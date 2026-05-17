Magyar Péter válaszolt a Kúria elnökének, és fotókat is közzétett a szerinte luxusszínvonalon felújított épületről

2026. május 17. vasárnap Paszkál
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Magyar Péter válaszolt a Kúria elnökének, és fotókat is közzétett a luxusszínvonalon felújított épületről
„Haladéktalanul távozzon Varga Zs. András, közpénzen luxizó, fideszes kúriai elnök!” – közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki fotókat is közzétett a Kúria felújításáról. A kormányfő ismét felszólította a közjogi méltóságokat, hogy május 31-ig távozzanak pozíciójukból.

Varga Zs. Andrásról „most kiderült, hogy a közpénzen épített luxust ugyanúgy szereti, mint a bukott kormánytagok” – írta Facebook-posztjában a miniszterelnök, aki fotókat is közzétett a felújításról. Mint írja, „az a Varga Zs. András, akiből Orbán Viktor úgy csinált legfőbb bírót, hogy előtte egy napot sem dolgozott bíróságon, és soha egyetlen bírósági ítéletet sem hozott.”

Magyar Péter szerint a Kúria elnöke tegnap közleményben kérte ki az állításait, miszerint a magyar emberek pénzén készíttet magának luxus elnöki szintet a Kúria épületének több tízmilliárdos felújításának keretében. Erre reagálva a miniszterelnök azt írta: „íme néhány emlékeztető a luxusról, amit ön tegnap letagadott a közleményben: aranyozott plafon az elnöki szobában, gondosan kiválasztott márványlapok az elnöki fürdőben, bírói klub, a bírák számára elengedhetetlen bárpulttal, üvegtetővel fedett télikert, pálmákkal a bíró klub előtt, új teraszok Parlamentre nyíló csodás kilátással. Mindezt természetesen közpénzen, titokban. Vajon mit szólnak ehhez a nettó 200-300 ezer forintot kereső leírók, jegyzők és más igazságszolgáltatási kollegák, akikért önnek nem volt ideje/kedve kiállni, hisz épp a márványlapokat kellett válogatni az elnöki fürdőbe?”

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: a jövő héten tárgyalunk a szakdolgozók bérrendezéséről

Tovább épül Ursula von der Leyen hatalmi hálója - Magyarországon is múlik, hogy mit kezd a helyzettel

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen fokozatosan egyre inkább saját elnöki háttérstruktúráira támaszkodik a hagyományos intézmények helyett. Miközben Brüsszelben már a kohéziós politikáért felelős főigazgatóság végéről beszélnek, egy alig pár fős stratégiai egység látványosan növeli befolyását az érzékeny politikai ügyekben. A várható átalakítások nagyban tükrözik a közös költségvetés strukturális reformját is. Ugyan sok kritika éri von der Leyen hatalmi terjeszkedését, legalább ennyien bírálják a tehetetlenség miatt a 27 tagország kényétől függő unió egészét is. A most végbemenő változások hosszú időre rányomhatják a bélyegüket az EU jövőjére, de a központosítás ellenére nem szabad megfeledkezni arról, hogy kik a felelősség valódi birtokosai.

Ezt ették a dunántúli betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás

Nyakunkon a bográcsszezon, és ha egy kevésbé ismert, de annál izgalmasabb fogással indítanánk a szezont, itt van a sűrű, Jászberényhez kötődő pandúrgulyás.

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

