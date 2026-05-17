Nemzetközi veszélyhelyzetet rendeltek el a járvány miatt

Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki vasárnap az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában megjelent ebolajárvány miatt.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója közölte, hogy nem pandémiás vészhelyzetet hirdetnek, mert annak a feltételei pillanatnyilag nem teljesülnek. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos országokban magasabb riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget.

Az afrikai járványügyi központ több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig.

Az ebola életveszélyes fertőző betegség, amelynek vírusa fizikai érintkezés, illetve testnedvekkel való érintkezés útján terjed.