A brit sajtó már Robbie Keane helyzetét tárgyalja a Fradi-ezüst után – itt a legvalószínűbb verzió

A brit sajtóhoz is eljutott a Fradi bukásának a híre, miután a leggazdagabb magyar klub zsinórban hét bajnoki cím után most csak második lett a magyar futballbajnokságban. Ezzel együtt a The Sun szerint az ír szakember a bukás ellenére is eséllyel pályázik a nyártól a skót bajnokká avanzsált Celtic kispadjára. Robbie Keane a szombati meccs után azt nyilatkozta: jól érzi magát itt, Ferencvárosban.
A The Sun szerint a „szívszorító bukást” elnszenvedő Ferencváros edzője ezzel együtt is még simán lehet a Celtic Glasgow vezetőedzője, hiszen korábban már sikereket ért el Indiában és Izraelben is vezetőedzőként, miközben gyerekkori kedvenc klubját is szolgálta játékosként – írja összefoglalójában a promotions.hu.
A Fradi hét zsinórban megnyert bajnoki cím után csak a második helyen végzett Fizz Liga 2025/2026-os kiírásában. Ezzel Robbie Keane együttese nem indulhat a Bajnokok Ligájában, és az Európa-liga selejtezős részvéttelt is annak köszönhetik, hogy megnyerték itthon a kupát – hiszen az NBI ezüstérme csak a Konferencia Ligába kvalifikál.
A Ferencváros az Európa-ligában már az első selejtezőkörben pályára lép. Az első forduló játéknapjai: július 9. és 16.
