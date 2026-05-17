Magyar Péter válaszolt a Kúria elnökének, és fotókat is közzétett a szerinte luxusszínvonalon felújított épületről

Varga Zs. Andrásról „most kiderült, hogy a közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok” – írta Facebook-posztjában a miniszterelnök, aki fotókat is közzétett a felújításról. Mint írja, „az a Varga Zs. András, akiből Orbán Viktor úgy csinált legfőbb bírót, hogy előtte egy napot sem dolgozott bíróságon, és soha egyetlen bírósági ítéletet sem hozott.”

Magyar Péter szerint a Kúria elnöke tegnap közleményben kérte ki az állításait, miszerint a magyar emberek pénzén készíttet magának luxus elnöki szintet a Kúria épületének több tízmilliárdos felújításának keretében. Erre reagálva a miniszterelnök azt írta: „íme néhány emlékeztető a luxusról, amit ön tegnap letagadott a közleményben: aranyozott plafon az elnöki szobában, gondosan kiválasztott márványlapok az elnöki fürdőben, bírói klub, a bírák számára elengedhetetlen bárpulttal, üvegtetővel fedett télikert, pálmákkal a bíró klub előtt, új teraszok Parlamentre nyíló csodás kilátással. Mindezt természetesen közpénzen, titokban. Vajon mit szólnak ehhez a nettó 200-300 ezer forintot kereső leírók, jegyzők és más igazságszolgáltatási kollegák, akikért önnek nem volt ideje/kedve kiállni, hisz épp a márványlapokat kellett válogatni az elnöki fürdőbe?”