A brit sajtó már Robbie Keane helyzetét tárgyalja a Fradi-ezüst után – itt a legvalószínűbb verzió

A The Sun szerint a „szívszorító bukást” elnszenvedő Ferencváros edzője ezzel együtt is még simán lehet a Celtic Glasgow vezetőedzője, hiszen korábban már sikereket ért el Indiában és Izraelben is vezetőedzőként, miközben gyerekkori kedvenc klubját is szolgálta játékosként – írja összefoglalójában a promotions.hu.

A Fradi hét zsinórban megnyert bajnoki cím után csak a második helyen végzett Fizz Liga 2025/2026-os kiírásában. Ezzel Robbie Keane együttese nem indulhat a Bajnokok Ligájában, és az Európa-liga selejtezős részvéttelt is annak köszönhetik, hogy megnyerték itthon a kupát – hiszen az NBI ezüstérme csak a Konferencia Ligába kvalifikál.

A Ferencváros az Európa-ligában már az első selejtezőkörben pályára lép. Az első forduló játéknapjai: július 9. és 16.