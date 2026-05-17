Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: a jövő héten tárgyalunk a szakdolgozók bérrendezéséről

Hegedűs Zsolt, az új egészségügyi miniszter hosszú Facebook-posztban reagált arra, hogy Pintér Sándor, az előző kormányban az egészségügyért is felelős miniszter az átadás-átvételen vizsgálatot kért maga és a Belügyminisztérium ellen, mondván: „egyetlen olyan ügy sincs, ami miatt neki vagy az általa irányított kollégáknak szégyenkezniük kellene.”
Hegedűs Zsolt idézi a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott értékelő dokumentumának néhány megállapítását.
A dokumentum szerint
több tízezer szakdolgozó hiányzik a rendszerből, az ápolóhiány pedig meghaladja a 30 000 főt.
- A szakdolgozók átlagéletkora 47,3 év.
- 25 ezer kolléga már 58 év feletti.
Az új miniszter szerint ez azt jelenti, hogy miközben most is munkaerőhiány van, néhány éven belül még nagyobb tömegek eshetnek ki a rendszerből.
Vannak területek, ahol az ápolók nem havi 168–174 órát dolgoznak, hanem 220–240 órát.
„Ez nem hivatástudat, hanem rendszerszintű önkizsákmányolás” – fogalmaz Hegedűs Zsolt.
A legkritikusabb területek között szerepel
- a felnőttápolás,
- az aneszteziológia és intenzív terápia,
- a műtőszolgálat
- és a labordiagnosztika.
Az intenzív területen 1609 szakasszisztensből 1079 fő 46–60 év közötti, miközben a 25–45 évesek száma mindössze 212 fő. Ha a nyugdíj mellett dolgozó kollégák kiesnek, egyes területeken az ellátás működése kerülhet veszélybe – írja a miniszter.
A műtőkben ugyanez a probléma: hiába van orvos, ha nincs elég műtős szakasszisztens, műtőssegéd és megfelelően képzett szakdolgozó. Így nemcsak a tervezett műtétek, hanem az akut beavatkozások biztonsága is sérülhet. Ennek következménye a várólisták növekedése és a betegellátás romlása.
A járóbeteg-ellátásban sem jobb a helyzet. Az asszisztensi tagozat 12 285 főt számlál, de a tagok közel kétharmada 45 év feletti. Ha csak a 60 év feletti korosztály távozik, már több mint 2000 ember fog hiányozni erről a területről – fogalmaz a miniszter, hozzátéve:
„Ez az örökség: elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány, túlóra, kiégés, romló munkakörülmények, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat. Alapjában sérül már a betegbiztonság – ki kell mondani.”
Az új miniszter szerint a magyar egészségügy nem működhet tovább a szakdolgozók önfeláldozására építve: bérrendezés, valódi megbecsülés, reális minimumfeltételek kellenek.
Több szakdolgozó kell az ágy mellé, a műtőbe, az intenzívre, a szakrendelőkbe és az alapellátásba.
Az új miniszter szerint kritikus a helyzet annak ellenére, hogy Pintér Sándor idén februárban még azt mondta: „Ami feladatot kaptam, mindent sikerült megoldani.” A legnagyobb baj, hogy fel sem mérte és fel sem tudta mérni, hogy mit vállal, amikor elvállalta az egészségügy irányítását – fogalmazott Hegedűs Zsolt, hozzátéve:
a jövő héten már az önálló egészségügyi minisztériumban ülünk le egyeztetni a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel, hogy elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyaljunk.