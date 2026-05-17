Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
Nyitókép: Dr. Hegedűs Zsolt Facebook-oldala

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: a jövő héten tárgyalunk a szakdolgozók bérrendezéséről

ELŐZMÉNYEK

Hegedűs Zsolt, az új miniszter összegzést tett közzé a magyar egészségügy jelenlegi helyzetéről. Mint írta, a jövő héten leül egyeztetni a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel, és elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyalnak. Az értékelés szerint ma az egészségügyben elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány és túlóra, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat jellemző, ezért sürgősen tenni kell valamit.

Hegedűs Zsolt, az új egészségügyi miniszter hosszú Facebook-posztban reagált arra, hogy Pintér Sándor, az előző kormányban az egészségügyért is felelős miniszter az átadás-átvételen vizsgálatot kért maga és a Belügyminisztérium ellen, mondván: „egyetlen olyan ügy sincs, ami miatt neki vagy az általa irányított kollégáknak szégyenkezniük kellene.”

Hegedűs Zsolt idézi a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott értékelő dokumentumának néhány megállapítását.

A dokumentum szerint

több tízezer szakdolgozó hiányzik a rendszerből, az ápolóhiány pedig meghaladja a 30 000 főt.
  • A szakdolgozók átlagéletkora 47,3 év.
  • 25 ezer kolléga már 58 év feletti.

Az új miniszter szerint ez azt jelenti, hogy miközben most is munkaerőhiány van, néhány éven belül még nagyobb tömegek eshetnek ki a rendszerből.

Vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168–174 órát dolgoznak, hanem 220–240 órát.

„Ez nem hivatástudat, hanem rendszerszintű önkizsákmányolás” – fogalmaz Hegedűs Zsolt.

A legkritikusabb területek között szerepel

  • a felnőttápolás,
  • az aneszteziológia és intenzív terápia,
  • a műtőszolgálat
  • és a labordiagnosztika.

Az intenzív területen 1609 szakasszisztensből 1079 fő 46–60 év közötti, miközben a 25–45 évesek száma mindössze 212 fő. Ha a nyugdíj mellett dolgozó kollégák kiesnek, egyes területeken az ellátás működése kerülhet veszélybe – írja a miniszter.

A műtőkben ugyanez a probléma: hiába van orvos, ha nincs elég műtős szakasszisztens, műtőssegéd és megfelelően képzett szakdolgozó. Így nemcsak a tervezett műtétek, hanem az akut beavatkozások biztonsága is sérülhet. Ennek következménye a várólisták növekedése és a betegellátás romlása.

A járóbeteg-ellátásban sem jobb a helyzet. Az asszisztensi tagozat 12 285 főt számlál, de a tagok közel kétharmada 45 év feletti. Ha csak a 60 év feletti korosztály távozik, már több mint 2000 ember fog hiányozni erről a területről – fogalmaz a miniszter, hozzátéve:

„Ez az örökség: elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány, túlóra, kiégés, romló munkakörülmények, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat. Alapjában sérül már a betegbiztonság – ki kell mondani.”

Az új miniszter szerint a magyar egészségügy nem működhet tovább a szakdolgozók önfeláldozására építve: bérrendezés, valódi megbecsülés, reális minimumfeltételek kellenek.

Több szakdolgozó kell az ágy mellé, a műtőbe, az intenzívre, a szakrendelőkbe és az alapellátásba.

Az új miniszter szerint kritikus a helyzet annak ellenére, hogy Pintér Sándor idén februárban még azt mondta: „Ami feladatot kaptam, mindent sikerült megoldani.” A legnagyobb baj, hogy fel sem mérte és fel sem tudta mérni, hogy mit vállal, amikor elvállalta az egészségügy irányítását – fogalmazott Hegedűs Zsolt, hozzátéve:

a jövő héten már az önálló egészségügyi minisztériumban ülünk le egyeztetni a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljunk.

Hegedűs Zsolt, az új miniszter összegzést tett közzé a magyar egészségügy jelenlegi helyzetéről. Mint írta, a jövő héten leül egyeztetni a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel, és elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyalnak. Az értékelés szerint ma az egészségügyben elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány és túlóra, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat jellemző, ezért sürgősen tenni kell valamit.
 

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen fokozatosan egyre inkább saját elnöki háttérstruktúráira támaszkodik a hagyományos intézmények helyett. Miközben Brüsszelben már a kohéziós politikáért felelős főigazgatóság végéről beszélnek, egy alig pár fős stratégiai egység látványosan növeli befolyását az érzékeny politikai ügyekben. A várható átalakítások nagyban tükrözik a közös költségvetés strukturális reformját is. Ugyan sok kritika éri von der Leyen hatalmi terjeszkedését, legalább ennyien bírálják a tehetetlenség miatt a 27 tagország kényétől függő unió egészét is. A most végbemenő változások hosszú időre rányomhatják a bélyegüket az EU jövőjére, de a központosítás ellenére nem szabad megfeledkezni arról, hogy kik a felelősség valódi birtokosai.

Nyakunkon a bográcsszezon, és ha egy kevésbé ismert, de annál izgalmasabb fogással indítanánk a szezont, itt van a sűrű, Jászberényhez kötődő pandúrgulyás.

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

