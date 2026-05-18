A ruandai népirtás áldozatairól emlékeznek meg a ruandai főváros, Kigali Amahoro Stadionban 2019. április 7-én. Huszonöt éve, 1994. április 6-án kezdődött a második világháború utáni egyik legsúlyosabb népirtás Ruandában, ahol körülbelül száz nap alatt hutu szélsőségesek mintegy 800 ezer, többségében a kisebbségi tuszi népcsoporthoz tartozó embert mészároltak le.
Százezrek haláláért felelős: meghalt a ruandai népirtás feltételezett fő szervezője

Meghalt hágai őrizetében Félicien Kabuga, a ruandai népirtás egyik feltételezett fő szervezője és finanszírozója.

A 93 éves korában elhunyt ruandai üzletembert népirtással, népirtásra irányuló összeesküvéssel, uszítással, valamint emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolták a 1994-es ruandai vérengzések kapcsán. Az ENSZ-törvényszék tájékoztatása szerint Kabuga kórházi kezelés alatt állt Hágában, halálának körülményeit vizsgálat tárja fel.

Az ügyészek szerint Kabuga finanszírozta és látta el fegyverekkel az Interahamwe nevű hutu milíciát, amely a tuszik és mérsékelt hutuk ellen elkövetett tömeggyilkosságok jelentős részéért felelt.

A száz napig tartó népirtásban legkevesebb 800 ezer ember vesztette életét, és tömegesen követtek el szexuális erőszakcselekményeket is.

A vád szerint Kabuga vezető szerepet játszott az RTLM rádió működtetésében is, amely nyíltan a tuszi kisebbség elleni mészárlásra buzdított. A vádlott a bíróság előtt korábban "hazugságnak" nevezte az ellene felhozott vádakat.

A népirtás azután kezdődött, hogy 1994. április 6-án Kigali közelében lelőtték Juvénal Habyarimana ruandai elnök repülőgépét. Kabuga az államfő közeli szövetségesének számított.

Kabugát több mint három évtizednyi bujkálás után 2020 májusában tartóztatták le Párizsban, majd még abban az évben Hágába szállították. Az eljárás 2022-ben kezdődött meg, de a bíróság később demenciára hivatkozva tárgyalásra alkalmatlannak nyilvánította, és határozatlan időre felfüggesztette az eljárást.

Még a látszatát is kerülni kell a nem jogállami megoldásoknak Sulyok Tamás államfő szerint, akivel interjú jelent meg. „Teljesen világossá vált számomra, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnöki alkotmányos funkciójának újraértelmezésére."
 

Több autós egyesület is a tiltakozik a július 1-jétől érvénybe lépő új parkolási rendszer ellen. Az új rendelet szerintük jelentősen megnehezítheti a parkolási díjak szabályos megfizetését, és leginkább azokat érinti rosszul mindez, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, vagy nem használják a digitális fizetési megoldásokat – mondta Legin István, a Zöldutat a Közlekedőknek Egyesület elnöke az InfoRádióban.
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
A következő napokban több helyről is értékelik a magyar gazdaság teljesítményét és kilátásait, az Európai Bizottság mellett a Moody's is friss elemzéssel jelentkezhet. Kérdés, hogy ezek véget vetnek-e az elmúlt hetek piaci rallyjának a forint és a magyar kötvények esetében, vagy épp ellenkezőleg, fokozzák azt. A nemzetközi színtéren a geopolitikai hírek mellett elsősorban a friss, májusi konjunktúramutatókra figyelhetnek a befektetők.

Milliárdok mennek klímavédelemre, mégis kérdéses az eredmény. Valódi zöld átmenet vagy csak jól hangzó címkék? Ennek jártunk utána.

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

