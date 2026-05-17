ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 17. vasárnap Paszkál
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Ennyit verünk el az évi „rendes” horvátországozásra

Infostart / MTI

A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant, leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, a legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia-Zadar és az Isztria régiókba utazik.

A Szallas.hu előfoglalási adatai alapján a főszezonban Vir, Crikvenica és Starigrad a magyar vendégek kedvence, ha horvátországi nyaralásról van szó.

Ismertették, a Szallas.hu oldalán minden harmadik horvát foglalás a Kvarner-öböl térségébe, 29 százalékuk a Dalmácia-Zára (Zadar) régióba, 15 százalékuk az Isztriára, 13 százalékuk pedig a Dalmácia-Split régióba szól. A többi horvát régió részesedése együtt 9 százalék.

A foglalások közel harmada egy hétre szól. Ezt követik a foglalások ötödével a hatéjszakás, majd az ötéjszakás turnusok, míg a négyéjszakás utak az összes foglalás 13 százalékát teszik ki. A rövidebb, háromnapos kikapcsolódások, és a hosszabb, nyolcéjszakás utazások már ritkábbak.

A vendéglétszámot tekintve a négyfős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30 százalékát teszik ki. A kisebb létszámok közül a kétfős utazások 19, a háromfős foglalások pedig 18 százalékban képviseltetik magukat a statisztikákban.

A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló, horvát foglalások 35 százaléka 370 ezer forint feletti kosárérték-kategóriába esik, 28 százalékuk 170-270 ezer forint közötti, 23 százaléka 270-370 ezer forint közötti. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14 százaléka esik.

A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban, tízből majdnem nyolc vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ami még a tavalyi kimagasló arányt is felülmúlja. Ezzel szemben a szállodai elhelyezés jóval kisebb hányadot képvisel a piacon, a hotelekbe szóló foglalások aránya 14 százalék – ismertették a közleményben.

Kezdőlap    Gazdaság    Ennyit verünk el az évi „rendes” horvátországozásra

turizmus

horvátország

szállás

vakáció

apartman

isztriai-félsziget

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Videót tett közzé Magyar Péter miniszterelnök: az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében, ahol mostantól a Miniszterelnökség működik, többek között rengeteg Fidesz-pártszóróanyagot találtak. Mint fogalmazott, tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények miatt feljelentést tesznek.
 

Magyar Péter is reagált: érvényes-e Havasi Bertalan felmentése?

Újabb kulcsfontosságú államtitkárt jelentett be Gajdos László

Gyorsít a kormány, máris itt a következő kormányülés és a sajtótájékoztató

Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után

Havasi Bertalan szerint nem sikerült jól a felmentése

Magyar Péter válaszolt a Kúria elnökének, és fotókat is közzétett a szerinte luxusszínvonalon felújított épületről

Gulyás Gergely megszólalt a „luxizásról”, védte a Kúria elnökét és bírálta Magyar Pétert

Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Miért van ebola-vészhelyzet afrikai országokban? - Megszólalt a magyar kutató

Miért van ebola-vészhelyzet afrikai országokban? - Megszólalt a magyar kutató

Kemenesi Gábor virológus friss bejegyzésében azt mutatja be, hogy mit jelent az újabb ebola járvány és vészhelyzet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az igazság az új netes fizetési trükkről: meglepő módon a leggazdagabb magyarok élnek vele a leggyakrabban

Kiderült az igazság az új netes fizetési trükkről: meglepő módon a leggazdagabb magyarok élnek vele a leggyakrabban

A gyors terjedést nem a hitelre szorulók, hanem egy magas jövedelmű, digitálisan érett réteg hajtja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 16. 21:47
Ásványkincs-motor – miért nem egyenértékű minden dollárnyi GDP?
2026. május 16. 12:55
Száguld a hitelezés, Bencsik László OTP-vezérigazgató-helyettes a különadók fokozatos csökkenését reméli
×
×