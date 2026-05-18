Százezrek haláláért felelős: meghalt a ruandai népirtás feltételezett fő szervezője

A 93 éves korában elhunyt ruandai üzletembert népirtással, népirtásra irányuló összeesküvéssel, uszítással, valamint emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolták a 1994-es ruandai vérengzések kapcsán. Az ENSZ-törvényszék tájékoztatása szerint Kabuga kórházi kezelés alatt állt Hágában, halálának körülményeit vizsgálat tárja fel.

Az ügyészek szerint Kabuga finanszírozta és látta el fegyverekkel az Interahamwe nevű hutu milíciát, amely a tuszik és mérsékelt hutuk ellen elkövetett tömeggyilkosságok jelentős részéért felelt.

A száz napig tartó népirtásban legkevesebb 800 ezer ember vesztette életét, és tömegesen követtek el szexuális erőszakcselekményeket is.

A vád szerint Kabuga vezető szerepet játszott az RTLM rádió működtetésében is, amely nyíltan a tuszi kisebbség elleni mészárlásra buzdított. A vádlott a bíróság előtt korábban "hazugságnak" nevezte az ellene felhozott vádakat.

A népirtás azután kezdődött, hogy 1994. április 6-án Kigali közelében lelőtték Juvénal Habyarimana ruandai elnök repülőgépét. Kabuga az államfő közeli szövetségesének számított.

Kabugát több mint három évtizednyi bujkálás után 2020 májusában tartóztatták le Párizsban, majd még abban az évben Hágába szállították. Az eljárás 2022-ben kezdődött meg, de a bíróság később demenciára hivatkozva tárgyalásra alkalmatlannak nyilvánította, és határozatlan időre felfüggesztette az eljárást.