloghitelt vagy az energiaszámlákat.

A nyaralás továbbra is luxusnak számít sok család számára. A válaszadók 41 százaléka egy egyhetes, otthonon kívüli pihenést sem engedhet meg magának évente.

Akik mégis utazást terveznek, jóval óvatosabban számolnak. Tízből hat szlovák inkább belföldi nyaralást választ. A külföldi úti célok közül elsősorban Magyarország, Lengyelország és Ausztria iránt nőtt meg az érdeklődés. A szlovákok egyre inkább az autóval könnyen elérhető, közelebbi desztinációkat részesítik előnyben, és nemcsak a szállás árát, hanem az utazás teljes költségét is figyelembe veszik.

szlovákia

robert fico

életszínvonal

