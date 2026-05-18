Fényes nappal tört-zúzott a férfi a plázában – videó

A Pozsonyi Regionális Rendőrkapitányság a Facebook-oldalán számolt be a történtekről. A rongálás pénteken, nem sokkal dél után történt – közölte a Tények.

Az ismeretlen, kapucnit viselő férfi odalépett az egyik mobiltelefonos standhoz, majd többször belerúgott az üveg vitrinekbe. A vitrinek a földre zuhantak, az elkövető pedig a rongálás után azonnal elhagyta a helyszínt. A rendőrség jelenleg rongálás miatt nyomoz, és azt is vizsgálják, ki lehetett a videón látható férfi.

